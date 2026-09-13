Il disastro dell’auto elettrica: Audi offre fino a 10.000 dollari ai clienti per fargli tenere le auto elettriche!

Immaginate una casa automobilistica di lusso che vi supplica, libretto degli assegni alla mano, di non restituirle la macchina a noleggio. Questo strambo atteggiamento negli Stati Uniti è la cruda realtà con cui Audi tenta di arginare l’emorragia provocata dal crollo delle quotazioni dei veicoli a batteria.

La casa tedesca ha inviato ai concessionari americani una circolare riservata, operativa per tutto settembre 2026. Il programma si chiama BEV Lessee Buyout Option Incentive: se avete guidato un’Audi elettrica a noleggio e accettate di riscattarla invece di riportarla indietro, la casa vi sconta fino a 10.000 dollari sul prezzo contrattuale finale.

Non si tratta di una promozione commerciale per vendere modelli nuovi. È una manovra difensiva dettata dall’urgenza: impedire che un’ondata di auto elettriche usate torni a intasare i piazzali della rete vendita.

La scommessa persa sul valore residuo

Nel mondo dell’auto, il leasing si basa su un calcolo matematico preciso: il valore residuo. Quando firmate il contratto, la società finanziaria stima quanto varrà il veicolo al termine del periodo (due o tre anni) e fissa la quota di riscatto. Le rate del leasing che pagate nel frattempo coprono solo una parte minima del valore dell’auto.

Se il mercato tiene, il cliente restituisce l’auto e la concessionaria la rivende facilmente sul mercato dell’usato guadagnandoci, ma sulle auto elettriche questo meccanismo è saltato del tutto: infatti le vetture a batteria subiscono una svalutazione verticale, molto più rapida rispetto ai modelli a benzina o diesel. Le batterie invecchiano, la tecnologia evolve rapidamente e i potenziali acquirenti temono spese di riparazione spropositate.

Il risultato pratico è drammatico: il prezzo di riscatto scritto nei contratti di tre anni fa è totalmente fuori mercato, molto più alto del valore reale dell’auto oggi. Di conseguenza, nessun automobilista sano di mente riscatterebbe il veicolo alle condizioni pattuite. Tutti preferiscono riconsegnare le chiavi.

La circolare di settembre: sconti modello per modello

Per evitare di riempirsi di veicoli svalutati, Audi ha scelto il male minore: tagliare direttamente il prezzo pattuito a suo tempo.

Modello Audi Segmento di mercato Sconto offerto sul riscatto Audi e-tron GT Berlina sportiva ad alte prestazioni 10.000 $ Audi Q4 e-tron SUV compatto (grandi volumi) 5.000 $ (era 3.000$ a luglio) Audi Q8 e-tron SUV grande di lusso 4.000 $

Il caso della Q4 e-tron è la prova più evidente della gravità della situazione. Quando Audi ha lanciato il programma a luglio, offriva uno sconto di 3.000 dollari. Visto che i clienti continuavano a riconsegnare le vetture, a settembre la casa è stata costretta ad alzare l’offerta a 5.000 dollari.

Sulla e-tron GT, il taglio di 10.000 dollari riflette un collasso dei prezzi ancora più netto. Parliamo di una vettura che da nuova superava i 140.000 dollari e che oggi, dopo pochi anni e pochi chilometri, fatica a trovare acquirenti sopra i 50.000 dollari. Chi vuole un’auto elettrica sportiva? Evidentemente nessuno.

Non basta: Audi paga anche 500 dollari di premio al concessionario per ogni cliente che accetta di tenersi la macchina. L’obiettivo è scaricare il problema sul privato ed evitare che il veicolo finisca nei registri aziendali come perdita secca.

Il costo del denaro e i piazzali pieni

Per quale motivo un costruttore arriva a regalare diecimila dollari a un singolo cliente? La risposta sta nei costi finanziari.

Con i tassi di interesse attuali, tenere ferme decine di migliaia di auto usate sui piazzali costa una fortuna. Le concessionarie finanziano il proprio magazzino a debito: ogni mese in cui un’auto elettrica rimane invenduta sotto il sole, brucia centinaia di dollari in soli oneri finanziari.

Se il cliente restituisce l’auto, la società finanziaria di Audi deve ritirarla, iscriverla a bilancio al suo valore reale (svalutato) e tentare di metterla all’asta all’ingrosso. Lì incasserebbe molto meno di quanto ottiene scontando il riscatto al guidatore attuale. Quindi monetizza la perdita, o almeno parte di questa, subito, offrendo questo premio al cliente: meglio incassare una perdita controllata oggi che subire un disastro contabile domani.

Il flop tedesco lontano dalle regole di Bruxelles

Questa vicenda mostra un dato economico fondamentale: fuori dall’Europa, l’auto elettrica non sta conquistando il mercato. Negli Stati Uniti, dove i consumatori scelgono senza imposizioni ideologiche e dove i sussidi federali si sono progressivamente ridotti, la domanda spontanea si è fermata. Il pubblico guarda ai costi di acquisto, alla svalutazione e alla comodità d’uso, preferendo di gran lunga i motori tradizionali o le ibride.

In Europa la transizione viene tenuta in vita artificialmente attraverso regolamenti comunitari, divieti futuri e pesanti multe sui costruttori. È un’economia guidata da vincoli politici, non dalle preferenze reali dei cittadini. Appena si toglie questa campana di vetro protettiva, il castello crolla. L’industria automobilistica tedesca ha investito decine di miliardi di euro inseguendo una conversione totale dettata dai tavoli burocratici, trascurando ciò che il mercato chiedeva davvero.

Oggi quei nodi arrivano al pettine. E per non annegare nei loro stessi modelli elettrici, i marchi di prestigio sono costretti a pagare i clienti per non vederli tornare. Un ulteriore colpo alla presenza dell’auto tedesca negli USA, se ce ne fosse bisogno.