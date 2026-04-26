L’era della Cina a basso costo è finita: la crisi di Hormuz e il rincaro della plastica innescano la nuova ondata inflazionistica

La “fabbrica del mondo” ci sta per presentare il conto. Dopo anni passati a tagliare i listini, assorbendo i costi per mantenere le quote di mercato in un clima di feroce competizione e sovraccapacità produttiva, gli esportatori cinesi stanno finalmente scaricando i rincari a valle. Il motivo non risiede in un boom della domanda occidentale, ma in un classico, brutale shock dell’offerta: le tensioni belliche in Iran e il conseguente blocco dello Stretto di Hormuz stanno innescando una crisi senza precedenti nei materiali industriali di base, spingendo al rialzo i prezzi di tutto, dai costumi da bagno ai macchinari, fino ai dispositivi medici.

I dati doganali di marzo parlano chiaro e segnano la prima vera inversione di tendenza prolungata dopo un ciclo disinflazionistico durato quasi tre anni, che aveva fornito una preziosa ancora di salvezza alle banche centrali di Stati Uniti ed Europa.

Il crollo del cuscinetto disinflazionistico

Per comprendere la portata dell’evento, bisogna guardare ai numeri macroeconomici. Da maggio 2023, il calo costante dei prezzi all’esportazione cinesi aveva sottratto tra lo 0,3% e lo 0,5% all’inflazione nominale delle economie avanzate. Oggi, questo provvidenziale ammortizzatore si è esaurito.

Secondo le stime di Bloomberg Economics, un’inflazione superiore al 3% nel 2026 torna prepotentemente in gioco per l’Eurozona, gli Stati Uniti e il Regno Unito. Goldman Sachs calcola che un aumento del 10% dei costi petroliferi si traduce storicamente in un rialzo di 50 punti base dei prezzi all’esportazione cinesi nell’anno successivo, con un picco di impatto a distanza di quattro o cinque mesi. Considerando che le spedizioni di marzo riflettono ordini presi in precedenza, l’onda d’urto sui prezzi al consumo occidentali deve ancora materializzarsi appieno.

Il vero collo di bottiglia: l’etano e l’industria petrolchimica

L’attenzione mediatica si concentra solitamente sul greggio, ma la vera pressione — e la più esplosiva dal punto di vista politico e industriale — si sta registrando nella plastica. La Cina si trova di fronte a una grave carenza di etano, materia prima fondamentale per la produzione di etilene, il vero “mattone” per la produzione di materie plastiche, fibre sintetiche e imballaggi.

La vulnerabilità strategica di Pechino in questo settore è lampante:

La dipendenza dal Golfo Persico: Prima della crisi, oltre il 50% delle importazioni cinesi di nafta e il 40% degli acquisti di GPL provenivano dai paesi del Golfo Persico.

Zero scorte strategiche: Se Pechino vanta 1,5 miliardi di barili di petrolio greggio di riserva, ha però scorte quasi inesistenti di nafta o etano. L’etano è particolarmente importante per la chimica.

Infrastrutture esposte: Il 57% della capacità di produzione di etilene in Cina è alimentata a nafta, contro solo il 16% basato sull’etano.

Con lo Stretto di Hormuz inaccessibile, le catene di approvvigionamento asiatiche sono finite nel caos. Il risultato pratico? Prodotti come il polivinilcloruro (PVC) hanno registrato picchi dell’80% a marzo rispetto ai livelli pre-crisi. Di conseguenza, siringhe, isolanti e fibre sintetiche (poliestere) subiscono rincari quotidiani a due cifre.

L’ironia della geopolitica e il ritorno alla dipendenza americana

Alla disperata ricerca di alternative alla nafta mediorientale, i colossi petrolchimici cinesi si stanno rivolgendo agli Stati Uniti. Le spedizioni di etano americano verso la Cina dovrebbero toccare il record storico di 800.000 tonnellate ad aprile (il 60% in più rispetto alla media mensile) dopo un record a marzo. Questo passaggio forzato all’etano statunitense sta salvando parte della produzione cinese, ma a un costo base decisamente superiore.

Si crea così un paradosso geopolitico notevole, proprio a poche settimane dalla prevista visita del Presidente Donald Trump a Pechino di metà maggio. Se l’anno scorso il dibattito sulle dipendenze reciproche verteva sul bisogno americano di terre rare cinesi, oggi l’ago della bilancia pende verso la dipendenza quasi totale della Cina dall’etano di Washington per far sopravvivere la sua sterminata industria delle plastiche.

L’industria cinese, insomma, ci avverte: lo shock dell’offerta si è trasformato in un costo strutturale. Per i decisori politici europei, aggrappati all’idea che le politiche monetarie restrittive bastino a domare i prezzi, il risveglio rischia di essere particolarmente amaro. L’inflazione sta tornando, e viaggia su navi cargo cariche di resine plastiche.