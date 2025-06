Leonardo mette a segno un punto strategico fondamentale nell’Europa dell’Est. Durante il prestigioso Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio di Parigi, il colosso italiano della difesa ha annunciato un accordo di cooperazione tecnologica e industriale con la romena Avioane Craiova. L’obiettivo è duplice e ambizioso: fornire alla Romania il sistema di addestramento integrato basato sui jet M-345 e M-346 e modernizzare la flotta di C-27J Spartan già in uso.

Ricordiamo che M 345 e M 346 sono due aerei profondamente diversi: l’M345 è un addestratore intermedio più leggero e più economico nel suo esercizio, M346 ha prestazioni superiori e si configura quasi come un vero e proprio caccia leggero. Entrambi gli aerei vengono realizzati a Venegono Superiore, in provincia di Varese.

La proposta di Leonardo non è una semplice vendita, ma un partenariato profondo che prevede la creazione in Romania di nuove capacità locali per la manutenzione, il sub-assemblaggio e il supporto logistico. Questo significa un radicamento industriale di lungo periodo e un significativo ritorno economico per il paese.

È fondamentale sottolineare che gli addestratori proposti, l’M-345 e il più avanzato M-346, non sono prototipi o scommesse future. Si tratta di velivoli di punta che sono già in servizio e operano con successo presso l’Aeronautica Militare Italiana (AMI), a piena dimostrazione della loro maturità tecnologica, affidabilità ed efficacia, rappresentando l’eccellenza del sistema di addestramento italiano.

Perché questa mossa è cruciale per la Romania?

La Forza Aerea Romena ha bisogno di modernizzare radicalmente il proprio sistema di addestramento per affrontare le “minacce in evoluzione e sempre più complesse”, come sottolineato da Leonardo. La ragione principale è l’imminente introduzione nella sua flotta del caccia di quinta generazione Lockheed Martin F-35. Per poter formare piloti in grado di gestire una macchina così sofisticata, sono necessari addestratori all’avanguardia come quelli offerti da Leonardo, capaci di simulare gli scenari operativi più complessi. L’attuale velivolo da addestramento romeno, l’IAR-99 Soim (un progetto risalente agli anni ’80, seppur modernizzato), è stato aggiornato per i caccia F-16, ma non è sufficiente per il salto generazionale richiesto dall’F-35.

L’accordo non si ferma agli addestratori. Leonardo ha proposto anche un programma di aggiornamento avionico per i sette C-27J Spartan già operati dalla Romania.

Ma la visione è ancora più ampia: l’intesa potrebbe aprire la strada alla creazione in Romania di un hub regionale per la manutenzione dei C-27J. Una mossa che posizionerebbe il paese come centro logistico di riferimento per i numerosi operatori europei del velivolo, tra cui Bulgaria, Grecia, Slovenia e Slovacchia, anzi aprirebbe lo spazio a maggiori vendite.

Questo accordo rappresenta un classico esempio di “win-win”: un successo strategico per Leonardo, che consolida la sua leadership nel settore dell’addestramento a livello globale, e un passo fondamentale per la Romania, che modernizza le sue forze armate e si integra pienamente nelle capacità operative più avanzate della NATO.