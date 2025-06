L’Aeronautica Militare Italiana ha ufficialmente introdotto in servizio il nuovo velivolo Leonardo M-345, segnando l’inizio di una nuova era per l’addestramento dei piloti presso il 61° Stormo di Galatina, nel cuore del Salento. Un passo avanti che proietta l’Italia come leader mondiale nella formazione dei futuri assi dell’aviazione militare.

In un comunicato diffuso giovedì, Leonardo ha annunciato che il trainer, denominato T-345A dall’Aeronautica, sostituirà l’ormai datato Aermacchi MB-339. Insieme al più avanzato M-346, anch’esso prodotto da Leonardo, il M-345 rafforzerà il sistema di addestramento italiano, coprendo la seconda e terza fase della formazione dei piloti. L’Italia ha pianificato l’acquisizione di 45 M-345, con 18 unità già ordinate e le prime due consegnate nel 2020.

Prodotto nello stabilimento di Venegono Superiore, il M-345 è equipaggiato con un motore turbofan Williams FJ44-4M-34, capace di spingere il velivolo a una velocità massima di 764 km/h (dati Leonardo). Leonardo sottolinea che il trainer offre “prestazioni superiori a quelle di un jet a turboelica di fascia alta, con costi operativi comparabili”. Grazie a un’avionica completamente digitale e a un’interfaccia uomo-macchina all’avanguardia, il M-345 prepara i piloti al passaggio verso i caccia di nuova generazione.

Dotato di tre display touch-screen multifunzione a colori e un Head-Up Display (HUD), il velivolo garantisce un’esperienza di volo immersiva. I comandi HOTAS (Hands On Throttle-And-Stick) permettono ai piloti di mantenere il controllo senza mai staccare le mani dalle leve principali, un vantaggio cruciale per l’addestramento avanzato.

Ricordiamo che l’M-345 ha una struttura completamente diversa rispetto al M-346 e origini differenti: infatti è un derivato del SIAI Marchetti S211, molto più leggero rispetto al M-346, che è un caccia leggero usato come addestratore.

Nonostante il suo potenziale, l’M-345 non ha ancora conquistato ordini internazionali. Tuttavia, Leonardo guarda con ottimismo al mercato globale. Nel 2021, un accordo preliminare con il gruppo sudafricano Paramount Group ha aperto la strada a una possibile versione armata per il mercato africano, mentre in Slovacchia sono stati siglati accordi strategici per promuovere il velivolo come soluzione ideale per l’addestramento dei futuri piloti della Slovenské Vzdušné Sily.

L’Italia, con il M-345, non solo rafforza la propria capacità di formare piloti d’élite, ma si posiziona come protagonista nel mercato globale dell’addestramento militare. Un altro successo per l’industria aerospaziale tricolore, che continua a volare alto.