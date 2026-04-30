L’economia comunque si occupa di te

Trovo sempre persone che si premurano di dirmi, quando scoprono qual è la mia attività principale di divulgazione, che non si interessano di economia.

Ma mai come in questo momento, dovresti occuparti di economia.

Almeno se vuoi capire che cosa sta succedendo e cosa possiamo fare per evitare di stare sempre peggio,

Anche perché, comunque, l’economia seguiterà ad occuparsi di te, della vita tua e delle persone a te care.

Che tu lo voglia o no.

E non lo farà per farti stare meglio, anzi.

Farà di tutto per creare ostacoli che ti impediranno di vivere una vita tranquilla ed appaganti, seguitando ad arricchire qualcun altro che non conosci, ma che sa bene come far funzionare il mondo a proprio vantaggio.

Ho deciso di iniziare un percorso di consapevolezza gratuito che ti permetterà di aumentare gradualmente e facilmente, la tua consapevolezza economica e monetaria, per scoprire perché il mondo funziona male e cosa possiamo farlo funzionare meglio a vantaggio di tutti.

E non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini consapevoli e risoluti possa cambiare il mondo.

Perché in realtà, come sosteneva Margaret Mead, sono stati sempre e solo loro a cambiarlo.

Se vuoi far parte del gruppo di cittadini consapevoli e risoluti, inizia domenica 3 maggio 2026 alle ore 21:00, iscrivendoti gratuitamente ai Canali Youtube di Moneta Positiva e di Open Bar.

Ringrazio Luca Baccarini e Michele Cristiano di avermi dato questa opportunità e di aver deciso di partecipare a questo percorso di consapevolezza collettiva.

Fabio Conditi

Presidente dell’associazione Moneta Positiva

fondatore del Movimento culturale Un Mondo Positivo

https://unmondopositivo.it/