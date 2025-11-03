L’Asse Pechino-Mosca scricchiola sul petrolio? Le sanzioni USA spaventano i cinesi

Le raffinerie cinesi stanno annullando le forniture di petrolio russo e adottando un atteggiamento attendista dopo le ultime sanzioni statunitensi contro l’industria petrolifera russa.

Bloomberg riporta , citando alcuni trader, che le grandi aziende statali, tra cui Sinopec e PetroChina, hanno annullato le forniture di petrolio russo precedentemente ordinate, mentre le cosiddette “teapots”, ovvero le raffinerie indipendenti, hanno smesso di acquistare greggio russo per evitare di essere penalizzate per aver violato le sanzioni statunitensi.

La pubblicazione cita Rystad Energy, secondo cui circa il 45% delle importazioni cinesi di greggio russo è stato colpito dalle sanzioni. La cifra rappresenta circa 400.000 barili al giorno. A seguito del cambiamento forzato delle abitudini di acquisto, il greggio russo viene scambiato con uno sconto maggiore, con il fiore all’occhiello Urals a 57,99 dollari al barile alla fine della scorsa settimana. La Cina importa principalmente un’altra miscela, l’Eastern Siberian-Pacific Ocean o ESPO, e le cancellazioni dei carichi hanno spinto il suo prezzo al ribasso, ha osservato Bloomberg.

La Russia è diventata il più grande fornitore singolo di petrolio sia per la Cina che per l’India negli ultimi tre anni, grazie agli sconti applicati al suo petrolio a causa delle sanzioni occidentali. Ora, sia la Cina che l’India devono trovare alternative al greggio russo, che sono numerose, ma solitamente a prezzi più elevati. La Cina si è creata una riserva di approvvigionamento importando più greggio di quanto ne utilizzi quest’anno e aumentando la capacità di stoccaggio. Si prevede di realizzare 11 nuovi siti di stoccaggio con una capacità complessiva di 169 milioni di barili entro la fine del 2026.

L’India sta avendo più difficoltà a sostituire le forniture di petrolio russo. La Russia rappresenta un terzo delle sue importazioni totali di petrolio, che a loro volta rappresentano circa l’85% del consumo. A causa della sua schiacciante dipendenza dal greggio importato, l’India è particolarmente vulnerabile alle differenze di prezzo ed è particolarmente motivata dagli sconti quando prende decisioni di acquisto. Secondo quanto riferito, anche le raffinerie indiane stanno abbandonando il greggio russo per evitare le sanzioni statunitensi.

Domande e risposte

Perché la Cina, alleata della Russia, sta bloccando il petrolio? Non è una mossa politica, ma puramente commerciale e di rischio. Le raffinerie cinesi, sia statali che private, temono le sanzioni secondarie degli Stati Uniti. Essere colpiti dalle sanzioni USA significa rischiare l’esclusione dal sistema finanziario globale (basato sul dollaro) o subire pesanti multe. Per le aziende, anche quelle cinesi, il profitto e l’operatività sui mercati globali superano le affinità geopolitiche, specialmente se il rischio di sanzione è concreto e immediato.

Che impatto avrà questo sul prezzo del petrolio globale? Nel breve termine, aumenta la pressione al ribasso sul petrolio russo (Urals, ESPO), costretto a offrire sconti maggiori per trovare acquirenti. Contemporaneamente, Cina e India dovranno cercare forniture alternative (ad esempio dal Medio Oriente o dall’Africa occidentale), aumentando la domanda per quei tipi di greggio. Questo potrebbe leggermente sostenere i prezzi dei benchmark globali come il Brent, allargando lo spread (la differenza di prezzo) tra il greggio sanzionato e quello non sanzionato.

Perché l’India è più vulnerabile della Cina a questo stop? L’India dipende dalle importazioni per circa l’85% del suo consumo totale di petrolio, una quota enorme. Negli ultimi anni, la Russia è diventata il suo principale fornitore (un terzo del totale) proprio grazie ai prezzi scontati. La Cina, pur essendo un grande importatore, ha diversificato di più e, soprattutto, ha costruito enormi riserve strategiche (con 169 milioni di barili in arrivo). L’India ha meno “cuscinetti” e una maggiore sensibilità ai rincari, che questo stop rischia di provocare.