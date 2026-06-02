Glifosato e Api: il danno silenzioso che minaccia l’agricoltura e il miele

Per decenni, l’industria agrochimica ci ha rassicurato con una premessa rassicurante e tecnicamente ineccepibile: il glifosato, l’erbicida più utilizzato al mondo, agisce bloccando la via dello scikimato, un percorso metabolico presente nelle piante, batteri e parassiti. Poiché gli insetti e gli animali non possiedono questo processo, il prodotto è stato classificato come “sicuro” per gli impollinatori e, in generale, per gli animali. Nella realtà del campo aperto, tuttavia, la biologia si sta dimostrando molto più complessa (e costosa) della teoria.

Recenti e rigorosi studi scientifici stanno delineando un quadro inquietante sulle conseguenze di questo diserbante sulle api mellifere (Apis mellifera), un insetto che non è solo un simbolo bucolico, ma un vero e proprio motore dell’economia agricola globale.

Il meccanismo del danno: confusione e declino cognitivo

Perché il glifosato viene ad avere un effetto molto negativo sulle api da miele, anche in dosi basse e non letali? Il problema non è la tossicità acuta, ma un subdolo deterioramento neurologico. L’esposizione a concentrazioni realistiche da campo (come 5 mg per litro) altera profondamente la neurochimica cerebrale dell’insetto.

Il problema è legato al grado di confusione che l’erbicida viene a creare e ai danni alle menti delle impollinatrici. Analisi condotte sui cervelli delle api esposte hanno mostrato alterazioni significative nei livelli di neurotrasmettitori fondamentali come la tiramina, l’octopamina e la dopamina. Queste sostanze chimiche regolano funzioni vitali: il senso del gusto, la memoria olfattiva, l’apprendimento associativo e, soprattutto, la navigazione.

Un’ape bottinatrice deve mappare il territorio, valutare la redditività energetica di un fiore, tornare all’alveare e comunicare le coordinate esatte alle compagne tramite la complessa “danza dell’addome”. Sotto l’effetto del glifosato, questo sistema di precisione collassa. Le api perdono la capacità di orientarsi efficacemente, faticano a ricordare dove si trova il nettare e vedono ridotta la loro sensibilità agli zuccheri. Questo riduce drasticamente la loro capacità di raccogliere nettare e quindi di mantenere l’alveare. I dati quantitativi sono inequivocabili: le api trattate con dosi subletali riducono la loro attività di bottinamento del 13,4%. Sembra poco, ma si tratta di un calo che può danneggiare la colonia e danneggiare sia la sua riproduzione sia la produzione di miele.

Le ricadute economiche di un “impatto non bersaglio”

Un calo del 13,4% nella raccolta di risorse da parte di un alveare non è un mero dato statistico per entomologi. È un problema macroeconomico.

Le api mellifere contribuiscono all’impollinazione del 44% delle colture alimentari e commerciali a livello globale, fornendo servizi ecosistemici valutati in decine di miliardi di dollari all’anno. Ridurre l’efficienza di questa “forza lavoro” gratuita significa innescare una reazione a catena sui sistemi di produzione:

Calo delle rese agricole: Minore impollinazione si traduce direttamente in frutti più piccoli, meno numerosi e di qualità inferiore, in particolare per colture ad alto valore aggiunto come mandorle, mele, mirtilli e caffè.

Aumento dei costi di produzione: Per compensare la debolezza degli alveari, gli agricoltori devono noleggiare un numero maggiore di colonie commerciali dai grandi apicoltori, i cui costi operativi (e le perdite di famiglie di api) sono già ai massimi storici.

Pressione sui prezzi al consumo: In un quadro in cui l’offerta agricola subisce rigidità strutturali e i costi di input salgono, la traslazione dei costi sul consumatore finale diventa inevitabile, alimentando dinamiche inflattive sui beni alimentari freschi.

Considerazioni finali sulle responsabilità

Ci troviamo di fronte al classico fallimento normativo in cui i test per l’approvazione dei pesticidi misurano solo la mortalità acuta (la cosiddetta LD50, per cui il glifosato risulta in effetti poco tossico, superando i 100 µg per ape), ignorando gli effetti subletali a lungo termine sul comportamento e sulla neurobiologia.

Se l’indebolimento cronico delle colonie, che porta inevitabilmente a un calo della produzione di miele e a massicce morie invernali, venisse inequivocabilmente legato in sede legale a questi danni neurologici, lo scenario per l’industria agrochimica potrebbe farsi burrascoso. Se fosse provata questa azione, avremo anche richieste di danni alla Bayer da parte dei produttori di miele?