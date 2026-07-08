L’assalto di UniCredit riesce: OrceI espugna la Germania e controlla quasi il 50% di Commerzbank

Il blitz di UniCredit sul sistema bancario tedesco ha superato ogni aspettativa, accelerando i tempi e mettendo all’angolo la Germania. Piazza Gae Aulenti ha annunciato di detenere ormai il 47,59% di Commerzbank.

L’offerta pubblica di acquisto (OPA) lanciata a maggio ha convinto il mercato: con l’adesione del 17,60% degli azionisti nell’ultima offerta, il controllo della seconda banca tedesca è a un passo. Un terremoto finanziario che certifica il fallimento dei tentativi di blocco politico da parte di Berlino.

I numeri della scalata milanese

L’operazione guidata dal CEO Andrea Orcel è stata fulminea. Ecco l’evoluzione della quota italiana in Commerzbank:

Periodo Quota UniCredit Contesto Anno 2024 Circa 30% Raggiungimento della soglia massima senza OPA Luglio 2026 47,59% Chiusura dell’offerta con adesione del 17,60%

La legge tedesca imponeva un’offerta pubblica di acquisto totale una volta superato il 30%. Orcel ha giocato la sua carta e ha vinto, andando ben oltre le sue stesse previsioni iniziali di prudenza.

Il mercato boccia la linea di Berlino

Il governo tedesco, che possiede ancora circa il 12% di Commerzbank, si è opposto con ogni mezzo politico a questa fusione transfrontaliera. Ma il mercato non si muove con i sentimenti o con la propaganda patriottica.

Di fronte alle forti incertezze economiche e industriali della Germania, i piccoli e grandi azionisti tedeschi hanno preferito vendere. Hanno scelto il denaro sicuro degli italiani piuttosto che scommettere su una gestione interna che non convinceva più nessuno.

Le ricadute economiche: cosa succede ora?

Dal punto di vista pratico, questa scalata sposta l’asse del credito europeo verso l’Italia.

Meno credito alle imprese tedesche? C’è il rischio che la nuova gestione UniCredit ristrutturi la rete per tagliare i costi, riducendo i prestiti facili alle aziende tedesche in crisi. Un’operazione che non è legata all’italianità della banca, ma a una razionalizzazione che, comunque, avrebbe fatto chiunque.

C’è il rischio che la nuova gestione UniCredit ristrutturi la rete per tagliare i costi, riducendo i prestiti facili alle aziende tedesche in crisi. Un’operazione che non è legata all’italianità della banca, ma a una razionalizzazione che, comunque, avrebbe fatto chiunque. Flussi finanziari verso Milano: I dividendi e i profitti generati in Germania prenderanno la via dell’Italia, rafforzando la stabilità del nostro sistema bancario.

I dividendi e i profitti generati in Germania prenderanno la via dell’Italia, rafforzando la stabilità del nostro sistema bancario. Precedente politico: Questa è la parte della notizia più interessante. Berlino scopre di non essere più intoccabile e che i capitali privati internazionali possono decidere il destino dei suoi campioni nazionali. Uno stato che era abituato a dare ordine e a imporre il proprio volere, scopre di essere solo uno dei tanti obiettivi. Il tempo in cui la finanza tedesca comandava è finito, ora è un’Italia qualunque.

La Borsa oggi punisce tutti e due a causa dell’evoluzione negativa della situazione nel Medio Oriente, per cui le quotazioni sono poco significative.

Berlino dovrà ora prendere atto della nuova realtà. Nel mondo della finanza globale le prediche servono a poco quando sul tavolo ci sono i soldi veri, e Merz non ha voluto impegnarsi. Alla fine Unicredit ha vinto.