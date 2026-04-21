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L’Armeria di Parigi: il “Profondo Impatto” Francese tra missili, politica e Deterrenza nucleare
La Francia sfida gli USA: 12 nuovi super-missili e il rilancio della deterrenza nucleare.
Sottotitolo: Mentre l’Europa compra armi americane, Parigi investe miliardi nell’industria nazionale. Dai droni low-cost ai missili balistici ipersonici: il piano keynesiano per dominare la difesa europea.
Mentre buona parte del Vecchio Continente si affretta a staccare cospicui assegni all’industria bellica americana per colmare, in fretta e furia, le proprie lacune capacitive, la Francia fa, come da tradizione, la Francia. Sceglie la via dell’autonomia strategica e tecnologica. Con l’Europa che scopre bruscamente la necessità di difendersi, Parigi si distingue per un portafoglio di sviluppo che conta ben 12 programmi nazionali per sistemi d’arma a lungo raggio.
A Parigi il debito non fa paura, evidentemente: lo Stato spende in deficit, certo, ma lo fa per irrobustire il proprio tessuto industriale interno (con colossi come MBDA, ArianeGroup, Thales, Safran e perfino il coinvolgimento di Renault). Si crea così occupazione qualificata, si trattengono i capitali in patria e si genera un moltiplicatore tecnologico che, in prospettiva, potrebbe trasformare Parigi nel principale arsenale d’Europa, pronto a esportare sistemi d’arma a chi oggi dipende da Washington.
La Scommessa del “Low-Cost” e l’Artiglieria Missilistica
La recente guerra in Europa orientale ha impartito una lezione inequivocabile: la qualità è fondamentale, ma la quantità ha una qualità tutta sua. Per questo la Francia sta investendo massicciamente nella produzione di massa a basso costo.
L’obiettivo è sviluppare droni a lungo raggio e mini-missili da crociera economicamente sostenibili. Troviamo il programma One-Way Effector (OWE) di MBDA (gittata 500 km), l’effettore Crossbow e il sistema Chorus. Quest’ultimo, sviluppato da Turgis & Gaillard insieme alla casa automobilistica Renault, è un chiaro esempio di sinergia industriale civile-militare. Sfruttare le linee produttive automobilistiche per creare droni da meno di 100.000 euro l’uno significa innescare una produzione di scala impensabile per la tradizionale e “lenta” industria della difesa. Un potenziale contratto quadro da 1 miliardo di euro per il sistema Chorus si tradurrebbe in una pioggia di liquidità immediata per la filiera manifatturiera transalpina.
A livello tattico, Parigi vuole emanciparsi dai famosi HIMARS americani. Il programma FLP-T mira a fornire all’artiglieria francese razzi guidati con gittate dai 150 ai 500 chilometri, mantenendo la sovranità su sistemi di puntamento e software.
Il grande ritorno: missili balistici e da crociera
Salendo lungo la scala dell’escalation, incontriamo i sistemi d’arma pesanti. Per i missili da crociera, il collaudato SCALP-EG viene esteso nella sua vita operativa tramite la variante Mk. 2, colmando il vuoto fino all’arrivo dei sistemi di nuova generazione: lo STRATUS LO (subsonico e a bassissima traccia radar) e lo STRATUS RS (supersonico, con velocità stimate tra Mach 3 e Mach 5).
Ma la vera novità geopolitica è il ritorno ai missili balistici convenzionali dopo una pausa di trent’anni. ArianeGroup guida il programma MBT (Missile Balistique Terrestre), finanziato con 900 milioni di euro fino al 2030. Sfruttando il know-how aerospaziale europeo, il programma prevede varianti capaci di colpire oltre i 2.000 km. Qui si innesta lo sviluppo del V-MAX, il veicolo planante ipersonico che permetterà alla Francia di avere testate in grado di manovrare a velocità estreme, eludendo i moderni scudi antimissile. Un balzo in avanti che l’industria aerospaziale francese conta di capitalizzare anche in ambito spaziale e civile.
Il Convitato di Pietra: La Deterrenza Nucleare
Tutti questi sviluppi convenzionali non possono essere compresi senza guardare al vero fulcro della dottrina di difesa parigina: la Force de Frappe. La Francia è l’unica potenza nucleare dell’Unione Europea e il mantenimento di questo status richiede investimenti titanici.
Molte delle tecnologie sviluppate per l’ambito convenzionale (come i motori a propellente solido di ArianeGroup o le tecnologie di volo ipersonico) sono propedeutiche o direttamente connesse all’arsenale atomico. I programmi di modernizzazione dei missili ASMPA-R, dei missili balistici lanciati da sottomarino M51.4 e, soprattutto, lo sviluppo dell’innovativo missile nucleare ipersonico aviolanciato ASN4G (destinato a equipaggiare il futuro caccia Super Rafale F5) assorbono enormi risorse tecniche e di bilancio. Questo sforzo finanziario “duale” (convenzionale e nucleare) funge da volano inarrestabile per i centri di ricerca nazionali, garantendo alla Francia un posto al tavolo delle grandi superpotenze mondiali, a prescindere dalle decisioni della NATO.
Tabella Riassuntiva dei Programmi
Di seguito, la sintesi dell’impressionante portafoglio missilistico francese:
|Nome
|Produttore
|Tipo
|Portata
|Carico Utile
|Stato
|Thundart
|MBDA + Safran
|Razzo artiglieria
|150 km
|?
|In sviluppo (~2030)
|FLP-T 150
|ArianeGroup + Thales
|Razzo artiglieria
|150 km
|?
|In sviluppo (~2030)
|SCALP-EG Mk. 2
|MBDA
|Missile da crociera
|560 km
|450 kg
|In sviluppo
|Stratus-LO
|MBDA
|Missile da crociera
|500-1.000 km
|?
|In sviluppo (~2032)
|Stratus-RS
|MBDA
|Missile da crociera
|500-1.000 km
|?
|In sviluppo (~2035)
|MdCT
|MBDA
|Missile crociera terr.
|>1.000 km
|?
|In sviluppo (~2030)
|MBT (1 stadio)
|ArianeGroup
|Missile balistico
|>1.000 km
|?
|In sviluppo (~2032)
|MBT (2 stadi)
|ArianeGroup
|Missile balistico
|>2.000 km
|?
|In sviluppo (~2035)
|OWE
|MBDA
|Drone lungo raggio
|500 km
|40 kg
|In produzione (~2027)
|Crossbow
|MBDA
|Mini missile crociera
|800 km
|300 kg
|Pronto per produzione
|Chorus
|Turgis & Gaillard + Renault
|Missile da crociera
|3.000 km
|500 kg
|In sviluppo (~2027)
|OWE 500+
|?
|Drone lungo raggio
|>500 km
|50 kg
|Fase concettuale
Prospettive e sfide: una scommessa sostenibile?
Sulla carta, la Francia detiene il programma di riarmo più strutturato e variegato d’Europa. Tuttavia, le leggi dell’economia non fanno sconti. Il fattore limitante sarà la capacità di assorbimento finanziario e la tenuta della catena di approvvigionamento industriale. MBDA e ArianeGroup sono sotto pressione per consegnare contemporaneamente sistemi convenzionali all’avanguardia e aggiornamenti nucleari essenziali.
I rischi di ritardi sono evidenti, come dimostra lo slittamento dei test per il velivolo ipersonico V-MAX. Eppure tutti questi programmi sono ancora attivi e in sviluppo, ma comprendiamo da un lato la pressione di Parigi per ottenere dei fondi anche dalla Germania, dall’altro non è ben chiaro se riusciranno a portare tutti a dei risultati oggettivi e utilizzabili, o avremo solo tanti prototipi, come avvenne alla vigilia della seconda guerra mondiale.
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