L’arma finale del dollaro: scatta l’operazione “Economic Outcast” contro l’Iran, ma l’arma del Dollaro rischia di essere un boomerang

Dopo sei mesi di conflitto armato e uno stallo militare che rischia di logorare l’Occidente, Washington cala la sua carta più pesante: l’isolamento finanziario totale. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha formalmente lanciato l’operazione Economic Outcast, definita apertamente un “D-Day finanziario“. L’ultimatum rivolto a qualsiasi nazione o banca del pianeta è netto: interrompere ogni legame con Teheran o essere tagliati fuori all’istante dal sistema di regolamento in dollari USA.

L’arsenale sanzionatorio di Bessent

L’offensiva del Tesoro americano non punta soltanto a colpire l’apparato bellico iraniano, ma a recidere alla radice i canali commerciali superstiti della Repubblica Islamica attraverso una vasta estensione delle sanzioni secondarie.

Le misure annunciate poggiano su pilastri ben definiti:

Ampliamento a cinque settori strategici: l’autorità sanzionatoria globale degli Stati Uniti viene estesa a beni digitali e criptovalute, tecnologia avanzata, oro e metalli preziosi, aviazione civile e logistica marittima. le criptovalute erano molto utilizzate dall’Iran per aggirare le sanzioni, ad esempio.

l’autorità sanzionatoria globale degli Stati Uniti viene estesa a beni digitali e criptovalute, tecnologia avanzata, oro e metalli preziosi, aviazione civile e logistica marittima. le criptovalute erano molto utilizzate dall’Iran per aggirare le sanzioni, ad esempio. Espulsione dal circuito del dollaro: qualsiasi intermediario bancario o società terza sorpresa a facilitare transazioni con Teheran perderà l’accesso alle stanze di compensazione in valuta statunitense. Per un’istituzione finanziaria che voglia agire sui mercati internazionali questa è la più dura delle minacce.

qualsiasi intermediario bancario o società terza sorpresa a facilitare transazioni con Teheran perderà l’accesso alle stanze di compensazione in valuta statunitense. Per un’istituzione finanziaria che voglia agire sui mercati internazionali questa è la più dura delle minacce. Sanzioni mirate immediate: inserimento in black list di oltre 60 entità, individui e petroliere accusati di alimentare il contrabbando di greggio, i programmi missilistici e le operazioni cyber iraniane.

inserimento in black list di oltre 60 entità, individui e petroliere accusati di alimentare il contrabbando di greggio, i programmi missilistici e le operazioni cyber iraniane. Assalto ai canali bancari esteri: richiesta formale di chiusura immediata di tutte le filiali internazionali di Bank Melli e l’annuncio imminente di sanzioni contro un primario istituto di credito internazionale.

Settore d’impatto Misura adottata Effetto economico atteso Finanza globale Minaccia di blocco del clearing in USD Autoisolamento delle banche terze per evitare sanzioni Commercio estero Sanzioni a 60 navi ed entità Paralisi dell’export clandestino di idrocarburi Mercati interni Target su oro, crypto e tecnologia Crollo del potere d’acquisto e drenaggio di riserve a Teheran

Al di la dei nomi queste misure sembra una riedizione rafforzata di quelle già in atto. Quello che potrebbe cambiare è l’intensità dell’applicazione. Inoltre si richiede l’assistenza dei paesi vicini e Bessent ha citato la partecipazione degli Emirati Arabi Uniti.

Blocco navale e stallo militare: il Golfo Persico sotto assedio

Mentre il Tesoro manovra la leva valutaria, il capo del Pentagono Pete Hegseth prosegue il blocco navale nelle acque del Medio Oriente. Il dispositivo aeronavale americano ha già deviato 71 mercantili e neutralizzato tre unità navali, riducendo drasticamente il transito commerciale giornaliero nello Stretto di Hormuz.

La strategia militare pura, tuttavia, ha mostrato i propri limiti oggettivi. Teheran non ha ceduto e ha risposto rendendo insicura la rotta dove transita una quota critica del fabbisogno petrolifero mondiale. Il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, ha replicato sprezzante su X: secondo Teheran, Washington non possiede la forza economica per imporre diktat a tutto il globo senza distruggere i propri equilibri.

Il prezzo reale: inflazione occidentale contro il collasso del Rial

Se a Teheran l’impatto sul cambio è devastante — con il rial crollato al minimo storico di oltre 2 milioni per singolo dollaro — l’effetto di ritorno per l’economia reale occidentale è pesante.

La strozzatura di Hormuz ha spinto i prezzi dei carburanti negli Stati Uniti oltre la soglia psicologica dei 4 dollari al gallone. Ridurre l’offerta fisica di greggio senza che vi sia una capacità produttiva alternativa pronta a entrare sul mercato genera un immediato shock dal lato dell’offerta. Il rischio concreto è alimentare una nuova fiammata inflattiva che comprime i salari reali e frena i consumi delle famiglie nei Paesi importatori.

La diplomazia del Pakistan e il dilemma cinese

Sul piano diplomatico, una delegazione diplomatica del Pakistan si è recata a Teheran per tentare di riaprire un canale di trattativa ed evitare l’escalation totale, anche se i margini di manovra restano strettissimi. A guidarla il Capo di Stato Maggiore dell’esercito pachistano, quindi chi seriamente detiene il potere nel Paese.

Il vero banco di prova dell’operazione Economic Outcast risiede tuttavia a Pechino e a Mosca. La Cina assorbe la maggior parte del greggio iraniano e il presidente Donald Trump si prepara ad accogliere Xi Jinping il 24 settembre per un vertice commerciale bilaterale.

Espellere le banche cinesi dal sistema del dollaro significherebbe innescare un terremoto finanziario sistemico. Non farlo, d’altra parte, vanificherebbe il blocco economico. La linea dura di Washington rischia così di accelerare la creazione di circuiti di pagamento alternativi al dollaro, rendendo le sanzioni secondarie un’arma tanto potente quanto difficile da maneggiare senza subire danni collaterali. Nello stesso tempo la mancata applicazione in modo serio ed efficace sarebbe un segno di debolezza intollerabile.

Vedremo se l’Iran accetterà di trattare con Washingtone se, finalmente, lo stretto di Hormuz tornerà ad essere sicuro.