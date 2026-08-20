L’Iran perde l’ultima via di fuga: gli Emirati chiudono i rubinetti ed è il vero colpo letale

Un allarme missilistico ha fatto scattare le sirene negli Emirati Arabi Uniti, ma l’esplosione più distruttiva è arrivata subito dopo dai palazzi governativi di Abu Dhabi. Il governo emiratino ha annunciato l’interruzione totale e immediata di ogni legame commerciale, economico e finanziario con l’Iran.

Per la Repubblica Islamica non si tratta della solita nota diplomatica di condanna. È una pugnalata diretta all’economia reale, con effetti materiali che rischiano di superare per impatto l’intero castello di sanzioni costruito negli anni da Washington.

Due missili e la fine della prudenza diplomatica

La decisione di Abu Dhabi è scattata dopo l’intercettazione di due missili balistici lanciati verso il territorio emiratino e le rotte commerciali marittime. Teheran ha respinto le accuse definendole un’operazione sotto falsa bandiera, ma la risposta del Golfo è stata drastica: embargo a tempo indeterminato. I rapporti erano già al limite dopo i raid dei mesi scorsi contro infrastrutture critiche, compresi il porto di Jebel Ali e i depositi petroliferi di Fujairah. Questa volta, però, la reazione non è militare, ma finanziaria.

Perché Dubai era il vero polmone di Teheran

Per decenni Dubai ha rappresentato la porta di servizio attraverso cui l’Iran ha continuato a respirare. Quando le aziende occidentali hanno abbandonato il mercato iraniano per timore delle ritorsioni americane, i commercianti del Golfo hanno preso in mano la situazione con il meccanismo della riesportazione.

Le merci arrivavano a Dubai e ripartivano verso i porti iraniani. Un sistema rodato che valeva oltre 6 miliardi di dollari di scambi ufficiali nel 2023, ma che nell’economia sommersa muoveva flussi ben più imponenti:

Telefonia e informatica: oltre 2,8 miliardi di dollari solo in dispositivi mobili e computer nel 2023.

oltre 2,8 miliardi di dollari solo in dispositivi mobili e computer nel 2023. Componentistica industriale e ricambi: macchinari essenziali per mantenere in vita le fabbriche iraniane.

macchinari essenziali per mantenere in vita le fabbriche iraniane. Canali bancari paralleli: uffici di cambio e conti societari a Dubai consentivano a Teheran di regolare i pagamenti internazionali eludendo il sistema SWIFT.

Circa un terzo di tutte le importazioni iraniane passava per gli Emirati. Chiudere questo canale significa bloccare fisicamente l’arrivo di beni di prima necessità e pezzi di ricambio per l’industria.

Sanzioni americane contro blocco emiratino: la differenza pratica

Mentre Washington colpisce con divieti normativi e congelamenti contabili dall’altra parte dell’oceano, la mossa degli Emirati agisce a chilometro zero.

Aspetto economico Sanzioni USA Embargo commerciale UAE Beni fisici Divieti teorici, aggirabili con triangolazioni Stop immediato ai traghetti e ai cargo nei porti Canale finanziario Esclusione dai circuiti bancari primari Chiusura dei conti correnti operativi a Dubai Effetto sull’offerta Aumento dei costi di intermediazione Scomparsa immediata di circa il 30% dell’import

Il PIL pro capite iraniano è già crollato da 8.000 a 5.000 dollari in un decennio. Senza la camera di compensazione emiratina, l’inflazione interna rischia un’impennata fuori controllo per la semplice carenza di offerta materiale sul mercato interno. Gli Emirati erano uno dei principali partner per l’interscambio e, soprattutto, sono vicini. Il loro blocco commerciale avrà effetti immediati.

La tenaglia marittima nello Stretto di Hormuz

La scelta degli Emirati si salda con la nuova linea della Casa Bianca, passata dall’attacco frontale a una strategia di lento strangolamento economico. Mentre a Teheran il presidente del parlamento Mohammad Ghalibaf liquida con sarcasmo i vertici del Tesoro e della Difesa statunitensi, i dati sul campo raccontano una realtà diversa.

Secondo i dati di tracciamento navale di Kpler, la marina militare statunitense sta progressivamente riprendendo terreno nello Stretto di Hormuz. Oltre l’80% delle petroliere e delle navi cisterna naviga ormai lungo le rotte controllate vicine alle coste dell’Oman, riducendo l’influenza iraniana sul passaggio del greggio. Anche l’Arabia ha ricominciato a trasportare petrolio attraverso lo stretto.

Con le rotte di contrabbando sotto pressione navale e l’hub logistico di Dubai sbarrato, l’Iran si trova davanti a un isolamento geografico ed economico quasi totale. L’economia reale non risponde agli slogan politici: senza merci sugli scaffali e senza valuta pregiata per pagare le forniture, il costo della crisi ricadrà per intero sui cittadini e sulle residue attività produttive di Teheran.