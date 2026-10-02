Superconduttori all’osso: superato il limite fisico che bloccava la tecnologia del futuro

Da decenni l’innovazione industriale si scontra con una barriera apparentemente invalicabile. I superconduttori, materiali capaci di trasportare corrente elettrica senza disperdere energia in calore, promettono da generazioni di azzerare le perdite energetiche e rivoluzionare il mondo produttivo. Eppure, nella realtà pratica, collassano sempre molto prima di raggiungere il loro vero limite naturale.

Questo fallimento precoce non è solo un grattacapo per i fisici teorici: costa miliardi di euro in inefficienze di sistema e costringe a sovradimensionare impianti costosi come per la fusione nucleare, i computer quantistici e le reti ad alta densità. Ora, un gruppo di scienziati è riuscito a infrangere questo blocco storico con una soluzione tanto elegante quanto spiazzante: battere sul tempo la fisica stessa.

Per capire dove risieda il dramma tecnologico, bisogna scendere all’interno del materiale. In un cavo di rame tradizionale, l’elettricità incontra resistenza perché gli elettroni urtano continuamente gli atomi del metallo, disperdendo preziosa energia sotto forma di calore. Nei superconduttori, invece, gli elettroni si accoppiano formando le cosiddette coppie di Cooper.

Queste coppie viaggiano insieme come un’onda perfetta e sincronizzata. Non subiscono deviazioni, non generano attrito e garantiscono una conduzione a perdita zero. Sulla carta è l’Eldorado industriale: linee elettriche senza sprechi, campi magnetici potentissimi e circuiti miniaturizzati capaci di frequenze inimmaginabili.

Purtroppo, appena gli ingegneri provano ad aumentare la portata di corrente per sfruttarne la potenza, il meccanismo si inceppa. Il materiale cede di schianto, la resistenza ricompare e la superconduzione si spegne, minacciando di fondere i componenti in pochi istanti.

Per decenni la convinzione comune attribuiva questa resa alla rottura spontanea delle coppie di elettroni. Uno studio guidato dai ricercatori del Max Planck Institute (MPSD) di Amburgo e pubblicato su Nature Physics ha svelato che il colpevole non è la fragilità quantistica degli elettroni, ma un nemico ben più banale: i vortici magnetici.

Nei superconduttori utilizzati nell’industria, chiamati di tipo II, il campo magnetico riesce a penetrare nella struttura formando piccolissimi mulinelli di flusso. Finché la corrente erogata resta bassa, questi vortici rimangono intrappolati nelle imperfezioni del materiale e non creano problemi.

Tuttavia, quando l’intensità della corrente cresce, la forza elettromagnetica strappa questi vortici dal loro ancoraggio e li mette in movimento. Ed è qui che scatta il disastro: il loro spostamento genera attrito termico e innesca un surriscaldamento rapidissimo che distrugge la superconduzione ben prima del suo vero limite teorico.

La risposta ideata dal gruppo di ricerca guidato da Eryin Wang e Andrea Cavalleri è stata tagliare il nodo alla gola: correre più veloci del surriscaldamento.

I vortici magnetici si muovono a velocità impressionanti, nell’ordine di decine di chilometri al secondo. Eppure, per quanto rapidi, su scala atomica hanno comunque bisogno di tempo per mettersi in marcia. In una frazione di picosecondo (un millesimo di miliardesimo di secondo), riescono a percorrere solo poche decine di nanometri.

I fisici hanno quindi costruito un apparato sperimentale basato su impulsi laser a femtosecondi capaci di azionare interruttori ottici ultraveloci. Hanno così iniettato nel materiale impulsi di corrente brevissimi, della durata di appena due picosecondi. La scarica è transitata così rapidamente da cogliere i vortici letteralmente impreparati e immobili.

L’esperimento ha messo a confronto due materiali fondamentali della ricerca avanzata, evidenziando risposte completamente diverse:

Materiale analizzato Struttura energetica Comportamento a impulsi ultraveloci Risultato ottenuto Nitruro di Niobio (NbN) Onda s (simmetria uniforme) Rimane stabile, poi cede di schianto Corrente massima oltre 2,2 volte superiore al limite ordinario YBCO (Ossido di rame) Onda d (simmetria direzionale) Perde efficienza in modo continuo e progressivo Nessuna soglia netta; rottura graduale delle coppie di elettroni

Nel nitruro di niobio la resistenza è rimasta a zero fino a una densità di corrente oltre due volte superiore al massimo storico registrato a corrente continua. Solo oltre questa soglia estrema le coppie di Cooper hanno iniziato a rompersi per ragioni intrinseche. Per la prima volta nella storia della scienza, l’uomo ha toccato il limite ultimo della superconduzione senza l’interferenza dell’attrito parassita.

Perché questo traguardo è così cruciale per lo sviluppo economico e industriale?

I grandi investimenti tecnologici globali affrontano costi esorbitanti per tenere a bada il calore e prevenire il collasso termico improvviso:

Fusione nucleare e confinamento magnetico: I reattori a fusione richiedono campi magnetici mostruosi. Capire come evitare il collasso parassita permette di progettare magneti più compatti ed efficienti, abbattendo investimenti miliardari in schermature.

Calcolo quantistico e telecomunicazioni: I sensori ultrasensibili e i rivelatori a singolo fotone lavorano a frequenze elevatissime. Gestire correnti dense a livello di picosecondi rende i chip quantistici più veloci e stabili.

Elettronica a frequenze terahertz: La possibilità di spingere supercorrenti su tempi infinitesimi apre le porte a circuiti ad altissima velocità che non fondono sotto il proprio carico.

Dal punto di vista pratico, non siamo di fronte a una bacchetta magica che risolverà gratis la bolletta energetica nazionale. I superconduttori richiedono ancora temperature criogeniche vicine allo zero assoluto, e il freddo estremo resta una tassa industriale salata e pesante da sostenere.

Tuttavia, dimostrare che la barriera della corrente non era un limite invalicabile, ma soltanto un difetto di sincronizzazione con i vortici magnetici, cambia radicalmente la prospettiva ingegneristica. Per decenni abbiamo trattato i superconduttori come motori bloccati con il freno a mano tirato; oggi sappiamo che, dosando i tempi di erogazione, quel freno si può ignorare, moltiplicando la resa del capitale investito nelle tecnologie del futuro. Un giorno, come si è passati dalla corrente continua a quella alternata, potremmo passare dalla conduzione alla superconduzione.