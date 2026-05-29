L’anti-FMI prende forma: la SCO accelera sulla Banca per lo Sviluppo (a trazione Yuan)

Il blocco della Shanghai Cooperation Organisation (SCO), che riunisce dieci nazioni tra cui pesi massimi come Cina, Russia e Iran, ha deciso di premere sull’acceleratore. L’obiettivo? Creare una propria Banca per lo Sviluppo (SCODB), un’istituzione finanziaria capace di rispondere al crescente fabbisogno infrastrutturale dell’Eurasia e, parallelamente, sfidare apertamente l’egemonia delle banche multilaterali a guida occidentale. Le recenti consultazioni tenutesi a Pechino, Xi’an e a Bishkek, co-presiedute dal viceministro delle finanze cinese Liao Min, dimostrano che la fase puramente teorica è ormai alle spalle.

In realtà, non ci troviamo di fronte a una novità assoluta. È dal 2010 che Pechino culla il progetto strategico di trasformare la SCO da un’alleanza orientata alla sicurezza in un potente strumento finanziario. L’idea di fondo è tanto chiara quanto ambiziosa: creare un’area economica uniforme e integrata, sganciata dalle logiche di Washington. In questo nuovo ecosistema, lo yuan cinese fungerebbe da valuta operativa primaria, affiancato dall’utilizzo delle valute nazionali per la formazione del capitale statutario.

La tabella di marcia prevede interventi mirati per l’economia reale regionale:

Infrastrutture Fisiche e Logistica: Sviluppo di reti di trasporto e potenziamento delle rotte di transito eurasiatiche.

Sviluppo di reti di trasporto e potenziamento delle rotte di transito eurasiatiche. Energia e Digitale: Finanziamento di grandi progetti idroelettrici e infrastrutture tecnologiche.

Finanziamento di grandi progetti idroelettrici e infrastrutture tecnologiche. Integrazione Commerciale: Standardizzazione doganale e rimozione delle barriere tecniche e tariffarie.

Standardizzazione doganale e rimozione delle barriere tecniche e tariffarie. Credito non condizionato: Prestiti erogati senza le rigide richieste di riforme strutturali tipiche del FMI.

La vera sfida, tuttavia, non è geopolitica ma macroeconomica/monetaria. Un’area valutaria comune, fortemente sbilanciata verso lo yuan, può funzionare nel lungo termine solo se la bilancia commerciale e dei pagamenti all’interno del gruppo trova un suo equilibrio. Al momento, il rischio evidente è quello di avere un ecosistema composto da un unico, colossale “distributore” di risorse finanziarie (la Cina) e una moltitudine di “prenditori” (le nazioni dell’Asia Centrale). Se i flussi di scambio non si bilanciano, il progetto rischia di accumulare squilibri strutturali difficili da smaltire, trasformando l’autonomia finanziaria in una semplice dipendenza da Pechino. I paesi dell’Asia Centrale, come il Kirghizistan che conta di inaugurare la banca durante la sua presidenza nel 2026, restano comunque attratti dal credito “facile” per sostenere i propri governi e dagli interessi molto più bassi rispetto a quelli sul Dollaro e sull’Euro. I titoli in dollari devono rendere 2,5 gli equivalenti titoli in Yuan, come si può vedere dal seguente grafico:

Cosa accadrà all’area del dollaro? La nascita della SCODB non farà crollare il biglietto verde istantaneamente, ma ne alimenterà la lenta e inesorabile erosione. Sottraendo un intero blocco continentale all’utilizzo del dollaro per commercio e investimenti infrastrutturali, si ridurrà la domanda internazionale della valuta, spingendo fisiologicamente gli Stati Uniti a dover finanziare il proprio immenso deficit a tassi progressivamente più onerosi.

E l’India? Interessante sarà anche valutare la poszione dell’india nei confronti di questa banca d’investimento: Nuova Delhi è membro della SCO, ma vede negativamente l’eccessiva dominanza di Pechino, per ci sarà interessante valutare se il subcontinente resterà esterno o se, al contrario, cercherà di avere un ruolo dominante nell’istituzione.