L’America rischia il blackout per il grande caldo: il DOE autorizza i generatori di emergenza dei data center

Il rischio di un blackout generale nel cuore degli Stati Uniti è stato evitato per un soffio. Una forte ondata di calore ha travolto l’America centrale, spingendo i consumi elettrici a livelli mai visti. La situazione si è rivelata così grave da costringere il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE) a firmare un ordine di emergenza. Senza questo intervento eccezionale, milioni di persone e migliaia di imprese avrebbero rischiato di rimanere al buio.

L’ordinanza di emergenza, firmata dal Segretario all’Energia Chris Wright, ha autorizzato il Southwest Power Pool (SPP) a superare i normali limiti operativi delle centrali. SPP gestisce la rete elettrica in ben 17 Stati americani. L’ente ha ottenuto il via libera per attivare i generatori di riserva. Si tratta dei sistemi installati presso i grandi data center e gli impianti industriali più importanti. La misura straordinaria è servita ad evitare il collasso del sistema elettrico locale.

I numeri mostrano chiaramente la gravità della crisi. Nella giornata del 20 luglio, il gestore ha lanciato diversi allarmi alla popolazione. Le temperature elevate hanno provocato un balzo record nei consumi di aria condizionata. Allo stesso tempo, si sono verificati guasti improvvisi in diverse centrali elettriche. Le riserve operative non bastavano più a coprire la domanda. Il pericolo di interruzioni di corrente a rotazione per famiglie e negozi era diventato immediato e concreto.

Il Segretario Wright ha motivato l’intervento citando rischi reali per la salute pubblica e la sicurezza. L’assenza di energia elettrica durante un’ondata di caldo estremo può essere mortale. I dati del National Safety Council ricordano che il grande calore ha causato 253 morti negli Stati Uniti nel corso del 2025. Per questo motivo, il governo ha dovuto sbloccare capacità produttive straordinarie per stabilizzare la rete ed evitare il peggio.

La vicenda ha assunto subito un forte valore politico ed economico. Wright ha spiegato che la decisione rientra nella strategia della presidenza Trump, mirata a garantire un’energia affidabile ed economica. Il Segretario ha criticato le politiche energetiche della precedente amministrazione, colpevoli a suo avviso di aver indebolito le infrastrutture nazionali. Secondo le stime del DOE, negli Stati Uniti ci sono oltre 35 gigawatt di capacità di riserva inutilizzata. Questa risorsa deve essere usata nei momenti di massima tensione della rete.

Il problema, tuttavia, non riguarda solo la regione dell’SPP. La grande calura sta mettendo a dura prova l’intero sistema energetico americano. PJM Interconnection, il più grande gestore di rete del Paese che copre 13 Stati, ha dichiarato uno stato di allerta per le temperature elevate. Anche il Midcontinent Independent System Operator, attivo in 15 Stati, ha emesso un allarme per il calo delle riserve energetiche.

Le previsioni del National Weather Service non promettono nulla di buono per i prossimi giorni. Le temperature massime supereranno i 40 gradi in molte zone del Sud e delle Grandi Pianure, con indici di calore estremi. Quando il caldo supera certi limiti, l’impatto economico è immediato. Le imprese rischiano il blocco della produzione, i consumi elettrici salgono alle stelle e la stabilità delle infrastrutture viene messa a dura prova. Se la rete cede, i costi sociali ed economici aumentano rapidamente. La transizione energetica deve quindi fare i conti con la realtà di una rete che ha bisogno di energia continua e sicura per evitare disastri produttivi.