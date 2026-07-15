La rete elettrica USA è al collasso: manca l’energia di 7 reattori nucleari per colpa dei data center

L’America rischia di spegnersi sotto il peso dell’intelligenza artificiale. PJM Interconnection, la più grande rete elettrica degli Stati Uniti, ha annunciato di non avere abbastanza energia per garantire la stabilità del sistema nei prossimi anni. Manca una quantità enorme di elettricità, pari a quella prodotta da sette reattori nucleari tradizionali.

Il grande vuoto energetico americano

Per il terzo anno di fila, l’asta per assicurare le forniture elettriche future negli Stati Uniti è fallita. PJM gestisce la rete che serve ben 67 milioni di persone in 13 Stati americani e nel distretto di Washington. Eppure, per il periodo che va da giugno 2028 a maggio 2029, all’appello mancano ben 6.831 megawatt.

Il deficit è impressionante. Questa quantità di energia mancante equivale quasi al consumo di intere metropoli nei momenti di massimo utilizzo. L’aumento esponenziale della domanda, trainato dalla crescita selvaggia dei data center e dell’intelligenza artificiale, ha letteralmente bruciato le riserve di sicurezza del Paese.

I numeri del disastro annunciato

I dati dell’ultima asta, denominata Base Residual Auction, parlano chiaro. PJM ha ottenuto impegni per 138.318 megawatt di capacità. A questi si aggiungono circa 10.864 megawatt garantiti da risorse regionali fisse. In totale, l’energia disponibile per il picco di domanda sarà di 149.182 megawatt.

Sulla carta sembra una cifra enorme, ma non basta. La soglia di sicurezza stabilita per evitare blackout durante i picchi di consumo non è stata raggiunta. Una volta le emergenze da “una volta ogni dieci anni” erano rare. Oggi, con i colossi tecnologici che aprono nuovi server quasi ogni giorno, il rischio di interruzione è diventato quotidiano.

La situazione si fa pesante. Già nell’asta precedente si era registrato un buco di circa 6.500 megawatt. Questa sequenza di fallimenti consecutivi rappresenta un record negativo storico per la rete elettrica americana. Nessuno sa con certezza come si eviteranno i distacchi di corrente se il caldo estivo si farà insostenibile.

Tariffe al massimo e il dilemma dei prezzi

Questa scarsità di offerta spinge i prezzi dell’energia alle stelle. Per proteggere i consumatori e le imprese da bollette folli, le autorità hanno dovuto imporre un tetto ai prezzi. Il prezzo finale dell’asta si è fermato al limite massimo consentito di 325 dollari per megawatt al giorno.

Senza questo blocco politico, i costi sul mercato libero sarebbero esplosi di oltre il 70%. Vediamo nel dettaglio come sarebbero cambiati i prezzi senza la protezione del tetto tariffario imposto dal regolatore:

Zona Tariffaria della Rete Prezzo Applicato con il Tetto ($/MW-giorno) Prezzo Reale Senza Tetto ($/MW-giorno) Area Generale PJM $325.00 $554.72 Zona COMED (Area di Chicago) $325.00 $776.69

Il paradosso economico delle bollette

Qui emerge il classico dilemma delle economie regolamentate. Se da un lato il tetto protegge le tasche dei cittadini nel breve termine, dall’altro blocca gli investimenti. I produttori di energia dicono chiaramente che con tariffe bloccate non hanno convenienza economica a costruire nuove centrali elettriche.

Il risultato è un sistema bloccato. La domanda corre velocissima, l’offerta rimane ferma al palo e i consumatori pagano comunque tariffe storicamente alte. I pagamenti totali ai produttori per il 2028 hanno infatti toccato il record storico di 16,4 miliardi di dollari. Nel frattempo, i prezzi dell’energia all’ingrosso sono già balzati del 76% all’inizio dell’anno.

Questo sistema però spiega anche perché sarebbe meglio un sistema pubblico/privato, se non direttamente pubblico: lo stato può prevenire, intervenendo migliorando l’offerta, senza attendere che le bollette crescano e forniscano i capitali necessari.

Le parole dei protagonisti: una situazione insostenibile

Il capo di PJM, David Mills, non ha usato giri di parole per descrivere la gravità della situazione. Ha definito lo scenario attuale come “insostenibile“. Nel commentare i risultati dell’asta, Mills ha dichiarato:

“Questi risultati dimostrano che la domanda di elettricità continua a crescere più velocemente dell’offerta. PJM riconosce l’impatto di questo squilibrio sulla sicurezza del sistema e sui costi per i consumatori. Stiamo lavorando con i governi e i leader industriali su più fronti per ripristinare l’equilibrio.”

L’obiettivo politico ora è chiaro: far pagare la transizione e il potenziamento della rete direttamente ai grandi hyperscaler, ovvero i colossi del tech come Google, Microsoft e Amazon che consumano fiumi di energia per i loro algoritmi.

Quali soluzioni per il futuro energetico?

Per correre ai ripari ed evitare il peggio, PJM chiederà l’autorizzazione federale per tenere un’asta speciale di emergenza a settembre. Si spera che questo meccanismo straordinario possa sbloccare nuove forniture prima che sia troppo tardi.

Sullo sfondo si muovono le aziende di energia nucleare di nuova generazione. Società come Nano Nuclear e Oklo stanno sviluppando piccoli reattori modulari. Queste tecnologie potrebbero essere collegate direttamente ai data center, eliminando la pressione sulla rete pubblica. Tuttavia, i tempi della burocrazia rallentano i permessi necessari.

Nel frattempo, la rete elettrica americana cammina su un filo sottilissimo. Senza interventi rapidi e strutturali, la prossima ondata di caldo estivo potrebbe trasformarsi in un blackout non solo digitale, ma anche reale per milioni di famiglie.