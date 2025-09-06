L’Africa al centro della Nuova Guerra Fredda? La corsa ai minerali critici in Zambia

Nell’Africa centro-meridionale è in atto una competizione geopolitica, dove le principali potenze mondiali si contendono il controllo delle rotte logistiche chiave nel contesto di una corsa globale per assicurarsi i minerali essenziali per la transizione verso l’energia verde.

Al centro di questa rivalità si trova la piccola città di Kapiri Mposhi, nella Zambia centrale, un hub strategico dove convergono tre corridoi concorrenti: il Tazara cinese, il Lobito Corridor sostenuto dagli Stati Uniti e il Nacala Corridor giapponese.

Secondo gli osservatori, la corsa alla costruzione di questi corridoi non riguarda solo il trasporto di minerali, ma è uno sforzo strategico delle potenze globali per assicurarsi un’influenza a lungo termine sulle catene di approvvigionamento di minerali critici e ridurre la dipendenza dai rivali.

Kapiri Mposhi è il punto di partenza, o capolinea occidentale, della ferrovia Tazara, che la collega al porto di Dar es Salaam sull’Oceano Indiano in Tanzania. Si trova inoltre a 118 km (73 miglia) da Ndola, una città chiave nella regione del Copperbelt dell’Africa centrale che si collega al corridoio di Lobito.

La rete del corridoio di Nacala collega le nazioni senza sbocco sul mare dello Zambia e del Malawi al porto di Nacala in Mozambico. Si estende anche ai principali centri dello Zambia, tra cui la capitale Lusaka, a circa 200 km da Kapiri Mposhi.

Lo Zambia è in trattativa con alcune aziende cinesi per costruire un importante porto secco a Kapiri Mposhi, nell’ambito degli sforzi volti a posizionare la città come hub logistico della Copperbelt. A maggio, lo Zambia ha ospitato una delegazione cinese della regione autonoma dello Xinjiang Uygur per discutere dello sviluppo del porto secco di Kapiri Mposhi.

Secondo Kai Xue, avvocato specializzato in diritto minerario cinese-africano con sede a Pechino, il porto secco è destinato a diventare “il vero centro dei corridoi coast-to-coast che collegano la Copperbelt con il ‘secolo del rame’”.

Xue ha affermato che, nonostante la mancanza di coordinamento generale tra Cina, Giappone e Occidente, i tre corridoi – con porti in Angola, Mozambico e Tanzania – si completeranno a vicenda, con Kapiri Mposhi come hub.

Pechino, attraverso la China Civil Engineering Construction Corporation , investirà 1,4 miliardi di dollari per ripristinare la ferrovia Tazara, costruita negli anni ’70 con prestiti cinesi senza interessi, nell’ambito di una concessione trentennale sotto forma di modello “build-operate-transfer” (costruisci-gestisci-trasferisci).

Anche il Giappone è un attore importante in questa rivalità strategica. Durante la recente nona Conferenza internazionale di Tokyo sullo sviluppo africano (TICAD 9), il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha annunciato piani per espandere gli investimenti nel corridoio di Nacala al fine di integrare le catene di approvvigionamento dei minerali e la capacità di esportazione verso il Giappone e il resto dell’Asia.

Il progetto, in fase di sviluppo dall’inizio degli anni 2010, è una mossa strategica per garantire un approvvigionamento stabile di minerali critici che costituisca un’alternativa alle catene di approvvigionamento esistenti di Pechino.

Tuttavia, Xue ha affermato che il Giappone si sbaglia se crede che il suo corridoio ridurrà la dipendenza dalle catene di approvvigionamento cinesi. “La Cina continuerà a investire in nuove miniere e a gestire quelle esistenti nei paesi lungo le rotte”, ha detto.

Al contrario, ha aggiunto, l’investimento nel corridoio di Nacala dovrebbe essere considerato vantaggioso, anche perché renderà accessibili le attrezzature per la transizione verso l’energia verde, dato che le infrastrutture africane vengono sviluppate per sostenere il secolo del rame.

Questi corridoi, sebbene non completamente coordinati, si stanno evolvendo in rotte panafricane che riecheggiano l’autostrada transafricana proposta per la prima volta dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Africa nel 1971, ha affermato Xue.

“Il corridoio di Nacala e altri corridoi finiranno per essere uno sforzo collettivo, indipendentemente dal fatto che questo sia o meno il piano di un singolo paese oggi. È meglio ammetterlo ora e iniziare a coordinarsi”, ha affermato Xue, anticipando un futuro in cui Lobito e Tazara diventeranno complementari.

Inoltre, Washington sta finanziando il potenziamento del suo corridoio che collega il porto angolano di Lobito alle regioni ricche di minerali della Repubblica Democratica del Congo e dello Zambia. Il progetto è una parte fondamentale del Partnership for Global Infrastructure and Investment o PGII del G7, volto a contrastare la Belt and Road Initiative cinese, e prevede il ripristino della ferrovia di 1.300 km per creare una rotta commerciale vitale per i minerali critici.

W. Gyude Moore, membro illustre dell’Energy for Growth Hub ed ex ministro dei lavori pubblici della Liberia, ha affermato che il Giappone, gli Stati Uniti e i governi europei sono motivati dal desiderio di ridurre la loro dipendenza dalle catene di approvvigionamento controllate dalla Cina per i minerali critici.

Ha aggiunto che le guerre tariffarie reciproche hanno anche aumentato l’importanza di catene di approvvigionamento resilienti e che la Cina cerca di mantenere la sua posizione dominante nella catena di approvvigionamento globale dei minerali critici.

“La concentrazione delle risorse in Africa la rende un obiettivo di questi piani. Resta da vedere se i governi africani avranno la capacità di sfruttare questo vantaggio a loro favore”, ha affermato.

La Cina controlla la maggior parte della lavorazione delle terre rare e una quota importante della raffinazione di cobalto, nichel e litio.

Shahrukh Wani, economista presso l’International Growth Centre della London School of Economics, ha affermato che per paesi come il Giappone e gli Stati Uniti i corridoi alternativi rappresentano una garanzia: consentono di diversificare le rotte, accorciare le distanze dai porti e ridurre l’esposizione alle strozzature.

Secondo Wani, le infrastrutture non servono più solo a trasportare il minerale, ma a plasmare le linee di approvvigionamento globali.

“Sostenendo le ferrovie e i porti, i paesi si assicurano un’influenza a lungo termine sul flusso dei minerali“, ha affermato.

Inoltre, ha aggiunto che l’Africa mantiene il proprio potere contrattuale, poiché le offerte concorrenti conferiscono ai governi un potere negoziale. ”I corridoi possono semplicemente convogliare i minerali grezzi all’estero, oppure possono essere utilizzati per richiedere la lavorazione locale, posti di lavoro e standard più elevati“.

”Il modo in cui vengono conclusi gli accordi determinerà se l’Africa rimarrà una tappa intermedia nelle catene di approvvigionamento di altri paesi o diventerà un hub a sé stante”.

La corsa alle terre rare e alle risorse strategiche ha un vantaggio: l’Africa vede rinnovate infratsrutture vecchie, di epoca coloniale o posto coloniale, che altrimenti sarebbero andate in disuso, in una vera e propria corsa fra grandi potenze allo sfruttamento di queste materie prime. Almeno gli africani avranno infrutture per esportare anche altri prodotti, viaggiare, muoversi, e importare, pure, ciò di cui necessitano L’elettrico magari sarà un’illusione, ma qualcosa lo sta realizzando.