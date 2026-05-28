Allarme Gas: la Germania rischia il gelo con questo ritmo di stoccaggio

Oltralpe iniziano ad essere abbastanza preoccupati e lo dicono chiaramente. Il colosso energetico Uniper avverte che la Germania potrebbe trovarsi ad affrontare una carenza di gas naturale in inverno se non accelererà il ritmo di riempimento dei siti di stoccaggio.

L’amministratore delegato di Uniper, Michael Lewis, ha chiesto incentivi per le aziende affinché immagazzinino gas in un’intervista al quotidiano economico tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung. Alla fine le aziende private energetiche risolvono i problemi sempre nello stesso modo: battendo cassa.

Secondo i dati di Gas Infrastructure Europe, al 27 maggio i siti di stoccaggio del gas in Germania erano pieni solo al 30,6%. Si tratta di un livello ben al di sotto del 38,65% registrato nello stesso periodo dell’anno scorso.

“Se non riempiamo rapidamente gli impianti di stoccaggio del gas, avremo un problema il prossimo inverno”, ha dichiarato Lewis al quotidiano tedesco.

I livelli di stoccaggio in Germania sono in aumento da marzo, ma il ritmo di riempimento è “ancora troppo lento”, ha affermato il dirigente.

L’impennata dei prezzi del gas naturale in Europa e la curva dei futures dei prezzi di riferimento olandesi TTF dall’inizio della guerra in Iran hanno reso lo stoccaggio del gas non redditizio per le aziende.

I prezzi del gas naturale in Europa sono aumentati di circa il 40% rispetto ai livelli prebellici da quando il conflitto in Medio Oriente, la chiusura dello Stretto di Hormuz e gli attacchi missilistici iraniani alle infrastrutture di produzione ed esportazione di GNL del Qatar hanno spazzato via circa il 20% dei flussi giornalieri globali di GNL, quelli provenienti dal Qatar e dagli Emirati Arabi Uniti (EAU).

Tra le gravi interruzioni dell’approvvigionamento globale di gas e l’impennata dei prezzi in Europa e in Asia, gli acquirenti europei stanno ora perdendo la competizione con l’Asia per attrarre forniture spot di GNL, specialmente quelle provenienti dai progetti di esportazione statunitensi in espansione.

I prezzi di riferimento del gas in Asia presentano un premio sufficientemente elevato rispetto ai prezzi TTF europei da incentivare i carichi spot a deviare dall’Europa e optare invece per l’Asia.

Con l’avvicinarsi dell’estate e le ondate di calore che dovrebbero aumentare la domanda di energia in Asia, l’Europa dovrà probabilmente affrontare una concorrenza ancora più agguerrita per i carichi di GNL nei prossimi mesi.