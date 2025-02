Kiev e Washington hanno finalizzato i termini di un accordo sui minerali, un passo che i funzionari ucraini sperano possa significativamente migliorare le relazioni con l’amministrazione Trump e creare le basi per un impegno di sicurezza a lungo termine da parte degli Stati Uniti.

L’Ucraina, secondo quanto riferito da funzionari, è ora pronta a firmare l’accordo sullo sviluppo congiunto delle sue risorse minerarie, inclusi petrolio e gas, dopo che gli Stati Uniti hanno deciso di rinunciare alla richiesta di diritti su 500 miliardi di dollari di potenziali entrate derivanti dallo sfruttamento di queste risorse.

Funzionari ucraini hanno espresso soddisfazione per le condizioni negoziate, descrivendo l’accordo come un’opportunità per ampliare le relazioni con gli Stati Uniti e sostenere le prospettive future dell’Ucraina, soprattutto dopo tre anni di conflitto.

Olha Stefanishyna, vice primo ministro ucraino, ha sottolineato che l’accordo sui minerali è visto dall’amministrazione statunitense come parte di un quadro più ampio nelle relazioni bilaterali. La bozza originale dell’accordo, promossa da Trump come mezzo per l’Ucraina di ripagare gli aiuti statunitensi, aveva suscitato forte opposizione a Kiev e in altre capitali europee a causa delle sue condizioni giudicate onerose.

In seguito al rifiuto del testo iniziale da parte di Zelenskyy e alle successive critiche di Trump, una versione finale dell’accordo è stata raggiunta. Questa versione, datata 24 febbraio, prevede la creazione di un fondo in cui l’Ucraina contribuirà con il 50% dei proventi derivanti dalla futura monetizzazione delle risorse minerarie statali, destinando questi fondi a investimenti in progetti in Ucraina.

L’accordo esclude i minerali che sono già fonte di entrate per il governo ucraino e non include garanzie di sicurezza statunitensi, lasciando inoltre a successivi accordi la definizione di aspetti cruciali come l’entità della partecipazione statunitense al fondo. Comunque senza la Pace e gli invstimenti USA le ricchezze dell’ucraina rimangono solo a livello teorico.

Nonostante ciò, funzionari ucraini considerano l’accordo approvato a livello ministeriale e ipotizzano un incontro tra Zelenskyy e Trump alla Casa Bianca per la firma. La proposta iniziale di Trump era ancora più stringente, prevedendo che gli Stati Uniti mantenessero il 100% degli interessi finanziari nel fondo, ma queste condizioni sono state rimosse nella versione finale.

Il raggiungimento di questo accordo viene interpretato e presentato da Trump come giustificazione del suo diretto interessamento per la questione ucraina e del suo personale coinvolgimento negoziale. L’accordo quadro, sebbene necessiti ancora dell’approvazione del parlamento ucraino, rappresenta un passo significativo nelle relazioni tra i due paesi.