La Federal Communications Commission (FCC), l’autorità americana delle telecomunicazioni, ha acceso il semaforo verde per un progetto che sembra uscito da un film di fantascienza. Mercoledì 25 novembre 2026, il regolatore statunitense ha autorizzato SpaceX a lanciare fino a un milione di satelliti per costruire la costellazione Starmind, una rete di data center in orbita dedicata all’intelligenza artificiale. La licenza vale fino al 2040 e arriva a pochi mesi dallo sbarco in Borsa della società di Elon Musk, avvenuto lo scorso giugno. Tutto fatto, quindi? Sulla carta sì, ma tra un timbro messo a Washington e la realtà industriale e militare c’è un abisso.

Comunque, per la vostra curiosità, ecco il testo :

🇺🇸 JUST IN: The FCC has authorized Elon Musk’s SpaceX to deploy up to 1 million satellites for AI data centers in space, a first in U.S. history. pic.twitter.com/DThzWqdXNx — Cointelegraph (@Cointelegraph) November 25, 2026

Numeri da capogiro: obiettivo fattibile o mossa per la Borsa?

Oggi attorno alla Terra girano in tutto circa 17.000 satelliti attivi. Oltre 11.000 sono già della rete Starlink di SpaceX, per cui Musk aveva chiesto anni fa il permesso fino a 42.000 unità. Passare da 17.000 a oltre un milione vuol dire moltiplicare quasi per sessanta l’intero traffico spaziale creato dall’uomo in settant’anni. La licenza della FCC fissa però scadenze molto rigide:

Parametro / Scadenza Dettaglio del piano SpaceX (Starmind) Tetto massimo autorizzato 1.000.000 di satelliti (licenza fino al 2040) Primi lanci annunciati da Musk Quarto trimestre 2027 (crescita nel 2028) Avvio obbligatorio FCC Entro novembre 2033 Obbligo 10% della flotta 100.000 satelliti entro novembre 2035 Obbligo 50% della flotta 500.000 satelliti entro novembre 2038 Satelliti totali oggi in orbita Circa 17.000 (oltre 11.000 sono Starlink)

La domanda nasce da sola: è davvero possibile un simile obiettivo? SpaceX scommette tutto sul calo dei costi del razzo riutilizzabile Starship, ma anche con lanci continui i numeri restano enormi. I rivali di Amazon, che lavorano al progetto satellitare Leo, hanno attaccato il piano dicendo che per completarlo servirebbero secoli. Il presidente della FCC, Brendan Carr, ha risposto per le rime, invitando Amazon a «mettere ordine in casa propria con i propri lanci» invece di criticare il ritmo di Musk. Resta però un dubbio molto concreto: nel settore spaziale si chiedono spesso tetti giganteschi per tenersi le mani libere sul progetto, prenotare spazio in orbita e, soprattutto, far correre il titolo in Borsa.

Energia solare gratis e chip Nvidia: la fuga dalla bolletta

L’idea di base ha comunque una logica chiara. I data center sulla Terra consumano quantità enormi di luce e acqua per raffreddare i server, mettendo in crisi le reti elettriche. Portare i computer in orbita bassa, tra 500 e 2.000 chilometri di altezza, offre energia solare quasi continua, con una resa fino a otto volte superiore rispetto ai pannelli a terra, oltre al raffreddamento naturale del vuoto spaziale, anche se questo è un problema ancora da risolvere. SpaceX ha già firmato un accordo con Nvidia per montare i nuovi chip Vera Rubin, protetti apposta contro le radiazioni. I satelliti Starmind si parleranno tramite laser e invieranno i dati a Terra usando Starlink e collegamenti ottici di scorta appena approvati dalla FCC.

Musk non corre da solo: Google sviluppa Suncatcher, Blue Origin di Jeff Bezos aspetta il via libera per Project Sunrise e aziende come Starcloud hanno già testato un chip avanzato nello spazio a fine 2025. Intanto, però, crescono le proteste: la pratica ha raccolto oltre 1.500 commenti pubblici e l’American Astronomical Society denuncia il rischio di traffico fuori controllo, scontri in orbita e luce eccessiva che disturba i telescopi.

Un gigante fragile: basta una sola atomica per spegnere tutto

C’è però un punto debole ancora più serio dei detriti e dei costi, di cui nessuno parla nei comunicati: la difesa. Secondo la FCC, Starmind servirà a rafforzare la guida americana nell’intelligenza artificiale, ma spostare il cervello digitale di una nazione a mille chilometri d’altezza non lo rende più sicuro. Al contrario, lo trasforma in un bersaglio di vetro in uno spazio aperto, privo di confini e di difese tradizionali.

Cosa accadrebbe in una guerra tra grandi potenze? Non servirebbe abbattere un milione di satelliti uno alla volta. Basterebbe una sola esplosione nucleare ad alta quota. Un’atomica nello spazio sprigiona una fortissima onda elettrica, il cosiddetto impulso elettromagnetico, capace di bruciare subito i circuiti scoperti. Peggio ancora, crea una fascia di radiazioni artificiali che resta intrappolata attorno alla Terra per mesi, friggendo piano piano i chip Nvidia anche se rinforzati. Inoltre, distruggere anche solo una parte dei satelliti in un’orbita così piena scatenerebbe scontri a catena tra schegge velocissime, trasformando il gioiello tecnologico in una nuvola di rottami che bloccherebbe lo spazio per decenni. Questo effetto non è teoria, ma è stato ben provato dall’esperimento Starfish condotto negli anni sessanta dagli USA, quando i satelleiti erano pochissimi, e che comunque causò danni.

Sulla Terra un data center consuma corrente e acqua, ma resta dentro confini difendibili e sotto la tutela di uno Stato. Affidare una risorsa così vitale a un milione di scatole volanti significa cercare il risparmio energetico accettando una debolezza militare enorme. Il permesso americano oggi c’è, ma prima di esultare conviene chiedersi se Musk stia costruendo il futuro del calcolo o il bersaglio più costoso della storia.