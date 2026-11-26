Mentre le famiglie britanniche fanno i conti con i tagli allo stato sociale, il Ministero della Difesa di Londra ha deciso di bussare alla porta dei veterani. Per la prima volta dalla fine della Guerra Fredda, il MoD ha inviato lettere a circa 100.000 riservisti strategici, firmate dai capi di tutte e tre le forze armate. L’obiettivo ufficiale è aggiornare i contatti, censire le nuove competenze civili degli ex militari e invitarli su base volontaria alle esercitazioni NATO, a partire dalla grande manovra Steadfast Defender della prossima primavera. Viene però naturale porsi una domanda: il premier Andy Burnham ha davvero tanta fretta di trascinare il Regno Unito in un conflitto armato, o dietro la retorica bellica si nasconde ben altro?

Un esercito ai minimi napoleonici e le reti anti-drone

A guardare i numeri reali dei preparativi militari britannici, più che una smania aggressiva emerge una debolezza strutturale accumulata in decenni di austerità. Oggi il British Army è sceso a circa 73.000 effettivi in servizio attivo, il livello più basso dalle guerre napoleoniche. Anni di tagli alla spesa pubblica e di dismissione della base industriale hanno lasciato le forze armate senza profondità operativa.

Così Londra corre ai ripari con misure che oscillano tra l’urgenza e l’improvvisazione. Secondo quanto emerso mercoledì, la RAF sta spostando i propri velivoli negli hangar durante la notte e progetta reti anti-drone per proteggere le basi sul suolo britannico. Nel frattempo il ministro della Difesa Wes Streeting continua a ripetere che il Paese deve prepararsi alla guerra entro 1.000 giorni, pronto «a combattere e vincere con gli alleati».

Il ministro per i Veterani Calvin Bailey prova a smorzare i toni, definendo le lettere «semplice buona amministrazione» e parte della deterrenza quotidiana. Una fonte dell’esercito, citata dal Telegraph, fotografa però la realtà senza troppi filtri: molte procedure sono «parecchio arrugginite», ma prima di qualsiasi ipotesi serve almeno un database aggiornato. Chi un tempo guidava un carro armato, osserva la fonte, oggi potrebbe svolgere un mestiere civile molto più prezioso per la difesa moderna, e comunque i database non sono aggiornati e completi.

Misura o indicatore Dato chiave Significato operativo Lettere ai riservisti strategici Circa 100.000 veterani Censimento di contatti, lavori civili e volontari per le manovre Effettivi del British Army Circa 73.000 soldati Organico più basso dalle guerre napoleoniche Protezione basi RAF Hangar notturni e reti anti-drone Difesa immediata dei velivoli sul territorio nazionale Orizzonte di prontezza 1.000 giorni (Wes Streeting) Richiamo all’Articolo 3 della NATO sulla resilienza nazionale Prossimo banco di prova Steadfast Defender (primavera 2027) Esercitazione di punta dell’Alleanza Atlantica

Sarà però molto interessante sapere quanti saranno gli ex soldati britannici che, su base volontaria, vorranno tornare a prendere parte a esercitazioni militari, soprattutto se hanno attività professionali o lavorano nel settore privato.

I missili in Polonia e lo shock del vertice in Cina

Per comprendere la frenesia di Downing Street bisogna incrociare due eventi della scorsa settimana. Venerdì scorso missili da crociera e un drone russi hanno colpito la Polonia orientale, a sole 60 miglia, 100 km, da un’esercitazione guidata dal Regno Unito, proprio mentre Wes Streeting e il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica visitavano le truppe. Il premier polacco Donald Tusk ha denunciato una «provocazione intenzionale» e ha chiesto l’abbattimento dei missili russi, e Andy Burnham ha condannato l’attacco come «del tutto inaccettabile», garantendo sostegno a Varsavia «in ogni modo possibile».

Il vero campanello d’allarme per Londra, tuttavia, è suonato lontano dal fronte orientale. I lanci russi hanno coinciso con il vertice in Cina tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping, durante il quale il presidente americano ha abbracciato il leader del Cremlino chiamandolo «amico». Di fronte a una Casa Bianca sempre meno disposta a fare da scudo automatico all’Europa, il Regno Unito riscopre l’Articolo 3 della NATO, che impone agli Stati membri di costruire la propria capacità autonoma di resistenza, riprendendo le indicazioni della Strategic Defence Review dell’anno scorso e i vecchi moniti dell’ex capo dell’esercito Lord Sanders sulla necessità di «mobilitare la nazione».

Austerità in casa e tamburi di guerra: il calcolo di Burnham

Resta il paradosso che salta agli occhi di qualsiasi contribuente britannico: perché agitare lo spettro del richiamo alle armi mentre si taglia lo stato sociale? La risposta non sta in una improvvisa vocazione bellicista di Burnham, , ma in due ragioni molto concrete.

La prima è puramente pratica: riarmare un esercito costa, e molto, oltre a richiedere delle risorse industriali che, in questo momento, nel Regno Unito, sono scarse. Aggiornare un registro di ex militari, aprire una nuova sezione sul sito del governo per riservisti, famiglie e datori di lavoro e stendere reti sugli aeroporti costa infinitamente meno, , ma permette di mostrare i muscoli a Mosca e agli alleati.

La seconda ragione è politica. Quando un governo impone sacrifici sui servizi pubblici e fatica a rilanciare la crescita interna, la narrativa dell’emergenza esterna diventa una scorciatoia irresistibile per compattare il Paese e spostare il dibattito lontano dalle tasche dei cittadini. Il limite di questa strategia è evidente: nessuna lettera ai veterani compensa un’industria svuotata né una società impoverita. La sicurezza nazionale non si costruisce con la propaganda a basso costo, , ma con un’economia produttiva solida e cittadini che sentano di avere ancora uno Stato capace di proteggerli davvero.