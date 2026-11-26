Il Medio Oriente cerca di distaccarsi… dal Medio Oriente ! Mercoledì Saudi Aramco ha ufficialmente inaugurato un complesso petrolchimico da 7 miliardi di dollari in Corea del Sud, nell’ambito dell’espansione del gigante petrolifero nel settore a valle nel suo principale mercato di esportazione del greggio, l’Asia. In questo modo la società viene anche a delocalizzare una fetta della propria lavorazione e raffinazione lontano dai mari agitati del Medio Oriente.

Saudi Aramco e la sua controllata sudcoreana S-OIL hanno inaugurato a Seul il Progetto Shaheen, che ha richiesto un investimento di 7 miliardi di dollari, il più grande investimento singolo di Aramco nel Paese asiatico.

Il progetto combina capacità di raffinazione con la prima grande applicazione commerciale della tecnologia proprietaria di Aramco per la conversione termica del greggio in prodotti chimici (TC2CTM). Il complesso comprende anche il più grande steam cracker singolo al mondo, un frazionatore di propilene, impianti di conversione del greggio in prodotti chimici e unità di produzione di polimeri, ha dichiarato il colosso petrolifero saudita in un comunicato.

Shaheen dovrebbe aggiungere circa 3,2 milioni di tonnellate di capacità produttiva petrolchimica annua per S-OIL, posizionando l’azienda come attore chiave nella fornitura globale di polimeri ad alto valore aggiunto e materiali avanzati, secondo Saudi Aramco, che detiene il 63% della società coreana tramite la sua controllata Aramco Downstream Asia Pte Ltd.

«Il nostro investimento in S-OIL e Shaheen sottolinea la nostra visione a lungo termine per questa partnership, con un’attenzione particolare alla produzione avanzata che dovrebbe sostenere la diversificazione dei prodotti e la crescita industriale, contribuendo a soddisfare la crescente domanda di materie prime petrolchimiche negli anni a venire», ha affermato il presidente di Aramco Downstream, Mohammed Al Qahtani.

«Noi di Aramco stiamo investendo nonostante questa crisi per rafforzare la resilienza di cui i nostri futuri clienti avranno bisogno man mano che il loro fabbisogno energetico aumenterà», ha affermato il presidente e amministratore delegato dell’azienda saudita, Amin Nasser, durante la cerimonia di inaugurazione.

«Se c’è una lezione da trarre dalla crisi di quest’anno, è che l’energia giusta deve arrivare nel posto giusto, nella forma giusta, al momento giusto».

All’inizio di questo decennio l’Arabia Saudita e il suo colosso petrolifero statale hanno avviato una strategia volta a costituire joint venture con partner asiatici locali, tra cui la Cina, per costruire raffinerie in grado di lavorare i greggi arabi, al fine di garantire le forniture di greggio e l’espansione a valle nel lungo termine nei maggiori mercati di domanda di petrolio e prodotti chimici. In questo modo l’Arabia Saudita si assicura un mercato per la propria produzione petrolifera anche quando sarà terminata la crisi in Medio Oriente e viene anche a diversificare i propri invesstimenti a livello globale. Ovviamente questi mega investimenti avvengono nei paesi che hanno un atteggiamento amichevole verso l’uso del petrolio, quindi non nella UE.