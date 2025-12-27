La Turchia ridisegna la mappa energetica: dal nucleare di Akkuyu ai mini-reattori di Baykar

La Turchia prevede importanti progressi nel settore energetico nel prossimo anno, tra cui l’avvio del primo reattore della centrale nucleare di Akkuyu , l’aumento della produzione interna di gas naturale e la continua rapida crescita delle fonti rinnovabili (solare/eolica), hanno dichiarato venerdì i funzionari dell’energia ad Ankara.

Questi progressi fanno parte della più ampia strategia della Turchia volta a ridurre la dipendenza dall’energia importata, migliorare la sicurezza energetica e soddisfare la crescente domanda attraverso fonti diversificate e più pulite. L’impatto combinato dei progetti nucleari, rinnovabili e di gas domestico dovrebbe rivoluzionare il panorama energetico della nazione.

La centrale nucleare di Akkuyu è una grande centrale nucleare in Turchia in fase di costruzione da parte della società energetica nucleare russa Rosatom ad Akkuyu, Büyükeceli, nella provincia di Mersin. L’impianto genererà 4.800 megawatt (MW) di potenza installata totale dai suoi quattro reattori VVER-1200, sufficienti ad alimentare Istanbul o a coprire circa il 10% del fabbisogno energetico della Turchia, e dovrebbe produrre circa 40 miliardi di kilowattora (kWh) all’anno quando sarà pienamente operativo. Il primo reattore dovrebbe entrare in funzione entro la fine del 2026, con la piena operatività prevista entro il 2028

. La Turchia prevede inoltre di espandere la produzione interna di gas naturale, principalmente attraverso lo sviluppo accelerato dei giacimenti di gas del Mar Nero e maggiori investimenti nelle attività di esplorazione. Il principale motore della produzione interna è il giacimento di gas offshore di Sakarya, la più grande scoperta nella storia della Turchia. La produzione è iniziata nell’aprile 2023 e dovrebbe raddoppiare nel 2026 e raggiungere i 40 milioni di metri cubi entro il 2028.

A pieno regime, il giacimento potrebbe soddisfare fino al 30% del fabbisogno annuale di gas della nazione. La Turkish Petroleum Corporation (TPAO), società statale, sta conducendo ulteriori esplorazioni nel Mar Nero, con nuove operazioni di trivellazione in programma. La Turchia ha anche esteso le sue attività di esplorazione al Mediterraneo orientale, alla Libia e alla Somalia, in alcuni casi in collaborazione con altre nazioni.

Nel frattempo, il produttore turco di droni Baykar ha iniziato a lavorare su piccoli reattori modulari (SMR), come ha rivelato il ministro turco dell’Energia Alparslan Bayraktar. Secondo il ministro, Baykar sta cercando di costruire un’unità da 40 megawatt, con l’obiettivo del governo turco di generare 5.000 megawatt da piccoli reattori modulari. Nel frattempo, la Turchia mira a costruire 12 reattori nucleari convenzionali, con l’obiettivo di generare il 10-15% della sua elettricità dall’energia nucleare entro il 2050.

Domande e risposte

Perché la Turchia punta così tanto sul nucleare nonostante i rischi? La Turchia ha un fabbisogno energetico in costante crescita a causa dello sviluppo industriale e demografico. Il nucleare offre una fonte di energia stabile (“baseload”) che non dipende dalle condizioni meteorologiche, a differenza di eolico e solare, e riduce la massiccia dipendenza dalle importazioni di gas e petrolio, migliorando la bilancia dei pagamenti e la sicurezza nazionale.

Che ruolo ha l’azienda Baykar in questo piano energetico? Baykar, nota per i droni, sta diversificando le sue attività entrando nel settore dei Piccoli Reattori Modulari (SMR). L’azienda sta progettando unità da 40 MW. Questo dimostra la volontà del governo di coinvolgere campioni nazionali privati nello sviluppo di tecnologie strategiche, creando un’industria locale capace di innovare anche nel settore nucleare, non solo in quello della difesa.

Il gas del Mar Nero renderà la Turchia autosufficiente? Non completamente, ma ridurrà drasticamente le importazioni. A pieno regime nel 2028, il giacimento di Sakarya coprirà circa il 30% del fabbisogno nazionale. Sebbene la Turchia dovrà continuare a importare gas, questa produzione interna offre un cuscinetto strategico contro la volatilità dei prezzi internazionali e aumenta il potere contrattuale di Ankara verso i fornitori esteri.