La Transizione? Big Oil non ci crede e torna a trivellare (a livelli record)

Mentre la narrazione dominante continua a spingere sulla transizione ecologica e l’abbandono dei combustibili fossili, i giganti mondiali del petrolio—le cosiddette “Big Oil”—stanno facendo esattamente il contrario.

Nonostante un indebolimento dei prezzi del greggio quest’anno e una crescita dell’offerta globale che supera quella della domanda (preparando il terreno per un surplus), le major stanno aumentando la produzione.

Sembra che la “sbornia green”, soprattutto per le compagnie europee, stia rapidamente passando. Dopo anni passati a tentare (e, a quanto pare, fallire) di generare profitti e ritorni decenti da progetti low-carbon—che si tratti di rinnovabili, idrogeno verde o biocarburanti—le grandi aziende stanno tornando al loro core business.

La crisi energetica ha bruscamente ricordato a tutti che la sicurezza e l’accessibilità (leggasi: costo) dell’energia sono, per ora, più importanti della sostenibilità di facciata. Se a questo si aggiungono tassi d’interesse elevati e problemi nelle catene di approvvigionamento, i già magri ritorni dell’energia pulita sono diventati, in molti casi, economicamente insostenibili.

Produzione record e scommesse a lungo termine

Negli Stati Uniti, ExxonMobil e Chevron stanno pompando volumi record di petrolio nel bacino del Permian, il cuore dello shale oil. Allo stesso tempo, scommettono miliardi sull’espansione di progetti internazionali, come in Guyana e Kazakistan. Entrambi i colossi hanno riportato produzioni record nel secondo trimestre, aiutati anche da massicce acquisizioni (Pioneer per Exxon e Hess per Chevron).

E gli europei? Non stanno a guardare:

TotalEnergies (Francia) si aspetta che l’aumento della produzione di petrolio e gas abbia sostenuto gli utili, nonostante un calo di 10 dollari al barile rispetto all’anno scorso.

(Francia) si aspetta che l’aumento della produzione di petrolio e gas abbia sostenuto gli utili, nonostante un calo di 10 dollari al barile rispetto all’anno scorso. Shell e BP (Regno Unito/Paesi Bassi) stanno invertendo la rotta. Dopo aver cercato di posizionarsi come leader “verdi”, ora stanno spostando di nuovo il focus sugli idrocarburi.

Il punto chiave è che le supermajor stanno guardando oltre il “rumore” di breve termine e l’attuale surplus di mercato. Hanno deciso di investire di più oggi per soddisfare una domanda che vedono solida almeno fino alla metà degli anni ’30.

Il grande scontro sulla “data di scadenza” del petrolio

Qui si consuma lo scisma tra la realtà aziendale e le previsioni di alcune agenzie.

La visione IEA (Agenzia Internazionale dell’Energia): Si ostina a prevedere un picco della domanda di petrolio entro il 2030.

Si ostina a prevedere un picco della domanda di petrolio entro il 2030. La visione di Big Oil: Non vede alcun picco prima degli anni ’30. Persino BP, che solo l’anno scorso aveva ipotizzato un picco quest’anno, ha ritrattato. Nel suo nuovo Energy Outlook, BP ora si aspetta che la domanda di petrolio continui a salire fino al 2030, anche perché i guadagni di efficienza energetica sono (guarda caso) più deboli del previsto.

ExxonMobil è ancora più diretta nel suo Global Outlook 2025: “Petrolio e gas naturale sono essenziali. Non c’è altro modo praticabile per soddisfare il fabbisogno energetico mondiale”.

Exxon prevede che petrolio e gas costituiranno più della metà dell’offerta energetica mondiale nel 2050, con una domanda di petrolio stabile sopra i 100 milioni di barili al giorno. Shell rincara la dose, stimando che serviranno investimenti upstream (esplorazione e produzione) per circa 600 miliardi di dollari all’anno “per i decenni a venire”, semplicemente perché il tasso di esaurimento naturale dei giacimenti esistenti è molto più rapido di qualsiasi potenziale calo della domanda.

Come sopravvivere alla tempesta: tagliare i costi

L’esplorazione è tornata in cima all’agenda, ma le aziende sono anche consapevoli dei prezzi attuali. La strategia è duplice:

Aumentare la produzione per compensare i prezzi più bassi. Tagliare i costi senza pietà per proteggere i dividendi degli azionisti.

Le major stanno tagliando migliaia di posti di lavoro e snellendo le strutture aziendali. L’obiettivo è essere redditizi e garantire i pagamenti agli azionisti anche con un petrolio a 60 dollari al barile.

Gli analisti concordano: le aziende si stanno posizionando per massimizzare i profitti quando l’attuale eccesso di offerta si esaurirà, tra un anno o due. “Tutta questa offerta sta riducendo la capacità inutilizzata dell’OPEC: c’è una luce alla fine del tunnel”, ha detto a Bloomberg Betty Jiang di Barclays. “Che sia la seconda metà del 2026 o il 2027, il mercato si restringerà. È solo questione di tempo”. E Big Oil sarà pronta.

Domande e risposte

Perché le compagnie petrolifere aumentano la produzione se il prezzo scende e c’è un surplus?

Stanno giocando sul lungo termine. Ignorano la debolezza temporanea dei prezzi perché prevedono che la domanda mondiale di petrolio rimarrà forte per decenni, ben oltre il 2030. Stanno investendo ora per sostituire la produzione dei vecchi giacimenti in esaurimento e per essere pronte quando il mercato si restringerà, probabilmente tra il 2026 e il 2027. Nel breve termine, l’aumento dei volumi venduti compensa in parte i prezzi più bassi, proteggendo i profitti.

Le “Big Oil” hanno abbandonato la transizione energetica?

Non completamente, ma hanno decisamente frenato. Le major europee, in particolare, stanno tornando a investire massicciamente nel loro business principale (petrolio e gas) dopo aver constatato che i progetti di energia rinnovabile (eolico, idrogeno, biocarburanti) faticano a generare profitti adeguati. Gli alti tassi di interesse e i costi della catena di fornitura hanno reso questi investimenti “green” economicamente poco competitivi rispetto ai rendimenti certi degli idrocarburi.

Quando è previsto il picco della domanda di petrolio?

Dipende da chi si ascolta. L’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) insiste che il picco arriverà entro il 2030. Le grandi compagnie petrolifere, invece, non sono d’accordo. Exxon e Shell prevedono che la domanda continuerà a crescere fino al 2030 e si stabilizzerà su livelli molto alti (sopra i 100 milioni di barili al giorno) fino al 2050. Persino BP, che prima era più pessimista, ora ha spostato la data del picco in avanti.