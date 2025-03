Il Kazakistan raggiunge il suo record storico di produzione petrolifera, nonostante OPEC+

La produzione di petrolio del Kazakistan ha raggiunto un massimo storico a marzo, nonostante il paese si sia impegnato a rispettare la quota OPEC+ che ha superato da anni.

Mentre le supermajor internazionali stanno espandendo i giacimenti petroliferi in Kazakistan, il produttore non-OPEC parte del patto OPEC+ ha pompato ben 2,16 milioni di barili al giorno (bpd) di greggio e condensato nella prima metà di marzo, hanno dichiarato venerdì a Reuters fonti industriali.

A febbraio, la produzione di petrolio e condensato è stata in media di 2,12 milioni di bpd.

In base all’accordo OPEC+, la quota di produzione di greggio del Kazakistan è di 1,468 milioni di bpd. L’accordo non copre la produzione di condensato e non prevede limiti.

La produzione di greggio del Kazakistan nel periodo 1-16 marzo è stata di 1,86 milioni di bpd, quasi 400.000 bpd al di sopra della quota, secondo i calcoli della Reuters basati su dati di fonti industriali.

Il Kazakistan ha costantemente prodotto oltre il suo limite OPEC+ ed è uno dei maggiori produttori insieme a Iraq e Russia.

Quest’anno, il problema della sovrapproduzione è diventato ancora più grave dopo che, a gennaio, la supermaggioranza statunitense Chevron ha avviato la produzione di petrolio in un progetto di espansione del più grande giacimento petrolifero del Kazakistan, che aumenterà la produzione di greggio di 260.000 bpd.

La Chevron ha ottenuto il primo petrolio al Future Growth Project (FGP) del gigantesco giacimento di Tengiz. L’FGP è il terzo impianto di lavorazione in funzione presso il giacimento di Tengiz, che espande la capacità di iniezione di gas acido e dovrebbe aumentare la produzione fino a 1 milione di barili di petrolio equivalente al giorno (boepd).

Il Kazakistan sembra avere difficoltà a convincere Chevron e le altre supermajor che operano nel Paese a limitare la produzione dopo aver investito per anni miliardi di dollari americani nell’espansione dei giacimenti. Del resto non si può invitare una multinazionale con la promessa di risorse quasi infinite, e poi fermarla per non superare le quote OPEC+.

In mezzo alle tensioni con l’OPEC+ e le multinazionali petrolifere, all’inizio della settimana il Kazakistan ha dichiarato che il ministro dell’energia Almassadam Satkaliyev si sarebbe dimesso dal suo ruolo per guidare un’agenzia per l’energia atomica di recente creazione. Un modo elegante per togliersi dai guai e lasciare al successori il problema di rimangiarsi un po’ di promesse.