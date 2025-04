La SPD dice di si a Merz e si prende le Finanze. Parte la Grosse Koalitione socialista tedesca.

La Germania vive un’anomalia colossale per una democrazia, con la SPD che è al governo da 25 sia che vinca le elezioni, sia che le perda. Una situazione che è più tipica di un governo dell’ex Europa dell’est, non di una democrazia occidentale. Grazie a Merz rischia di arrivare ai 30 anni di governo ininterrotto.

I membri della SPD hanno approvato l’accordo di coalizione con l’Unione. Nel voto degli iscritti, l’84,6 percento dei membri partecipanti ha votato sì, come ha affermato mercoledì il segretario generale della SPD Matthias Miersch.

Il leader della SPD Lars Klingbeil diventerà vicecancelliere del nuovo governo federale. Come annunciato da Miersch, la presidenza del partito lo ha deciso all’unanimità. Come riportato da diversi organi di stampa, si prevede che assumerà anche la carica di Ministro delle Finanze. I sette futuri membri del governo della SPD non saranno presentati ufficialmente prima di lunedì prossimo. Si considera certo che Boris Pistorius rimarrà Ministro della Difesa.