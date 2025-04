Germania: AfD si rafforza ulteriormente sulla CDU, confermandosi come primo partito

Quasi due settimane fa, per la prima volta l’AfD era in vantaggio sulla CDU e sulla CSU in un sondaggio a livello nazionale . Secondo l’istituto di sondaggi Ipsos, l’Unione ha il 24% dei consensi e l’AfD il 25%.

Rispetto alla settimana precedente, l’AfD è aumentato di due punti percentuali nelle preferenze degli elettori e ora si attesta al 26 per cento. Si tratta del valore più alto mai registrato per il partito. In tutti i sondaggi, il partito non ha mai ottenuto questi indici di gradimento presso nessun istituto di sondaggi.

Il probabile nuovo governo nero-rosso non ha la maggioranza in questo sondaggio, come nelle settimane precedenti. La CDU/CSU e la SPD sono complessivamente indietro di 4,9 punti percentuali rispetto al risultato elettorale del 24 febbraio, anche prima di aver iniziato a lavorare al governo. Appare evidente che questo governo, è frutto solo di un fortunato momento nella storia dei due partiti, ma che ora non ha per niente il favore

Nei sondaggi condotti da altri istituti nelle ultime tre settimane , la CDU/CSU si attesta tra il 25 e il 27 per cento, l’AfD tra il 23,5 e il 25 per cento, la SPD tra il 15 e il 16 per cento, i Verdi tra l’11 e il 12 per cento, la Sinistra al 10 per cento, la BSW tra il 3 e il 5 per cento, la FDP tra il 3 e il 4 per cento e tutti gli altri partiti insieme tra il 4,5 e il 6 per cento. Anche se altri isittuto non danno una crescita così forte di AfD, comunque cambia ben poco nella tendenza generale.

Gli elettori hanno molti motivi per votare l’AfD

In un altro sondaggio, Forsa ha chiesto a coloro che avevano votato per l’AfD alle ultime elezioni quali fossero le loro motivazioni. Il 35 percento ha dichiarato che il motivo principale era il fatto di condividere le idee politiche dell’AfD. Il 19 per cento ha indicato come motivo principale il “rifiuto dell’intero sistema politico”. Circa il 40 percento, invece, ha votato per l’AfD come protesta contro i partiti di governo attuali o futuri: il 24 percento ha indicato come motivo principale del voto per l’AfD “l’insoddisfazione nei confronti del governo semaforico”. Un altro 15 percento ha indicato come motivo principale le “riserve su Friedrich Merz”.

Il potenziale di voto dell’AfD è apparentemente superiore al 30 percento degli aventi diritto quindi potrebbe perfino crescere ulteriormente nel brreve periodo. Dopo che il partito ha ottenuto il 20,8 percento dei voti alle nuove elezioni del 24 febbraio, un altro 12 percento degli intervistati potrebbe immaginare di votare per l’AfD.

Nella parte orientale addirittura il 18 percento di coloro che non hanno votato per l’AfD, ma che ora possono immaginare di fare questo passo. In Occidente è dell’11%. L’AfD ha il bacino di voto più ampio tra i sostenitori della CDU e della CSU: il 13 percento di loro immagina di votare per l’AfD e la delusione per le politiche di Merz e il nuovo governo è evidente. Gli eletoi del BSW e del FDP voterebbero AfD per il 33% e il 25%, ma sono bacini elettorali iù piccoli. Ovviamente a sinistra AfD ruberebbe pochi voti, dal 2% al 5%, ma potrebbe comunque ancora crescere.

Come possibili ragioni per votare per l’AfD, il 22 percento degli intervistati ha citato la cattiva governance della coalizione entrante e il 20 percento l'”insoddisfazione” nei confronti dei partiti tradizionali.

Un altro 19 per cento ha citato come condizione per non passare all’AfD “sufficienti restrizioni all’immigrazione”. Sebbene l’AfD non possa influenzare direttamente queste possibili motivazioni, ciò non vale per queste due ragioni: “Meno estremisti di destra nell’AfD” potrebbe indurre l’11 percento a votare per il partito. Un altro 10 per cento ha chiesto “migliori concetti politici da parte dell’AfD”.

Quindi, alla fine, AfD si sta rivelando un vero protagonista della politica moderna tedesca e se CDU e SPD lo terranno ancora più ai bordi della politica, potrebbe perfino ulteriormente crescere, proprio perché rafforzerebbe la propria posizione di partito anti-sistema. Merz, con la sua Grosse Koalitione di sinistra centro, che avvantaggia la SPD, non fa altro che esaltarlo.