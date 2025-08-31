La sfida dell’Australia alla Cina: Lynas raccoglie 538 milioni di dollari per le terre rare

L’australiana Lynas, la più grande società mineraria al mondo nel settore delle terre rare al di fuori della Cina, ha in programma di raccogliere 825 milioni di dollari australiani (538 milioni di dollari USA) per aumentare le scorte, espandere la capacità produttiva e investire in produttori di magneti in Malesia e negli Stati Uniti, secondo quanto riportato dal Financial Times . Le terre rare sono fondamentali per prodotti che vanno dai sistemi d’arma e dai veicoli elettrici ai dispositivi medici e alle biciclette.

“Vogliamo poter partecipare, sia a livello operativo che di fornitura o di capitale, a questa parte della catena di approvvigionamento”, ha dichiarato Amanda Lacaze, amministratore delegato di Lynas, durante una conferenza con gli investitori.

Il FT scrive che la raccolta fondi, che include un’emissione azionaria interamente sottoscritta e un piano di acquisto di azioni da 75 milioni di dollari australiani per gli azionisti esistenti, arriva mentre i governi occidentali spingono per contrastare il dominio cinese sulle terre rare. Il mese scorso, Washington ha acquistato una partecipazione in MP Materials e ha fissato un prezzo minimo decennale quasi doppio rispetto ai tassi di mercato attuali. Lynas è in trattativa con i governi di Stati Uniti, Australia e Giappone per misure simili a sostegno di una catena di approvvigionamento non cinese.

Lynas ha già beneficiato di finanziamenti giapponesi per sviluppare la produzione di terre rare “leggere” e, più recentemente, si è espansa nel settore delle terre rare ‘pesanti’. “Lynas ha rotto il monopolio cinese sulle terre rare leggere nel 2013. Quest’anno, nel 2025, abbiamo rotto il monopolio cinese sulle terre rare pesanti”, ha affermato Lacaze.

Tuttavia, Lacaze ha messo in guardia da una “significativa incertezza” intorno al progetto Seadrift dell’azienda in Texas, sostenuto dalla difesa statunitense, a causa delle difficoltà nel garantire accordi di acquisto.

Per l’anno conclusosi il 30 giugno, Lynas ha registrato un aumento del fatturato del 20% a 556 milioni di dollari australiani, ma l’utile netto è sceso a 8 milioni di dollari australiani dagli 84,5 milioni di dollari australiani dell’anno precedente, riflettendo i problemi di produzione e l’aumento dei costi legati all’espansione.

Come abbiamo ripetutamente dettagliato, il mese scorso il governo statunitense ha acquistato una partecipazione in MP Materials, la società di terre rare con sede a Las Vegas, nell’ambito di un più ampio sforzo volto a ridurre la dipendenza dalla Cina per i minerali critici. La mossa sottolinea la spinta di Washington a costruire una catena di approvvigionamento interna per le terre rare utilizzate nei sistemi di difesa, nei veicoli elettrici e in altre tecnologie.

MP Materials, che gestisce la miniera di Mountain Pass in California, è uno dei pochi produttori con sede negli Stati Uniti e in precedenza aveva avviato trattative di fusione con l’australiana Lynas, fallite nel 2024. Ora entrambe le società hanno i fondi necessari a sviluppare i propri settori.