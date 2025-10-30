La scommessa nucleare di Trump: 80 Miliardi per alimentare l’IA e sfidare la Cina

L’amministrazione Trump sta mantenendo la promessa di rilanciare l’energia nucleare americana con una partnership strategica con Westinghouse e Cameco per contribuire alla costruzione di centrali nucleari su larga scala negli Stati Uniti, con un investimento totale di almeno 80 miliardi di dollari.

In questo accordo storico, Cameco Corporation, Brookfield Asset Management e Westinghouse Electric Company hanno stipulato un accordo vincolante con il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per stabilire una partnership strategica, che dovrebbe accelerare la diffusione globale delle tecnologie dei reattori nucleari di Westinghouse. La partnership mira anche a rinvigorire le catene di approvvigionamento e la base industriale dell’energia nucleare negli Stati Uniti e all’estero.

Brookfield e Cameco hanno acquisito Westinghouse nel novembre 2023, una società che progetta e costruisce diversi modelli di reattori nucleari, dai microreattori, agli SMR a reattori ordinari AP 1000.

Nell’ambito della nuova partnership strategica, al governo degli Stati Uniti sarà concessa una partecipazione che, una volta acquisita, gli darà diritto a ricevere il 20% di qualsiasi distribuzione di liquidità superiore a 17,5 miliardi di dollari effettuata da Westinghouse. Affinché la partecipazione possa essere acquisita, il governo degli Stati Uniti deve prendere una decisione definitiva in merito all’investimento e stipulare accordi definitivi per completare la costruzione di nuovi reattori nucleari Westinghouse negli Stati Uniti per un valore complessivo di almeno 80 miliardi di dollari.

Ogni progetto Westinghouse AP1000 a due unità crea o sostiene 45.000 posti di lavoro nel settore manifatturiero e ingegneristico in 43 stati, e una diffusione a livello nazionale creerà più di 100.000 posti di lavoro nel settore edile, afferma Westinghouse.

“Il programma consoliderà gli Stati Uniti come una delle potenze mondiali nel settore dell’energia nucleare e aumenterà le esportazioni della tecnologia di generazione di energia nucleare di Westinghouse a livello globale”, ha affermato il produttore di reattori.

Connor Teskey, presidente di Brookfield Asset Management, ha commentato: “Questa partnership con il governo degli Stati Uniti contribuirà a sbloccare il potenziale che Westinghouse e l’energia nucleare possono svolgere per accelerare la crescita dell’intelligenza artificiale negli Stati Uniti, soddisfacendo al contempo la crescente domanda di elettricità e le esigenze di sicurezza energetica su larga scala”.

La partnership strategica fa seguito a un ordine esecutivo del maggio 2025 in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che “in combinazione con la produzione interna di combustibili fossili, l’energia nucleare può liberare l’America dalla dipendenza dai rivali geopolitici”, in un chiaro messaggio sulle fonti energetiche che l’amministrazione preferisce per alimentare la crescente domanda di elettricità degli Stati Uniti.

Trump spinge sul nucleare

L’amministrazione Trump ha dato un ulteriore impulso a un settore nucleare già in fase di ripresa.

L’anno scorso, Constellation Energy ha firmato il suo più grande accordo di acquisto di energia elettrica con Microsoft, che ha aperto la strada alla ripresa dell’attività della centrale nucleare Three Mile Island Unit 1.

Quest’anno, Constellation, il più grande operatore nucleare degli Stati Uniti, ha firmato un accordo ventennale di acquisto di energia elettrica con Meta per la produzione del Clinton Clean Energy Center in Illinois.

Talen Energy ha firmato un accordo con Amazon per fornire energia senza emissioni di carbonio dalla centrale nucleare di Talen a Susquehanna, in Pennsylvania, ai data center di Amazon Web Services nella regione.

E proprio questa settimana, NextEra Energy e Google hanno annunciato un accordo per riavviare il Duane Arnold Energy Center in Iowa, l’unico impianto nucleare dello Stato, per contribuire a soddisfare la crescente domanda di elettricità negli Stati Uniti, trainata dalla crescita dell’intelligenza artificiale e dei data center.

I più grandi hyperscaler stanno firmando accordi di acquisto di energia (PPA) con centrali nucleari operative e riattivate, ma stanno anche scommettendo sulla prossima generazione di tecnologia nucleare: i piccoli reattori modulari (SMR), ritenuti più semplici ed economici da costruire e installare.

La nuova era nucleare è alle porte, hanno scritto gli esperti del Goldman Sachs Global Institute in un’ analisi pubblicata il mese scorso.

Boom nucleare globale: previsto un +165%

A livello globale, secondo Goldman Sachs Research, la domanda di energia dei data center dovrebbe aumentare del 165% entro il 2030, portando la capacità totale dei data center a circa 137 GW, di cui circa il 60% dovrà essere soddisfatto con nuova capacità di generazione.

Il nucleare può svolgere un ruolo importante in questo senso, poiché gli hyperscaler, pur rivolgendosi in gran parte al gas naturale, stanno anche cercando di utilizzare fonti di energia sostenibili, evitando al contempo i problemi di intermittenza dell’eolico e del solare, ha affermato Goldman Sachs.

Semplificare la produzione

Negli ultimi decenni, gli Stati Uniti hanno permesso l’erosione della propria industria nucleare nazionale e delle catene di approvvigionamento, mentre Cina e Russia hanno assunto la leadership negli investimenti e nell’installazione di reattori nucleari a livello globale, ha osservato il Goldman Sachs Global Institute.

Negli Stati Uniti, gli ultimi due reattori nazionali costruiti presso l’impianto Vogtle in Georgia hanno richiesto circa 15 anni per essere completati e sono costati più di 35 miliardi di dollari. Si tratta di oltre il doppio delle previsioni iniziali, che erano di 14 miliardi di dollari.

Gli Stati Uniti sono ancora leader mondiali in termini di capacità nucleare installata, ma le attuali licenze operative della maggior parte dei reattori statunitensi scadranno nel 2030.

La partnership strategica da 80 miliardi di dollari potrebbe contribuire in modo significativo ad aiutare gli Stati Uniti a soddisfare parte della domanda di IA con la nuova produzione di energia nucleare.

Come ha affermato il Goldman Sachs Global Institute, “il successo dipenderà dalla capacità delle nazioni di costruire le infrastrutture e le partnership necessarie, con le giuste soluzioni di capitale, per sostenere un’industria nucleare solida”.

Domande e risposte

Perché questa improvvisa corsa al nucleare? La vera spinta è la domanda di elettricità dei data center che alimentano l’Intelligenza Artificiale. Questa domanda è enorme, costante (24/7) e in crescita esponenziale. Le fonti rinnovabili come eolico e solare sono intermittenti e, da sole, non bastano a garantire l’energia di base necessaria. Il nucleare, essendo a zero emissioni e ad alta capacità, è visto come l’unica soluzione scalabile per alimentare la rivoluzione digitale senza dipendere esclusivamente dai combustibili fossili.

Non esistono investimenti sicuri in questo campo. Il precedente dell'impianto Vogtle in Georgia è un monito: i costi sono raddoppiati a 35 miliardi di dollari e i tempi si sono allungati a 15 anni. Tuttavia, l'alternativa è peggiore: o dipendere da rivali geopolitici come Cina e Russia (che stanno dominando il mercato nucleare globale) o non avere abbastanza energia per sostenere la crescita economica trainata dall'IA. È una scommessa keynesiana ad alto rischio, ma ritenuta necessaria.

Cosa ci guadagna il governo americano oltre all'energia? Il governo non si limita a erogare sussidi. L'accordo è strutturato come una partnership. In cambio del suo impegno a facilitare la costruzione di almeno 80 miliardi di dollari in nuovi reattori, il governo ottiene una partecipazione azionaria in Westinghouse. Questa partecipazione gli darà diritto al 20% dei profitti distribuiti dalla società (sopra una certa soglia). Se l'operazione avrà successo, quindi, i contribuenti otterranno non solo sicurezza energetica e posti di lavoro, ma anche un potenziale ritorno economico diretto.