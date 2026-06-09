La Russia si appresta a tagliare seccamente l’export di petrolio

Altri problemi per il mercato del petrolio. La Russia si appresta a ridurre drasticamente le esportazioni di petrolio greggio questo mese, poiché le crescenti interruzioni nell’attività delle raffinerie, la carenza di carburante e la campagna di bombardamenti in Ucraina costringono Mosca a destinare una quota maggiore di barili al mercato interno.

Secondo i calcoli di Reuters basati su dati preliminari del settore e del commercio, le esportazioni dai porti occidentali russi di Primorsk, Ust-Luga e Novorossiysk dovrebbero scendere a circa 1,7 milioni di barili al giorno a giugno dai 2,5 milioni di barili al giorno di maggio. Il calo arriva mentre la Russia cerca di aumentare la capacità di lavorazione delle raffinerie per far fronte alla carenza di carburante segnalata in diverse regioni, dovendo al contempo far i conti con una minore produzione di greggio.

Nell’ultima ondata di attacchi aerei contro le infrastrutture petrolifere russe, lunedì i funzionari ucraini hanno dichiarato che durante la notte le forze armate hanno colpito la base di trasbordo petrolifero di Grushovaya, vicino a Novorossiysk, uno dei più grandi hub di esportazione di petrolio e prodotti petroliferi della Russia meridionale, prendendo di mira anche gli impianti petroliferi nella regione di Volgograd e i siti di stoccaggio di carburante nella Crimea occupata dalla Russia. Le autorità russe hanno confermato che è scoppiato un incendio presso l’impianto di Novorossiysk, pur senza rivelare l’entità dei danni.

La strategia dell’Ucraina si sta evolvendo oltre i soli attacchi alla capacità di raffinazione. All’inizio di quest’anno, ripetuti attacchi con droni hanno costretto alla chiusura temporanea di diverse raffinerie russe, ma Mosca ha in gran parte compensato tali interruzioni aumentando le esportazioni di greggio. Tuttavia, la scorsa settimana, il vice primo ministro russo Alexander Novak ha riconosciuto che la produzione petrolifera nazionale è diminuita dall’inizio dell’anno, segnando una delle prime ammissioni pubbliche da parte di Mosca che il settore petrolifero del paese sta affrontando crescenti sfide operative.

Secondo fonti di Reuters, la Russia prevede di aumentare la produzione delle raffinerie di 250.000-400.000 barili al giorno questo mese, in vista dell’aumento stagionale della domanda di carburante e delle carenze che stanno emergendo in diverse regioni. Allo stesso tempo, fonti del settore ritengono che la produzione di greggio abbia continuato a diminuire a maggio, dopo aver già subito ad aprile uno dei cali mensili più marcati dall’inizio della pandemia. Reuters aveva precedentemente riportato che la produzione russa era diminuita di ben 300.000-400.000 barili al giorno ad aprile rispetto ai livelli medi registrati all’inizio dell’anno.

Mosca ha già adottato misure per proteggere le forniture interne di carburante. Le esportazioni di benzina sono state sospese ad aprile, mentre le esportazioni di carburante per aerei sono state recentemente vietate fino alla fine di novembre. Fonti del settore hanno riferito a Reuters che non ci sono state transazioni spot per le consegne di greggio della Siberia occidentale sul mercato interno nel mese di giugno, con i produttori che hanno citato carenze di materie prime e dato priorità agli impegni di esportazione. Un altro segno che, evidentemente, ci sono dei problemi produttivi seri.