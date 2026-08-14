Germania al capolinea industriale: l’auto perde 42.000 posti e precipita ai minimi dal 2005. Tutti i dati del disastro

Il motore d’Europa si è inceppato. I dati ufficiali dell’Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis) mostrano una fuga di posti di lavoro che non si vedeva da vent’anni. Nel primo semestre dell’anno, l’industria automobilistica tedesca è scesa al livello occupazionale più basso dal 2005, cancellando decine di migliaia di buste paga in appena dodici mesi e soprattutto 21 anni di storia.

Inutile negarlo: questa è la fine annunciata di un modello che rischia di trascinare a fondo l’intera manifattura europea.

Il bollettino di Destatis: manifattura in ritirata

Come registra Destatis, l’intera industria manifatturiera tedesca ha chiuso il primo semestre con 5,29 milioni di lavoratori. Si tratta di una perdita netta di 144.100 occupati, pari a un calo del 2,7% rispetto all’anno precedente.

Il settore dell’auto registra il crollo più violento tra tutti i comparti con oltre 200.000 addetti:

Posti di lavoro persi nell’auto: 42.300 unità (-5,8%).

42.300 unità (-5,8%). Occupati totali rimasti: 691.500 (minimo storico assoluto dal 2005).

691.500 (minimo storico assoluto dal 2005). Produttori diretti di auto e motori: calo del 6,1% (429.200 addetti rimasti).

calo del 6,1% (429.200 addetti rimasti). Fornitori di componenti e accessori: vero e proprio tracollo con un -7,6% (219.500 dipendenti).

vero e proprio tracollo con un -7,6% (219.500 dipendenti). Carrozzerie, sovrastrutture e rimorchi: unico segmento in controtendenza positiva con un +10,0% (42.800 occupati).

La crisi, tuttavia, non risparmia gli altri pilastri produttivi tedeschi.

Settore Industriale Tedesco Dipendenti Totali Variazione su Anno Ingegneria Meccanica 905.900 -2,7% Automotive 691.500 -5,8% Lavorazione dei Metalli 471.700 -3,8% Apparecchiature Elettriche 374.500 -3,4% Industria Chimica 312.000 -3,6%

La tenaglia: dazi americani e concorrenza cinese

Per decenni la Germania ha puntato tutto su una ricetta precisa: comprimere i salari e la domanda interna per vendere auto all’estero. Oggi quella scommessa è finita in un vicolo cieco per via di due enormi ostacoli geopolitici.

Da un lato ci sono gli Stati Uniti di Donald Trump, primo mercato di sbocco di Berlino. L’introduzione di pesanti dazi all’importazione ha frenato la richiesta di beni con il marchio Made in Germany. L’interscambio con gli USA si è ridotto del 6%, scendendo a poco più di 74 miliardi di euro.

Dall’altro lato c’è la Cina. Pechino non ha più bisogno dei modelli tedeschi: ormai produce automobili, batterie e macchinari sofisticati sul proprio territorio. Il risultato è un crollo verticale delle esportazioni tedesche verso la Repubblica Popolare, scese di oltre il 12% a meno di 37 miliardi di euro.

Le ricadute pratiche: il contagio per l’Europa e per l’Italia

Quando un colosso industriale taglia 42.000 posti stabili in pochi mesi, le conseguenze economiche non tardano ad arrivare:

Minore spesa e consumi al palo: Decine di migliaia di stipendi industriali andati in fumo significano meno consumi, meno spesa per beni e servizi e un gettito fiscale ridotto. Effetto domino sulla componentistica italiana: La filiera meccanica del Nord Italia fornisce parti essenziali per le automobili tedesche. Se le catene di montaggio di Wolfsburg e Stoccarda rallentano, gli ordini per le fabbriche italiane si azzerano.

Continuare a ignorare la necessità di stimolare i consumi interni e gli investimenti industriali significa condannare l’Europa a una lunga deindustrializzazione. La locomotiva tedesca ha finito il carburante estero e la realtà bussa al conto economico.