Tether spezza l’incantesimo dei dubbi: KPMG certifica i conti e conta fino all’ultimo lingotto d’oro

Qualcosa sta cambiando, e profondamente, nel sistema delle valute virtuali e delle stablecoin. Il gigante delle stablecoin Tether ha annunciato che KPMG U.S. ha completato la prima revisione contabile indipendente delle sue riserve, dopo anni di tentativi per convincere una delle “Big Four” a farlo.

L’azienda con sede a San Salvador, che emette la più grande stablecoin esistente, l’USDT, ha affermato che la revisione è stata “la più grande revisione contabile inaugurale della storia”. A questo punto i suoi attivi, che supportano il dollaro digitale, dovrebbero essere certi.

Come riporta Mathew DiSalvo di Bitcoin Magazine , Tether è stata per anni criticata per la sua reticenza riguardo alle proprie riserve e per non aver sottoposto a revisione indipendente ciò che sta dietro al suo token di punta.

Nel corso degli anni, Tether ha sempre affermato di essere desiderosa di collaborare con una delle “Big Four” per una revisione contabile.

“Per anni, alcuni detrattori hanno affermato che una revisione contabile di Tether non potesse essere portata a termine”, ha dichiarato in un comunicato il CEO di Tether, Paolo Ardoino.

“Dicevano che la Società si rifiutasse di sottoporsi al controllo più rigoroso. Abbiamo dimostrato ancora una volta che si sbagliavano. Il completamento della revisione del nostro bilancio stabilisce un nuovo standard per il settore e riflette la leadership che abbiamo apportato a questo mercato sin dall’inizio”.

Tether non ha menzionato le proprie riserve di Bitcoin nel comunicato, il che è quasi logico perché la volatilità della valuta virtuale principale non attira sicuramente simpatie in questo momento.

La società ha precisato che KPMG “ha contato fisicamente e ispezionato ogni singolo lingotto d’oro detenuto da Tether, verificandone l’esistenza e le informazioni identificative, anziché affidarsi esclusivamente alle relazioni dei depositari o delle controparti”. Quindi il backing in oro è sicuro, e questo è importante per Tether Gold

Tether ha aggiunto che tutte le attività e i rendiconti sono stati sottoposti a “test e verifiche sostanziali indipendenti”.

Come ha notato il torinese, e grande tifoso della Juventus, Paolo Ardoino

«Non è stata tralasciata alcuna verifica.

Tether possiede tutto l’oro che dichiara di avere.

Ora verificato da KPMG.

Quanti istituti finanziari o governi possono effettivamente affermarlo?»

No rock was left unturned.

Tether has all the gold it says it has.

Now reviewed by KPMG. How many financial institutions or governments can actually say that? "As part of the process, KPMG physically counted and inspected every individual gold bar held by Tether, verifying the… https://t.co/sW3bmCQ6Tu — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) August 13, 2026

Negli ultimi anni la società ha aumentato i propri acquisti di oro , detiene più titoli del Tesoro statunitense di alcuni paesi e ha quasi 60 miliardi di dollari in Bitcoin nelle proprie riserve, secondo i dati di Arkham Intelligence.

“Tether si è evoluta da emittente dirompente di stablecoin a una delle società private più significative dal punto di vista finanziario e più sofisticate dal punto di vista operativo al mondo”, ha proseguito Ardoino.

“Questa revisione contabile dimostra che la nostra infrastruttura finanziaria e la nostra governance si sono evolute di pari passo con tale responsabilità.”

Il prodotto USDT di Tether ha una capitalizzazione di mercato di oltre 183 miliardi di dollari, il che lo rende la terza criptovaluta più grande esistente.