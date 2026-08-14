La grande scommessa dell’IA: Big Tech pronte a bruciare 2.500 miliardi entro il 2027. Ma il mercato ora pretende i conti

I colossi della tecnologia stanno scommettendo cifre mai viste prima sul futuro dell’intelligenza artificiale. Entro il 2027, le spese complessive in conto capitale (capex) delle principali aziende del settore supereranno la cifra astronomica di 2.500 miliardi di dollari. Tuttavia, Wall Street ha cambiato improvvisamente le regole del gioco: la semplice crescita non basta più, ora gli investitori pretendono di vedere profitti concreti e immediati.

La nuova dottrina di Wall Street

In passato, per far salire un titolo in Borsa bastava superare le stime sui ricavi trimestrali. Oggi la situazione è diversa. I mercati esigono che ogni dollaro speso nell’infrastruttura IA sia giustificato da un ritorno economico dimostrabile.

Negli ultimi sette mesi, le stime degli analisti sulle spese in conto capitale per il 2026 e il 2027 sono state riviste al rialzo di ben 856 miliardi di dollari. Una cifra imponente che testimonia la foga con cui le aziende cercano di non rimanere indietro, e spesso comunque questi tentativi non hanno buon fine.

Dove finiscono queste enormi risorse?

Non si tratta di semplici acquisti di software o di materiale d’ufficio. Le Big Tech stanno impegnando risorse gigantesche per contratti pluriennali legati a:

Centri dati: costruzione e affitto di grandi strutture ad alte prestazioni.

costruzione e affitto di grandi strutture ad alte prestazioni. Energia elettrica: contratti a lungo termine per alimentare server ad altissimo consumo.

contratti a lungo termine per alimentare server ad altissimo consumo. Hardware avanzato: acquisto continuo di processori grafici e componenti di rete.

I numeri della spesa colosso per colosso

Ecco come si stanno dividendo gli investimenti tra i principali attori del mercato:

Azienda Stima Spese Capex Variazione Recente Note Strategiche Alphabet (Google) Fino a 300 mld $ (al 2027) +130% rispetto a inizio anno Impegni per contratti futuri e data center. Amazon Fino a 269 mld $ (al 2027) +50% nelle stime Forte spinta per proteggere l’infrastruttura AWS. Meta Oltre 137 mld $ (2026) +26% nelle previsioni Spesa in aumento, ma il titolo soffre in Borsa. Oracle 92 mld $ (2026) +62% in sette mesi Accelerazione per competere nei servizi cloud. Apple In calo di 3,2 mld $ Revisione al ribasso Approccio più cauto nell’infrastruttura proprietaria. Nvidia Circa 7,9 mld $ Incremento contenuto Fornisce la tecnologia senza dover costruire i data center.

Premio o punizione: le reazioni della Borsa

Il contrasto tra chi dimostra la bontà della spesa e chi la subisce è nettissimo. Microsoft ha visto le sue azioni balzare del 15% dopo aver dimostrato che gli investimenti in IA stanno aumentando i ricavi della sua divisione cloud.

Al contrario, Meta ha subito un crollo dell’8%. L’aumento delle spese future senza un immediato e chiaro beneficio sui profitti ha insospettito gli investitori. Il problema per queste società sembra essenzialmente essere la capacità di rendere operativi in breve tempo gli investimenti: Microsoft parte già da una base di utenti quali obbligata,. legata alla diffusione del proprio sistema operativo, mentre le fondamenta di Meta sembrano molto più fragili.

Le ricadute economiche reali

Questo imponente flusso di capitale ha un doppio effetto sull’economia reale. Da un lato, funziona come un potente stimolo per l’edilizia industriale, la produzione energetica e la filiera dei semiconduttori, che poi risulta essere un importante investitore nel settore della AI stessa, facendo sorgere il dubbio di un ciclo d’investimento circolare.

Dall’altro lato, aumenta il rischio di sovra-capacità. Se le imprese clienti non riusciranno a monetizzare i servizi d’intelligenza artificiale, gli investimenti attuali rischiano di trasformarsi in costi fissi difficili da ammortizzare e, a quel punto, o troveranno altre forme per finanziare il settore o si rischierà un vero e proprio default.