La Russia accelera sui mini-reattori nucleari: 15 unità pronte per blindare l’Artico e le rotte commerciali

Mentre l’Occidente discute ancora sulla fattibilità economica dei piccoli reattori modulari, la Russia è passata direttamente alla produzione in serie. Mosca ha già completato quindici reattori navali RITM-200 e ne ha altri tredici in costruzione. Si tratta di veri e propri SMR, reattori nucleari modulari, macchine destinate a cambiare gli equilibri energetici, marittimi e minerari del pianeta.

La corsa all’Artico non aspetta le autorizzazioni burocratiche. Chi controlla queste tecnologie controlla la rotta commerciale più breve tra Asia ed Europa, oltre a giacimenti sterminati di materie prime.

La svolta tecnologica del reattore RITM-200

Il cuore di questa strategia industriale è il reattore ad acqua pressurizzata RITM-200, sviluppato dalla divisione OKBM Afrikantov di Rosatom. Rispetto ai vecchi modelli marini, il salto ingegneristico è notevole.

Nei reattori tradizionali, i generatori di vapore e le pompe si trovano all’esterno del contenitore principale, collegati da tubazioni ingombranti. Nel RITM-200 tutto è integrato dentro un unico guscio d’acciaio.

Questa scelta riduce l’ingombro di un terzo e aumenta la potenza termica a parità di volume di circa 1,5 volte.

Altezza: 7,3 metri.

7,3 metri. Diametro: 3,3 metri.

3,3 metri. Potenza termica: 175 MWt per unità (circa 55 MWe elettrici).

175 MWt per unità (circa 55 MWe elettrici). Durata operativa: Almeno 40 anni (estendibile fino a 60 anni).

Almeno 40 anni (estendibile fino a 60 anni). Combustibile: Uranio arricchito fino al 20%, con ricarica ogni 6-10 anni.

I nuovi giganti rompighiaccio del Progetto 22220

Le prime unità sono già operative a bordo dei moderni rompighiaccio nucleari russi, come l’Arktika, il Sibir e il recente Leningrad.

Il design compatto del reattore consente a queste navi di usare uno scafo a doppio pescaggio. In mare aperto la nave imbarca zavorra d’acqua, diventa pesante e frantuma lastroni di ghiaccio spessi tre metri.

Quando deve entrare nelle foci poco profonde dei grandi fiumi siberiani, scarica la zavorra, si solleva e naviga senza incagliarsi. È la chiave logistica per collegare le miniere interne con l’oceano.

Parametro Vecchia generazione (KLT-40S) Nuova generazione (RITM-200) Integrazione Componenti separati e tubazioni esterne Core e generatori in un unico recipiente Potenza termica Circa 150 MWt 175 MWt Ingombro a bordo Elevato Ridotto del 33% Frequenza ricarica Ogni 3-4 anni Ogni 6-10 anni

Dalle navi alle miniere: centrali a terra e su chiatta

La mossa più interessante di Mosca non è solo militare o navale, ma prettamente industriale. Rosatom sta adattando lo stesso reattore per compiti civili in aree isolate dove portare carbone o gasolio costerebbe cifre insostenibili.

Nasce così la versione terrestre RITM-200N. Il primo cantiere è già aperto in Yakutia, nella Siberia orientale. La centrale alimenterà l’enorme distretto minerario di Kyuchus, ricco di oro e minerali rari, oltre a dare luce e riscaldamento alle comunità locali.

Per le aree costiere prive di infrastrutture arriva invece il RITM-200S. Si tratta di centrali montate direttamente su chiatte galleggianti. Una flotta di queste piattaforme è in preparazione per alimentare il gigantesco giacimento di rame di Baimsky, in Chukotka.

Micro-reattori ed export internazionale

Il programma nucleare russo non si ferma alla taglia media. Per gli insediamenti con consumi ridotti, l’Istituto Kurchatov ha sviluppato il micro-reattore Elena, insieme al progetto Shelf.

L’unità Elena sfrutta materiali termoelettrici ed elimina le turbine a vapore. Senza parti meccaniche in movimento, questo micro-generatore può funzionare in totale autonomia per decenni, azzerando le spese di manutenzione ordinaria.

Sul fronte commerciale estero, la Russia ha già trovato acquirenti. Il primo impianto SMR di progettazione russa fuori dai confini nazionali sorgerà in Uzbekistan, integrando due reattori tradizionali VVER-1000 con due piccoli RITM-200N.

Le conseguenze economiche di una filiera integrata

Chi pensa che il nucleare modulare sia solo un esercizio teorico deve fare i conti con la realtà dei cantieri. La standardizzazione dei componenti permette alla Russia di abbattere i costi medi di produzione attraverso economie di scala statali.

Mentre molti Paesi occidentali spendono anni in valutazioni d’impatto e faticano a finanziare grandi centrali, la produzione in serie di reattori compatti risolve tre problemi contemporaneamente:

Rende navigabile la Rotta Artica tutto l’anno, accorciando i tempi mercantili tra Oriente e Occidente.

Rende economicamente sfruttabili giacimenti minerari siberiani altrimenti irraggiungibili.

Crea un catalogo di prodotti nucleari esportabili “chiavi in mano” per i Paesi emergenti.

La differenza tra annunciare la transizione energetica sui documenti e costruire fabbriche capaci di sfornare reattori a nastro si misura in kilowattora disponibili sul campo. E in questa specifica partita industriale, il divario pratico si sta allargando rapidamente.