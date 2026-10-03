Allarme diesel globale: Pechino chiude i rubinetti e Washington costringe l’Europa a svuotare le riserve

Il mondo industriale rischia di trovarsi a corto di gasolio nel momento più critico dell’anno. Senza questo carburante si fermano i camion, va in tilt la distribuzione del cibo e i prezzi al consumo ripartono all’insù. Con l’inverno ormai alle porte, due scosse geopolitiche contemporanee hanno sconvolto il mercato mondiale dei combustibili raffinati.

Da una parte la Cina ha deciso di blindare i propri confini energetici per pensare solo a se stessa. Dall’altra parte dell’Atlantico, gli Stati Uniti hanno messo alle strette i governi europei, obbligandoli ad aprire in fretta e furia i depositi di riserva.

La muraglia energetica di Pechino: scorte piene in patria e il resto del mondo a secco

A Pechino non hanno avuto esitazioni: prima viene la sicurezza interna, poi il commercio estero. Le grandi raffinerie cinesi hanno interrotto tutte le esportazioni di carburante per il mese di ottobre. L’ordine giunto dalle autorità serve a riempire i depositi statali e garantire che le fabbriche locali non rimangano senza energia durante i mesi freddi.

Questa serrata cinese si innesta su un quadro internazionale già duramente compromesso:

Gli attacchi dei droni ucraini contro le raffinerie russe hanno ridotto la produzione di distillati industriali.

Nello Stretto di Hormuz il traffico navale resta rallentato, e se il petrolio greggio riesce ancora a passare con navi speciali, i prodotti raffinati scarseggiano.

Le riserve mondiali di gasolio si trovano su livelli tra i più bassi degli ultimi anni.

La Cina possiede la capacità di raffinazione più grande del pianeta. Eppure, davanti al timore di una carestia energetica, il governo ha scelto la strada del protezionismo puro. Chi faceva affidamento sulle navi cisterne in partenza dai porti cinesi è rimasto spiazzato dall’oggi al domani.

Paesi come Singapore, Malaysia, Australia, Vietnam e Filippine compravano grandi quantità di gasolio da Pechino per far funzionare trasporti e centrali. Ora queste nazioni dovranno sfidarsi sul mercato aperto per contendersi i pochi carichi disponibili, innescando una pericolosa asta al rialzo.

I mercati asiatici hanno risentito subito del contraccolpo: i contratti finanziari sui combustibili per le consegne di ottobre e novembre sono saliti ai livelli più alti delle ultime due settimane. Quando la merce fisica manca sui piazzali, i prezzi salgono senza sosta.

La scelta del governo cinese dimostra un fatto economico semplice: quando le risorse diventano scarse, ogni Stato difende le proprie scorte. La cooperazione internazionale scompare non appena i serbatoi scendono sotto il livello di guardia. Per i Paesi importatori dell’Asia e per le loro economie manifatturiere il conto sarà immediato: trasporti più cari e bollette più pesanti per tutti.

La resa di Bruxelles e il braccio di ferro sulle scorte occidentali

Dall’altra parte del globo, la pressione diplomatica si è spostata all’interno del G7. Il presidente statunitense Donald Trump e il segretario al Tesoro Scott Bessent hanno usato parole durissime. La posizione della Casa Bianca è stata categorica: i lavoratori, gli autotrasportatori e gli agricoltori americani non devono pagare il conto dei rincari globali mentre gli alleati tengono i depositi pieni.

Trump ha minacciato di vietare l’esportazione di gasolio dagli Stati Uniti. Per l’Europa, che dipende in modo strutturale dalle importazioni di raffinati dall’estero, una misura del genere avrebbe significato il blocco immediato della catena distributiva.

Davanti al rischio concreto di paralisi, i governi europei hanno dovuto cedere alle richieste americane. Nel vertice d’emergenza del G7 è stato approvato un piano coordinato dall’Agenzia Internazionale dell’Energia:

Decisione concordata Volume stabilito Scadenze operative Sblocco riserve strategiche 100 milioni di barili complessivi Arco di 4 mesi Quota prioritaria di diesel Rilascio massiccio e concentrato Primi 20 giorni Patto sulle esportazioni Nessun blocco commerciale tra membri G7 Efficacia immediata

Il presidente francese Emmanuel Macron ha cercato di addolcire la pillola parlando di una scelta concordata per calmierare i listini. Anche il britannico Ed Miliband ha difeso l’accordo definendolo uno scudo per famiglie e attività produttive. La sostanza politica resta chiara: Washington ha costretto l’Europa ad aprire i propri magazzini strategici.

Poco dopo la firma, Trump ha commentato sui social con la consueta ironia che l’Europa aveva finalmente accettato di liberare una quantità enorme di carburante, aggiungendo poi alla Casa Bianca che il divieto di esportazione americano non era mai stato davvero nei piani. Il classico metodo della pressione preventiva.

Questa mossa comporta rischi notevoli per l’economia reale europea. Il gasolio è il carburante dei trattori agricoli, dei treni merci e dei furgoni commerciali. Se il diesel rincara, il giorno dopo aumentano pasta, frutta e pane nei supermercati, perché quasi ogni bene viaggia su camion. Immettere sul mercato le riserve serve ad attenuare l’urto immediato, ma lascia i Paesi europei con scorte ridotte prima del grande freddo. Se la crisi in Medio Oriente dovesse peggiorare o se le raffinerie russe resteranno danneggiate a lungo, i barili consumati oggi mancheranno domani, quando non ci saranno altre riserve a cui attingere. Questa scelta concordata è un’autentica scommessa contro il tempo.