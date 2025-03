LA OCSE riduce fortemente le previsioni di crescita economica per il G20

I timori e le incertezze eeconomicihe e politiche internazionali si stanno entendo sull’economie avanzate. L’OCSE ha abbassato le previsioni di crescita del PIL del G20 per il 2025 al 3,1% dal 3,3% e per il 2026 al 2,9% dal 3,2%, citando le maggiori barriere commerciali e l’incertezza politica che frenano gli investimenti e la spesa.

L’economia statunitense dovrebbe ora crescere del 2,2% nel 2025 (rispetto al 2,4% stimato a dicembre) e dell’1,6% nel 2026 (rispetto al 2,1%).

Le prospettive di crescita del Canada sono state drasticamente ridotte allo 0,7% per entrambi gli anni (dal 2%), mentre per il Messico si prevede ora una contrazione dell’1,3% nel 2025 e dello 0,6% nel 2026, ribaltando le precedenti previsioni di crescita.

In Europa, l’Eurozona dovrebbe crescere dell’1,0% nel 2025 (dall’1,3%) e dell’1,2% nel 2026 (dall’1,5%), con una revisione al ribasso per Germania, Francia e Italia parzialmente compensata da una revisione al rialzo per la Spagna, ch si sta rivelando la locomotiva europea.

Anche le previsioni di crescita del Regno Unito sono state ridotte all’1,4% nel 2025 (contro l’1,7%) e all’1,2% nel 2026 (contro l’1,3%). Nel frattempo, l’economia cinese dovrebbe espandersi del 4,8% quest’anno (contro il 4,7%) prima di rallentare al 4,4% nel 2026.

Ecco il grafico con il dato previsionale

L’incertezza economica e il rallentamento dei mercati finanziari si sta facendo sentire sulle previsioni dell’economia mondiale. Il passaggio da un sistema di completo libero scambio, o quasi, a un sistema di equilibrio nei dazi e a dazi reciproci non sarà semplice, e potrà portare a delle fluttuazioni anche forti nella ricchezza di alcuni paesi del G20.

Si tratterà di un periodo di transizione complesso, che avrà delle ricadute economiche e sociali.