La nuova inflazione globale mette a nudo l’impotenza della BCE e il disastro delle politiche UE

L’improvvisa risalita dell’inflazione americana al 3,8%, accompagnata dall’aumento della componente core al 2,8%, rappresenta molto più di un semplice dato statistico. È il segnale che la battaglia contro l’inflazione, archiviata con troppa fretta da molti osservatori, è tutt’altro che conclusa. Ma soprattutto dimostra come il sistema economico globale stia entrando in una fase nella quale gli strumenti tradizionali delle banche centrali rischiano di diventare sempre meno efficaci.

Negli Stati Uniti la Federal Reserve dispone comunque di un vantaggio fondamentale: opera all’interno di un sistema che difende apertamente i propri interessi strategici. Washington sostiene la propria industria, incentiva il reshoring produttivo, protegge i comparti ritenuti essenziali, investe massicciamente in energia e tecnologia e utilizza la politica economica come leva geopolitica. L’Europa, invece, affronta questa nuova fase nelle peggiori condizioni possibili.

La BCE si trova infatti a operare dentro un impianto europeo che negli anni ha mostrato limiti strutturali sempre più evidenti. Il problema non è la mancanza di “più Europa”, come qualcuno continua a sostenere, ma esattamente il contrario: un sistema tecnocratico irrigidito da regole, vincoli e impostazioni ideologiche che hanno progressivamente sacrificato competitività, crescita e capacità produttiva.

Oggi i nodi stanno arrivando simultaneamente al pettine. Se Francoforte decidesse di mantenere tassi elevati per contrastare le pressioni inflazionistiche provenienti dagli Stati Uniti, aggraverebbe inevitabilmente il rallentamento industriale già in atto nell’Eurozona. Se invece tornasse a sostenere massicciamente il mercato obbligazionario attraverso nuovi acquisti di titoli pubblici, rischierebbe di alimentare ulteriore inflazione importata, indebolendo ancora di più l’euro e aumentando il costo delle materie prime energetiche.

La trasmissione è ormai automatica: il rialzo dei rendimenti dei Treasury americani si riflette immediatamente anche sui titoli europei, dai Bund tedeschi ai BTP italiani. E proprio qui emerge il vero limite della BCE: dover gestire contemporaneamente inflazione, debolezza economica e tensioni sul debito sovrano senza poter incidere sulle cause strutturali della crisi europea.

La verità è che la BCE oggi non può più replicare realmente le politiche straordinarie adottate ai tempi del Quantitative Easing di Mario Draghi. Quel modello funzionò in un contesto completamente diverso: inflazione quasi inesistente, energia a basso costo, globalizzazione espansiva e relativa stabilità geopolitica. Oggi, invece, l’Europa si trova schiacciata tra costi energetici elevati, tensioni internazionali, rallentamento manifatturiero e perdita progressiva di competitività.

La BCE combatte quindi un incendio con strumenti progettati per un’altra epoca. Ed è qui che emerge con chiarezza il fallimento della strategia economica europea.

Mentre Stati Uniti e Cina difendono pragmaticamente il proprio apparato produttivo, Bruxelles continua a perseguire un’impostazione fondata su eccessi regolatori, vincoli ambientali sempre più invasivi e una transizione green imposta con tempi incompatibili con la tenuta industriale del continente.

Le politiche energetiche europee, costruite più su impostazioni ideologiche che su valutazioni economiche realistiche, hanno contribuito ad aumentare strutturalmente i costi di produzione per imprese e famiglie. Il risultato è ormai evidente: delocalizzazioni, riduzione della capacità manifatturiera, fuga di investimenti e crescente dipendenza strategica dall’estero.

Il paradosso è sotto gli occhi di tutti. Mentre le grandi potenze economiche proteggono i propri settori strategici e sostengono la produzione interna, l’Unione Europea continua ad autoimporsi vincoli che finiscono per penalizzare le imprese europee e favorire indirettamente i concorrenti internazionali.

In un simile contesto, pretendere che sia la sola BCE a garantire stabilità economica e finanziaria appare ormai del tutto irrealistico. Una banca centrale può intervenire sulla liquidità e sui tassi, ma non può sostituirsi alla politica industriale. Non può abbassare i costi energetici creati da decisioni politiche sbagliate. Non può ricostruire competitività manifatturiera erosa da anni di regolamentazioni punitive. E soprattutto non può compensare gli effetti recessivi generati da un modello economico europeo sempre più distante dalla realtà globale.

Per questo il vero rischio per l’Eurozona non è soltanto il ritorno dell’inflazione, ma una lunga fase di stagnazione accompagnata da prezzi persistentemente elevati: la peggiore combinazione possibile.

La BCE si trova dunque intrappolata in un vicolo cieco. Qualunque decisione assuma rischia di produrre effetti limitati o addirittura destabilizzanti, perché manca completamente un quadro economico europeo pragmatico e orientato alla tutela della crescita produttiva.

Finché Bruxelles continuerà a privilegiare approcci ideologici rispetto al pragmatismo economico e non rivedrà profondamente l’impianto delle attuali politiche green, energetiche e industriali, nessuna politica monetaria potrà realmente rilanciare crescita, occupazione e competitività.

Ed è proprio questo il punto che i mercati iniziano oggi a comprendere con crescente preoccupazione: il problema dell’Europa non è soltanto monetario. È un modello economico che sta progressivamente indebolendo la propria base industriale, comprimendo la crescita e riducendo la capacità del continente di competere nello scenario globale.