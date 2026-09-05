La morsa finanziaria Usa sull’Iran colpisce la Turchia: il Tesoro sanziona Golden Global Bank

La pressione economica degli Stati Uniti su Teheran ha raggiunto un nuovo livello. Il dipartimento del Tesoro americano ha fatto scattare sanzioni mirate contro una banca d’affari di Istanbul e due sue controllate, accusate di essere il perno di una complessa rete di riciclaggio internazionale al servizio del regime iraniano. L’avvertimento della Casa Bianca a tutti gli alleati è inequivocabile: chiunque aiuti i pasdaran a muovere capitali rischia l’estromissione immediata dai mercati globali.

L’operazione guidata dal segretario al Tesoro Scott Bessent rientra nella cosiddetta “Operation Economic Outcast“, un’offensiva battezzata dall’amministrazione Trump come un vero e proprio “D-Day economico”. L’obiettivo dichiarato è recidere ogni arteria finanziaria che consente all’Iran di eludere i blocchi commerciali e vendere il proprio greggio all’estero.

Chi è l’istituto colpito e perché è finito nel mirino

Al centro del provvedimento c’è la Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi, nota sul mercato come Golden Global Bank, affiancata da due sue società operative: Golden Global Varlik Kiralama (società di leasing e gestione patrimoniale) e Golden Global Portfoy Yonetimi (gestione fondi e portafogli).

Fondata nel 2019, la banca rappresenta il trentacinquesimo istituto di credito della Turchia per volume d’attivi, con una dote patrimoniale di circa 517 milioni di dollari. Non si tratta quindi di un colosso di sistema, ma di una struttura specializzata nei servizi bancari di corrispondenza per clienti esteri. Proprio questa vocazione transfrontaliera l’ha resa, secondo Washington, l’anello di congiunzione perfetto per gli affari segreti di Teheran.

Secondo i dossier del Tesoro statunitense, l’istituto è stato utilizzato dalla rete finanziaria parallela legata alla Forza Quds, il braccio operativo estero del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. Il meccanismo scoperto dagli investigatori americani era lineare quanto efficace:

Vendita di petrolio: L’Iran esportava greggio verso la Cina attraverso canali non tracciati.

Transito dei capitali: I ricavi petroliferi accumulati venivano convogliati verso i conti di corrispondenza aperti presso Golden Global Bank a Istanbul.

Conversione materiale: Una volta in Turchia, tramite cambiavalute compiacenti della rete ombra, i fondi venivano convertiti in valuta fisica e lingotti d’oro.

Finanziamento regionale: Il denaro liquido e l’oro prendevano poi la via di Teheran e delle sue milizie alleate in Medio Oriente.

L’istituto avrebbe fornito consapevolmente questi canali di pagamento a soggetti già sanzionati nel 2022, tra cui l’imprenditore turco Sitki Ayan, facilitando transazioni per decine di milioni di dollari.

Le conseguenze: la ghigliottina del dollaro e le sanzioni secondarie

Le ripercussioni pratiche per la banca turca sono devastanti. L’inserimento nella lista dei soggetti sanzionati (SDN List) dell’OFAC, l’ufficio di controllo dei beni esteri del Tesoro americano, attiva sanzioni di fatto tombali:

Ambito d’impatto Misura adottata Effetto economico immediato Beni negli Stati Uniti Congelamento totale Blocco di ogni conto o proprietà diretta e indiretta oltre il 50%. Circuito del dollaro Esclusione dai conti di corrispondenza Impossibilità di regolare pagamenti o scambi nella valuta statunitense. Operatori terzi Rischio di sanzioni secondarie Obbligo per banche europee e asiatiche di tagliare i ponti per non essere colpite. Transitorio operativo Licenza temporanea di chiusura Termine perentorio per i partner commerciali per liquidare le posizioni aperte.

Il vero deterrente non risiede solo nel blocco degli attivi americani, ma nella minaccia delle sanzioni secondarie. Nessuna banca internazionale sana può permettersi di mantenere rapporti con un ente sanzionato dall’OFAC, pena l’espulsione immediata dalla stanza di compensazione del dollaro. Per Golden Global Bank e le sue due controllate, l’operatività internazionale è azzerata e queste misure sono quasi una condanna a morte, anzi l’anticamera del fallimento: i beni affidati dai clienti vengono sequstrati se investiti nelle borse o fondi americane e, comunque, dovranno essere rapidamente liquidati e rimborsati.

Il nodo geopolitico: colpire gli intermediari senza toccare il cliente finale

Sul piano pratico, la mossa rivela anche le contraddizioni della diplomazia economica di Washington. Se la Turchia incassa il secondo colpo in poche settimane — dopo le restrizioni imposte alla filiale emiratina della banca egiziana Banque Misr — il grande compratore del greggio iraniano rimane la Cina.

Pechino assorbe la quasi totalità delle esportazioni petrolifere di Teheran. Tuttavia, mentre la Casa Bianca abbatte i piccoli istituti turchi che fungono da intermediari monetari, evita accuratamente di sanzionare i giganti bancari statali cinesi. Un passo simile rischierebbe di far deragliare le relazioni commerciali con la Cina proprio alla vigilia dell’atteso incontro bilaterale tra Donald Trump e Xi Jinping. Si preferisce quindi colpire i nodi periferici della catena di trasmissione. Non è detto che però questa cautela prosegua per sempre e , comunque, non è semplice operare su banche cinesi che non hanno presenza in Medio Oriente.

La linea di Scott Bessent: la guerra resta economica, ma al massimo grado

Nel commentare l’azione contro la banca di Istanbul, Scott Bessent ha usato parole taglienti: «Sappiamo chi siete, sappiamo dove siete e continueremo ad agire finché non avremo sepolto la testa del serpente iraniano».

Financial institutions continue to find out the hard way that we are serious about Operation Economic Outcast. While we hope no more banks will need to be sanctioned, that ultimately depends on how quickly the international community comes to its senses and ceases support of the… https://t.co/66WX31SP5V — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 4, 2026

Bessent ha aggiunto di auspicare che non ci sia la necessità di colpire altre banche, lasciando intendere che il futuro dipenderà dalla velocità con cui gli istituti internazionali decideranno di tagliare ogni legame residuo con Teheran. Tuttavia, questo episodio dimostra chiaramente come l’impegno di Washington contro il regime iraniano, sebbene rimanga rigorosamente circoscritto al campo economico e finanziario, resti impostato al massimo livello di intensità ed efficacia punitiva.