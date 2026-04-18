La Malesia bussa alla porta di Mosca: quando anche i produttori hanno un disperato bisogno del petrolio russo

Sembra quasi un paradosso, eppure è l’impietosa realtà materiale del panorama energetico attuale: persino un Paese storicamente produttore di idrocarburi come la Malesia si ritrova a dover negoziare con la Russia per garantirsi l’approvvigionamento petrolifero. Il Primo Ministro malese, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ha recentemente dichiarato con estremo candore che la compagnia di Stato Petronas sta valutando l’acquisto di greggio russo. L’obiettivo primario? Evitare che la “macchina” del Paese si fermi.

Il paradosso del produttore assetato

Non bisogna farsi ingannare dalle apparenze: estrarre petrolio dal proprio sottosuolo non significa automaticamente essere autosufficienti. La Malesia è un esportatore netto di alcune tipologie di greggio, ma il suo mercato interno e le sue enormi raffinerie (come il Pengerang Integrated Complex nel Johor) hanno una fame di energia e di greggio grezzo che impone continue importazioni per mantenere i ritmi produttivi.

Per garantire che i trasporti, l’industria logistica e la vita quotidiana dei cittadini non subiscano contraccolpi, Kuala Lumpur è costretta a rivolgersi all’estero. Ed è qui che entra prepotentemente in gioco la Russia. Il greggio di Mosca si sta rivelando un tassello letteralmente essenziale non solo per le nazioni importatrici pure, ma anche per quei Paesi produttori che devono bilanciare l’export con le necessità stringenti del mercato domestico. Anwar è stato netto: la priorità assoluta è la domanda interna. Solo se ci sono eccedenze si pensa ai Paesi “amici” in difficoltà, come l’Australia.

Lo smacco delle sanzioni e la formidabile leva di Mosca

In questa vicenda emerge tutta l’ironia — o forse la miopia — di certe decisioni politiche internazionali. Il premier malese non ha mancato di sottolineare come, dopo aver imposto fior di sanzioni a Mosca, oggi molte nazioni europee e occidentali stiano tornando a competere, più o meno sottobanco, per accaparrarsi proprio il petrolio russo a causa delle insormontabili necessità fisiche delle proprie economie. La Malesia, del tutto priva di simili preclusioni ideologiche (“Alhamdulillah, i nostri rapporti con la Russia rimangono buoni“, ha chiosato Anwar), si inserisce in questo mercato con freddo pragmatismo.

Questa dinamica regala a Mosca un potere enorme:

Leva geopolitica: Nonostante i tentativi di isolamento, la Russia mantiene il coltello dalla parte del manico nelle catene di approvvigionamento globali. Il suo greggio è, banalmente, la linfa vitale necessaria al funzionamento materiale di mezza Asia e, indirettamente, dell’Occidente.

Nonostante i tentativi di isolamento, la Russia mantiene il coltello dalla parte del manico nelle catene di approvvigionamento globali. Il suo greggio è, banalmente, la linfa vitale necessaria al funzionamento materiale di mezza Asia e, indirettamente, dell’Occidente. Vantaggio finanziario: Il bisogno ineludibile di carburante da parte di giganti asiatici e nazioni in via di sviluppo garantisce a Mosca flussi di cassa enormi e costanti, rendendo di fatto monche le sanzioni.

Il bisogno ineludibile di carburante da parte di giganti asiatici e nazioni in via di sviluppo garantisce a Mosca flussi di cassa enormi e costanti, rendendo di fatto monche le sanzioni. La vittoria della realtà: Quando la scelta politica si riduce al bivio tra paralizzare i propri trasporti e comprare da un Paese sanzionato, l’ideologia cede sempre il passo all’economia reale.

Il nervo scoperto di Hormuz

A rendere il quadro ancora più teso ci pensano le turbolenze tra Iran, Stati Uniti ed Europa. Anche in questo caso, il governo malese ha scelto la via della “Realpolitik”: ha dialogato in anticipo e direttamente con Teheran per assicurare un passaggio sicuro alle proprie petroliere attraverso il critico Stretto di Hormuz. Mentre i negoziati internazionali restavano impantanati, la diplomazia bilaterale malese ha garantito l’arrivo sicuro delle forniture nel Johor, salvando la propria catena del valore.

In sintesi, la macchina statale e industriale deve girare. E se per farlo serve il petrolio di Mosca, così sia. Nel grande gioco del commercio internazionale, chi possiede e distribuisce l’energia reale detta ancora le regole, al netto di qualsiasi retorica.