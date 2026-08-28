La guerra dei dazi rischia di congelare il Canada: l’Alberta frena Ottawa e rifiuta il blocco del petrolio verso gli USA

Nel confronto fra Carney e Trump anche i governatori e le amministrazioni statuali interni stanno allineandosi, e non sempre coerentemente con i governi federali. Il premier dell’Alberta Danielle Smith ha respinto l’idea di imporre dazi sulle esportazioni di petrolio greggio verso gli Stati Uniti come ritorsione alla raffica di dazi imposti dall’amministrazione Trump contro Ottawa, affermando che sarebbero dannosi per il Canada.

«Sebbene comprenda la necessità di rispondere con fermezza a questi dazi, non riesco a immaginare una decisione politica più disastrosa che interrompere le forniture o tassare il petrolio dell’Alberta destinato agli Stati Uniti», ha dichiarato la Smith, come riportato da Global News, aggiungendo che tale mossa provocherebbe una risposta tariffaria sproporzionata da parte degli Stati Uniti che potrebbe danneggiare l’economia canadese.

“Non solo distruggerebbe i mezzi di sussistenza di centinaia di migliaia di abitanti dell’Alberta, ma ostacolerebbe economicamente i nostri amici e vicini nelle altre province a est”, ha affermato, mettendo in guardia dalla perdita di milioni di posti di lavoro a causa della guerra tariffaria.

L’Alberta esporta circa 4 milioni di barili di petrolio greggio al giorno verso gli Stati Uniti. Lo scorso anno, il valore totale di queste esportazioni si è attestato a circa 80 miliardi di dollari. Trump finora non ha minacciato di imporre dazi sul petrolio greggio proveniente dal Canada, ma, secondo Smith, la situazione potrebbe cambiare se il Canada stesso decidesse di utilizzare le esportazioni di petrolio come arma nella guerra dei dazi.

Per quanto riguarda la possibilità di minacciare gli Stati Uniti con una sospensione delle esportazioni di petrolio, Smith ha suggerito che questa sarebbe un’idea ancora peggiore. “Gli Stati Uniti, ovviamente, reagirebbero interrompendo tutte le forniture di benzina e gasolio dalle loro raffinerie verso l’Ontario e il Québec, proprio mentre ci avviciniamo all’autunno e all’inverno”, ha dichiarato ai media.

Smith ha anche affermato che gli Stati Uniti potrebbero sostituire il greggio canadese con quello venezuelano, con la conseguenza che l’Alberta perderebbe a sua volta il suo principale acquirente di petrolio. Questo può essere vero in teoria, ma con la produzione petrolifera del Venezuela che supera di poco il milione di barili al giorno e non tutta destinata alle raffinerie statunitensi, una simile sostituzione è piuttosto improbabile nel medio termine.

Ricordiamo che l’Alberta ha anche, al proprio interno, un certo movimento separatista che vorrebbe lasciare Ottawa per unirsi agli USA, Per ora questo sentimento è minoritario, ma un confronto economico che punisse lo Stato su ordine del governo federale canadese potrebbe far esplodere questi sentimenti.