La grande bolla dell’argento del 1980: la gigantesca speculazione dei fratelli Hunt che sconvolse i mercati

Alla fine degli anni Settanta il mercato mondiale dei metalli preziosi fu teatro di una delle più straordinarie e drammatiche vicende speculative della storia finanziaria moderna. Al centro della scena si trovarono due eredi di una delle più potenti dinastie petrolifere americane, Nelson Bunker Hunt e William Herbert Hunt, figli del leggendario magnate texano H. L. Hunt. Nel giro di pochi anni riuscirono a trasformare il mercato dell’argento in una gigantesca arena speculativa globale, spingendo il prezzo del metallo da pochi dollari l’oncia a quasi cinquanta, prima di un crollo altrettanto spettacolare culminato nel celebre Silver Thursday del marzo 1980.

Per comprendere la portata dell’episodio occorre ricordare il contesto monetario e finanziario in cui esso maturò. Il decennio degli anni Settanta fu caratterizzato da profonde trasformazioni nell’ordine monetario internazionale. Con la fine del Bretton Woods system collapse, quando gli Stati Uniti sospesero la convertibilità del dollaro in oro, venne meno il pilastro su cui si era retta per quasi trent’anni la stabilità dei cambi. La nuova era di tassi di cambio fluttuanti si accompagnò a un forte aumento dell’inflazione nelle principali economie occidentali. Le crisi petrolifere del 1973 e del 1979, con l’impennata dei prezzi dell’energia, accentuarono ulteriormente le tensioni inflazionistiche e la diffidenza verso le valute cartacee.

In quel clima di incertezza, molti investitori cominciarono a rifugiarsi nei beni reali. Oro e argento tornarono a essere percepiti come strumenti di protezione contro la perdita di potere d’acquisto della moneta. Per i fratelli Hunt questa convinzione divenne quasi una visione ideologica. Convinti che il dollaro fosse destinato a una grave svalutazione e che il sistema monetario internazionale potesse entrare in crisi, iniziarono a accumulare grandi quantità di metallo prezioso. In un primo momento tentarono di acquistare oro, ma la normativa statunitense all’epoca limitava la detenzione privata del metallo. L’argento divenne così il terreno privilegiato della loro strategia.

A partire dalla prima metà degli anni Settanta, i due investitori texani avviarono un programma di acquisti di dimensioni sempre più vaste. Lingotti di argento fisico venivano comprati sul mercato internazionale e trasferiti in caveau sicuri, spesso situati fuori dagli Stati Uniti. Contemporaneamente, i fratelli Hunt costruirono posizioni gigantesche nei mercati dei derivati attraverso contratti futures negoziati nelle principali borse delle materie prime, tra cui il COMEX e il Chicago Mercantile Exchange.

Il risultato fu un accumulo di dimensioni senza precedenti. Alla fine degli anni Settanta si stimava che i Hunt controllassero direttamente o indirettamente oltre 200 milioni di once di argento, tra metallo fisico e posizioni sui futures. In termini di mercato globale si trattava di una quota enorme, sufficiente a esercitare una pressione significativa sull’offerta disponibile. In sostanza stavano tentando di accaparrarsi una quantità tale di metallo da poter condizionare direttamente il prezzo sul mercato mondiale.

Un elemento meno noto ma decisivo della vicenda fu il coinvolgimento di capitali provenienti dal Medio Oriente. Negli anni successivi al primo shock petrolifero, i paesi esportatori di greggio avevano accumulato enormi surplus finanziari grazie all’aumento dei prezzi dell’energia. Una parte di questi petrodollari trovò sbocco nei mercati delle materie prime. I fratelli Hunt stabilirono rapporti con alcuni investitori sauditi e con istituzioni finanziarie legate all’area del Golfo, creando partnership e veicoli di investimento congiunti che rafforzarono ulteriormente la loro capacità di acquisto. Questo afflusso di capitali contribuì ad amplificare l’impatto della strategia speculativa e a consolidare la concentrazione di posizioni nel mercato dell’argento.

Il prezzo del metallo iniziò così una salita sempre più rapida. All’inizio degli anni Settanta l’argento quotava poco più di 2 dollari l’oncia. Nel 1978 aveva già superato i 6 dollari. Nel 1979 si entrò nella fase più esplosiva: le quotazioni superarono i 20 dollari e continuarono a salire con un ritmo quasi parabolico. L’attenzione dei media finanziari si concentrò sempre più sul fenomeno. L’argento diventò uno dei temi dominanti nelle cronache economiche dell’epoca e l’ondata speculativa coinvolse progressivamente anche il pubblico dei piccoli risparmiatori, che iniziò ad acquistare monete e lingotti nel timore di un’ulteriore svalutazione del dollaro.

Nel gennaio 1980 si raggiunse il culmine della bolla. Il prezzo dell’argento toccò i 49,45 dollari l’oncia, un livello senza precedenti. In meno di un decennio il valore del metallo si era moltiplicato di oltre venti volte. Ma proprio mentre la corsa dei prezzi sembrava inarrestabile, il sistema iniziò a mostrare le prime crepe.

Le autorità di mercato cominciarono a preoccuparsi per l’eccessiva concentrazione di posizioni speculative. Le principali borse dei futures decisero allora di intervenire modificando le regole del gioco. Vennero aumentati i requisiti di margine richiesti per mantenere le posizioni aperte e furono introdotti limiti più severi alla quantità di contratti detenibili da un singolo operatore. La misura più controversa fu l’introduzione del regime cosiddetto “liquidation only”, che impediva l’apertura di nuove posizioni di acquisto consentendo soltanto la vendita di quelle già esistenti.

Il cambiamento ebbe un effetto immediato sulla dinamica del mercato. L’equilibrio che aveva sostenuto la salita dei prezzi si rovesciò improvvisamente. Gli operatori che avevano acquistato argento con forte leva finanziaria si trovarono costretti a liquidare le proprie posizioni per soddisfare le richieste di margine. Il processo si trasformò rapidamente in una spirale ribassista.

Il momento più drammatico arrivò il 27 marzo 1980. In quella giornata, passata alla storia come Silver Thursday, il prezzo dell’argento precipitò violentemente. Nel giro di poche sedute le quotazioni scesero da oltre 20 dollari a poco più di 10 dollari l’oncia. Il collasso mise immediatamente sotto pressione le posizioni dei fratelli Hunt, che avevano finanziato gran parte delle loro operazioni attraverso debito e leva finanziaria.

Quando i prezzi iniziarono a crollare e le borse chiesero ulteriori margini di garanzia, gli investitori texani non furono più in grado di soddisfare le richieste. Il rischio di insolvenza divenne rapidamente sistemico, perché diverse banche e broker erano esposti nei loro confronti. Per evitare un effetto domino nel sistema finanziario, un gruppo di istituti di credito guidato da Citibank organizzò un piano di emergenza da oltre un miliardo di dollari destinato a stabilizzare temporaneamente la situazione.

Il crollo segnò la fine della grande avventura speculativa. Negli anni successivi le autorità statunitensi avviarono una lunga serie di procedimenti giudiziari per manipolazione del mercato. Dopo quasi un decennio di cause e ricorsi, i tribunali condannarono i fratelli Hunt a pagare ingenti risarcimenti agli investitori danneggiati. Le sanzioni e i debiti accumulati portarono Nelson Bunker Hunt a dichiarare bancarotta personale nel 1988, mentre gran parte della fortuna della famiglia veniva progressivamente erosa.

La vicenda rimane uno degli episodi più emblematici nella storia delle bolle speculative. Dimostrò come anche investitori dotati di risorse enormi possano temporaneamente alterare l’equilibrio di un mercato relativamente piccolo come quello dell’argento, ma anche quanto rapidamente tale equilibrio possa spezzarsi quando cambiano le condizioni finanziarie o le regole operative delle borse. A distanza di oltre quarant’anni, il picco di 49,45 dollari l’oncia raggiunto nel gennaio del 1980 resta uno dei simboli più celebri della volatilità dei mercati delle materie prime. In termini reali, corretti per l’inflazione, quel livello equivarrebbe oggi a circa duecento dollari l’oncia, un valore che il mercato dell’argento non ha mai più sfiorato. Eppure la lezione di quella stagione continua a essere attuale: quando enormi flussi finanziari si concentrano su asset relativamente piccoli, la linea che separa investimento e speculazione può diventare estremamente sottile e il passaggio dall’euforia al panico può avvenire con una velocità sorprendente.

Antonio Maria Rinaldi