La Germania frena: esplodono i fallimenti aziendali e cresce l’allarme per il credito e la spesa pubblica

La Germania non è più l’imbattibile locomotiva d’Europa. I dati del primo trimestre ci mettono di fronte a una realtà cruda e preoccupante: un aumento netto dei fallimenti aziendali che delinea i contorni di una crisi reale. Secondo le ultime rilevazioni dell’Ufficio federale di statistica, nei primi tre mesi dell’anno sono state presentate ben 6.275 richieste di insolvenza ai tribunali locali. Questo rappresenta una crescita del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La tendenza, inoltre, sta accelerando: il solo mese di marzo ha registrato un allarmante balzo del 15,8% dei crac aziendali.

Questa tempesta economica sta colpendo duramente alcuni ambiti specifici, creando vuoti difficili da colmare. Ecco i settori che soffrono di più:

Trasporti e logistica: registrano il triste primato con 32,1 fallimenti ogni 10.000 imprese. Questo indica quale sia la pressione su tutto il sistema dei servizi alla produzione.

registrano il triste primato con 32,1 fallimenti ogni 10.000 imprese. Questo indica quale sia la pressione su tutto il sistema dei servizi alla produzione. Ospitalità e servizi: duramente colpiti dal calo dei consumi, un qualcosa che il governo tedesco sta sottovalutando.

duramente colpiti dal calo dei consumi, un qualcosa che il governo tedesco sta sottovalutando. Costruzioni: bloccate dalla mancanza di ordini e dai costi alti e, prossimamente, dall’aumento dei tassi d’interesse.

Tuttavia, c’è un elemento nei dati che potrebbe ingannare. Le pretese finanziarie dei creditori sono crollate, passando da 19,9 miliardi di euro dello scorso anno a circa 9,3 miliardi. Come si spiega? Il motivo è che non stanno crollando i grandi giganti del mercato, ma sta venendo meno una miriade di imprese medio-piccole. L’agenzia di analisi Creditreform, per voce del suo esperto Patrik-Ludwig Hantzsch, avverte che quest’anno vedremo sempre più chiusure. Il fatto più grave è che persino aziende manifatturiere ben strutturate e storicamente sane sono spinte fuori dal mercato dalla pura debolezza della domanda e dei consumi.

Accanto al dramma delle imprese, c’è quello delle famiglie. I fallimenti dei consumatori privati sono aumentati del 6% nel trimestre (arrivando a quasi 20.000 casi), con una fiammata del 18,9% nel mese di marzo.

Quali sono le conseguenze dirette di questa onda d’urto sull’economia e sulla società?

In primo luogo, il rischio di contagio si trasferisce al sistema creditizio. Le banche, sommerse da queste insolvenze diffuse, chiuderanno inevitabilmente i rubinetti del credito. Questa reazione di difesa bloccherà i prestiti per nuovi investimenti, togliendo ossigeno anche a chi vuole crescere e aggravando ulteriormente il blocco dell’economia.

In secondo luogo, si prepara una vera e propria bomba sulla spesa sociale. L’aumento dei fallimenti personali e la chiusura di aziende solide si traducono in disoccupazione. Lo Stato tedesco dovrà aumentare enormemente le spese per i sussidi, gli ammortizzatori e il sostegno al reddito per chi perde tutto, creando una potenziale voragine nei conti pubblici in un momento in cui le entrate fiscali diminuiscono.

Quindi la situazione tedesca può anche peggiorare, il tutto mentre il governo Merz sembra completamente bloccato dai contrasti fra CDU/CSU e SPD, e ogni giorno dà sempre più l’idea di non combinare nulla.