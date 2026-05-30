La Francia frena a sorpresa: il PIL cala e lo scudo nucleare non basta

La Francia frena a sorpresa e il suo motore economico inizia a perdere colpi in modo preoccupante. Nel primo trimestre del 2026, il Prodotto Interno Lordo (PIL) di Parigi ha registrato un calo dello 0,1%. Si tratta della prima vera frenata dalla grave crisi del 2020. L’istituto nazionale di statistica INSEE ha dovuto correggere al ribasso i dati, che in un primo momento indicavano una crescita piatta, ferma allo zero.

Ecco il grafico da Tradingeconomics:

Il governo transalpino cerca di gettare acqua sul fuoco per rassicurare i mercati, chiedendo di evitare inutili allarmismi. Tuttavia, i numeri ufficiali mostrano un quadro molto chiaro e severo. L’economia francese soffre in pieno i contraccolpi del conflitto in Iran e della recente crisi nello stretto di Hormuz, eventi geopolitici che hanno fatto schizzare in alto i prezzi del petrolio in tutto il mondo.

Per capire dove nasce il problema, ecco i settori più colpiti:

Esportazioni: in forte e rapido calo, con un pesante -3,5%, il che è preoccupante vista l’esportazione energetica francese, comunque elevata.

in forte e rapido calo, con un pesante -3,5%, il che è preoccupante vista l’esportazione energetica francese, comunque elevata. Edilizia e costruzioni: giù dell’1,7%, una caduta definita rara per il mondo delle ristrutturazioni di case. Questo è un pessimo segnale per tutto il mercato immobiliare.

giù dell’1,7%, una caduta definita rara per il mondo delle ristrutturazioni di case. Questo è un pessimo segnale per tutto il mercato immobiliare. Consumi delle famiglie: scendono dello 0,2%, schiacciati dai forti rincari dei carburanti alla pompa.

scendono dello 0,2%, schiacciati dai forti rincari dei carburanti alla pompa. Investimenti delle aziende: si riducono dello 0,4%.

A evitare un bilancio ancora più grave sono state solo le scorte di magazzino delle imprese. Su base annua, la crescita economica totale resta positiva allo 0,9%, ma risulta in netto calo rispetto alle stime più ottimiste fatte in precedenza.

In tutto questo c’è un aspetto molto curioso, e in parte ironico, che merita attenzione. La Francia vanta storicamente una grande e potente rete di centrali nucleari. Sulla carta, Parigi avrebbe dovuto godere di un grande vantaggio competitivo rispetto agli altri, in un momento storico in cui i combustibili fossili costano carissimi. Eppure, le tensioni ad Hormuz, iniziate a pesare solo a fine febbraio, hanno dimostrato che questo prezioso scudo energetico non basta per mantenere in salute il reddito interno.

Allo stesso tempo, le economie di nazioni come l’Italia e la Germania riescono oggi a mantenere una crescita positiva. Perché lo scudo atomico non protegge l’economia reale francese? Oltre all’energia per le fabbriche, pesa la sfiducia delle imprese e delle famiglie verso il futuro. Quando i prezzi salgono, la domanda cala. Inoltre, la spesa pubblica francese rimane alta, limitando gli aiuti possibili, e si attende con ansia il severo giudizio sui conti dello Stato da parte dell’agenzia Standard & Poor’s.

Il dubbio maggiore riguarda i prossimi mesi. La crisi dei costi dei trasporti e del carburante colpirà con tutta la sua forza il secondo trimestre. Riuscirà l’energia elettrica nazionale a cambiare questa rotta pericolosa? Per ora, i consumatori stringono forte la cinghia e la fiducia è ai minimi degli ultimi tre anni. Intanto questi dati creano pressione sul ballerino governo francese.