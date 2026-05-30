La flotta ombra: come il petrolio iraniano sfugge alle Sanzioni e, Paradossalmente, Salva i Nostri Portafogli

A circa 45 miglia dalle coste della Malesia, in una sorta di terra di nessuno marittima, si sta consumando ogni giorno uno dei più grandi giochi di prestigio dell’economia globale. Qui, petroliere cariche di greggio iraniano sanzionato attendono pazientemente nel mare calmo. I nomi sugli scafi sono coperti da teloni o cancellati con vernice nera, i transponder sono spenti. L’obiettivo? Trasferire milioni di barili di petrolio su navi dirette alle raffinerie cinesi, aggirando completamente il blocco americano.

Come riportato recentemente in un’approfondita inchiesta del Wall Street Journal, questa vasta operazione clandestina è il vero motivo per cui l’Iran riesce a resistere alla pressione economica di Washington. Teheran può ancora vendere il suo petrolio, incassando valuta pregiata, mentre l’Occidente osserva. Ma prima di indignarci troppo, c’è un risvolto economico che ci tocca da vicino e che, ironia della sorte, gioca a nostro favore.

Il meccanismo del trasferimento in mare

Gli esperti marittimi la chiamano “flotta ombra”. È un’armata silenziosa di circa 1.500 navi vecchie e arrugginite, che trasportano greggio per nazioni sanzionate come Iran e Russia. La tecnica principale utilizzata nei limiti portuali esterni orientali (EOPL) tra le acque cinesi e iraniane è il cosiddetto trasferimento da nave a nave (Ship-to-Ship).

Il processo è tanto semplice quanto rischioso:

L’Avvicinamento: Una nave si affianca a un’altra in mare aperto.

Una nave si affianca a un’altra in mare aperto. L’Aggancio: Gli equipaggi legano le navi a pochi metri di distanza, abbassando enormi parabordi neri per evitare che lo scafo più grande schiacci l’altro tra le onde.

Gli equipaggi legano le navi a pochi metri di distanza, abbassando enormi parabordi neri per evitare che lo scafo più grande schiacci l’altro tra le onde. Il Pompaggio: Un tubo gigante collega le petroliere. In pochi giorni, oltre un milione di barili di greggio passa da una stiva all’altra.

Un tubo gigante collega le petroliere. In pochi giorni, oltre un milione di barili di greggio passa da una stiva all’altra. La Fuga: La nave vuota torna verso il Medio Oriente, mentre quella piena si dirige in Cina con una “nuova” identità.

È un ecosistema a tutti gli effetti, con piccole barche che vendono sigarette e birra agli equipaggi, mentre gestori a terra offrono salari raddoppiati per compensare i rischi di lavorare su navi decrepite e senza assicurazione.

I Numeri del Mercato Parallelo

Nonostante i recenti sforzi degli Stati Uniti – che hanno incluso sequestri di petroliere e blitz con elicotteri – i numeri di questo mercato clandestino sono impressionanti.

Dato Economico / Operativo Valore Stimato Entrate petrolifere iraniane dalla Cina (anno scorso) Circa 31 miliardi di dollari Quota di petrolio venduto all’estero dall’Iran 90% del totale esportato Impatto sul bilancio governativo iraniano 45% delle entrate statali Volume giornaliero verso la Cina 1,4 milioni di barili

Ufficialmente, la Cina non importa petrolio dall’Iran dal 2022. Nei registri doganali, tuttavia, si nota un boom di importazioni da Malesia e Indonesia (rispettivamente 126 e 102 milioni di barili nei primi quattro mesi dell’anno), cifre che superano di gran lunga la capacità produttiva di queste due nazioni. Tra l’altro importazioni da due paesi che sono in crescita e che sfruttano ad uso interno le proprie risorse.

Sono chiari “prestanome” per il greggio di Teheran. Questo greggio finisce per lo più nelle cosiddette raffinerie “teapot” nelle province di Shandong e Liaoning, operatori privati che non usano il sistema finanziario in dollari e sono quindi immuni alle sanzioni USA.

Il paradosso economico: perché questo sistema ci favorisce

Di fronte alla palese violazione delle sanzioni, la reazione istintiva sarebbe chiedere un blocco navale totale. Tuttavia, in economia, le azioni hanno conseguenze inaspettate. Bisogna valutare attentamente il vero impatto di questa flotta ombra sul mercato globale.

Inviare 1,4 milioni di barili al giorno in Cina fuori dai canali ufficiali significa che le raffinerie cinesi non devono comprare quella stessa immensa quantità di greggio sul mercato internazionale legale.

Se, per ipotesi, gli Stati Uniti riuscissero a fermare magicamente ogni singola petroliera ombra, la Cina avrebbe un disperato e immediato bisogno di trovare quel petrolio altrove per sostenere la sua colossale macchina produttiva. Si riverserebbe sui mercati ufficiali, competendo direttamente con l’Europa e gli Stati Uniti per il petrolio del Mare del Nord, del Texas o dell’Arabia Saudita. Il risultato? Un’impennata drammatica dei prezzi del Brent e del WTI. Comunque tutte queste operazioni di scambio costituiscono un grosso problema dal punto di vista dei rischi ecologici e di incidenti: con queste navi vecchi e in cattive condizioni il rischio di un disastro in mare è dietro l’angolo.

Paradossalmente, l’inefficacia delle sanzioni mantiene il prezzo della benzina ai nostri distributori a livelli accettabili. L’Iran ottiene i suoi fondi per sopravvivere, la Cina ottiene energia a prezzi scontati, e noi evitiamo uno shock inflazionistico causato dall’aumento dei costi energetici. Un equilibrio cinico, forse, ma estremamente reale nel complesso gioco della geopolitica.