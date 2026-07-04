La corsa all’energia per l’IA: arriva il mini-reattore stampato in 3D che sfida la crisi elettrica

Il consumo globale di energia sta esplodendo, trainato dai centri dati per l’intelligenza artificiale e dall’industria pesante. La rete elettrica tradizionale è vicina al collasso e la transizione ecologica fatica a mantenere le promesse. In questo scenario di vera emergenza energetica, l’azienda americana AMPERA ha presentato una tecnologia che potrebbe cambiare le regole del gioco: il primo modulo di reattore nucleare a torio interamente stampato in 3D.

Si tratta di micro-reattori pensati per essere costruiti in fabbrica, montati in serie e spediti dove serve l’energia. Possiamo parlare non solo di SMR, ma di AMR, per le loro caratteristiche avanzate. . Una risposta industriale immediata a una fame di elettricità che minaccia di bloccare lo sviluppo tecnologico ed economico occidentale. Il tipo di ciclo a fusione/fissione è particolarmente avanzato dal punto di vista teorico.

Che cos’è il reattore AMPERA e come funziona

Il progetto di AMPERA, azienda con sede in Florida, si basa su un concetto radicalmente diverso dal nucleare civile a cui siamo abituati. Non utilizza l’uranio e non sfrutta una reazione a catena auto-sostenuta che rischia di andare fuori controllo.

Il sistema è un reattore subcritico a stato solido alimentato a torio. Per funzionare, ha bisogno di un apporto esterno che mantenga attiva la fissione. Se si interrompe questo stimolo, la reazione si spegne da sola in modo istantaneo. Il combustibile viene inserito sotto forma di micro-sferule TRISO (particelle rivestite di strati ceramici altamente resistenti), che contengono il torio. La reazione nucleare è stimolata esternamente da nuclei di fusione che liberano neutroni e quindi eccitano la fissione del torio. Cessata l’eccitazione del nuclei di fusione si cessa l’emissione di neutroni e quindi la fissione.

Ricordiamo che il torio-232 è “fertile”, non “fissile”. Significa che non può subire la fissione direttamente. Ha bisogno di essere trasformato.

Cattura Neutronica: Un neutrone “lento” (termico), proveniente da una fonte esterna (come un piccolo acceleratore), viene catturato dal nucleo di un atomo di Torio-232. Trasformazione: L’atomo diventa Torio-233, un isotopo radioattivo instabile. Decadimento Beta: Il Torio-233 decade rapidamente (con un’emivita di circa 22 minuti) in Protoattinio-233. Secondo Decadimento Beta: Il Protoattinio-233, a sua volta, decade (con un’emivita di circa 27 giorni) in Uranio-233. Le particelle Beta sono nucleai di elio. Fissione: L’Uranio-233 è un isotopo fissile. Quando un secondo neutrone colpisce l’Uranio-233, questo nucleo si scinde (fissiona), rilasciando una grande quantità di energia termica, altri 2-3 neutroni e scorie radioattive a media vita.

La vera innovazione sta nella struttura interna. Il cuore del reattore è un monolite con una geometria a “giroide”, una complessa struttura geometrica tridimensionale che massimizza lo scambio termico e la resistenza meccanica, impossibile da realizzare con i metodi di fusione tradizionali.

Cosa significa stampare il cuore di un reattore in 3D?

La produzione industriale classica procede per sottrazione: si prende un blocco di metallo o ceramica e lo si scava. AMPERA utilizza invece la produzione additiva (stampa 3D) tramite metodi brevettati di getto di liquido, impiegando il carburo di silicio, il tutto per costruire il cuore, i propri giroidi centrali.

Questo materiale ceramico avanzato resiste a temperature estreme e all’usura radiativa. Stampare il cuore in 3D significa poter creare canali millimetrici perfetti per il passaggio del calore direttamente dentro la struttura del reattore, fondendo insieme il nocciolo e il recipiente a pressione.

I vantaggi pratici di questa tecnologia sono evidenti:

Velocità di costruzione: I tempi di produzione passano da anni a poche settimane.

I tempi di produzione passano da anni a poche settimane. Resistenza: Il blocco in carburo di silicio permette al reattore di funzionare per 30 anni senza mai dover ricaricare il combustibile.

Il blocco in carburo di silicio permette al reattore di funzionare per 30 anni senza mai dover ricaricare il combustibile. Abbattimento dei costi: La standardizzazione in fabbrica elimina le varianti e i ritardi tipici dei cantieri nucleari tradizionali.

I dati tecnici del modulo AMPERA

Caratteristica Dettaglio Potenza elettrica 30 Megawatt (MW) iniziali Combustibile Sferule TRISO a base di Torio Materiale del nucleo Carburo di silicio stampato in 3D Durata del ciclo 30 anni senza ricarica Sicurezza Intrinseca e passiva (fisica subcritica)

La svolta economica e la sicurezza assoluta

Dal punto di vista della sicurezza, il disegno di AMPERA elimina la necessità di sistemi di emergenza attivi, interruttori elettronici complessi o interventi umani in caso di guasto. La fisica stessa del reattore impedisce la fusione del nocciolo: se la temperatura sale oltre i limiti, il sistema perde efficienza e si spegne da solo.

Le ricadute economiche di questa tecnologia sono enormi. Il mercato di riferimento non è la rete elettrica nazionale, ma l’utente industriale finale. AMPERA si rivolge direttamente ai data center della Silicon Valley, alla logistica militare, alla propulsione navale e alla grande industria chimica.

L’azienda ha adottato una strategia pragmatica. Poiché l’approvazione delle autorità nucleari richiede tempo, ha creato una piattaforma energetica integrata. I clienti possono installare subito moduli termici ed elettrici alimentati a gas convenzionale che condividono i due terzi dei componenti con il futuro reattore. Quando i permessi saranno pronti, basterà sostituire la fonte termica con il modulo nucleare a torio, garantendo una transizione senza traumi industriali. Per garantire la materia prima, AMPERA ha già aperto una filiale in Australia per controllare l’estrazione e la logistica del torio.