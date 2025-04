La Corea del Nord vara un Cacciotorpediniere che porterà Armi nucleari

La Corea del Nord ha presentato una nuova nave da guerra che sostiene essere un cacciatorpediniere armato con le “armi più potenti” durante una cerimonia di varo alla quale ha partecipato il leader Kim Jong Un, secondo quanto riportato sabato dai media statali.

L’annuncio arriva circa un mese dopo che Kim ha supervisionato il test di nuovi droni suicidi e da ricognizione dotati di tecnologia AI, alimentando le preoccupazioni per l’intensificarsi della cooperazione militare tra la Corea del Nord e Mosca.

La nave da guerra, battezzata “Choe Hyon” in onore di un combattente antigiapponese nordcoreano deceduto, è un cacciatorpediniere da 5.000 tonnellate che ha richiesto più di un anno di costruzione, secondo l’agenzia di stampa ufficiale di Pyongyang, la Korean Central News Agency. Per dare una combinazione un cacciatorpediniere classe Caio Duilio ne disloca oltre 7000, uno moderno giapponese classe Maya ne disloca 10000 a pieno carico.

Date le sue dimensioni, gli esperti ritengono che la nave possa trasportare missili terra-mare e terra-aria, mentre il sito specializzato NK News riferisce che “probabilmente sarà equipaggiata con missili nucleari tattici a corto raggio”.

La marina nordcoreana può ora fungere da “servizio fondamentale per la difesa nazionale e componente della deterrenza nucleare”, ha affermato Kim, secondo la KCNA, aggiungendo che la nave “entrerà in servizio all’inizio del prossimo anno”.

Ha anche accusato Washington di “condurre esercitazioni aggressive che simulano attacchi nucleari contro” il Nord attraverso le sue operazioni militari congiunte con il Sud.

Durante la cerimonia di varo, tenutasi venerdì nel cantiere navale di Nampho, sulla costa occidentale del Paese, la nave da guerra “ha ricevuto l’onore di essere ispezionata per prima” da Kim, ha aggiunto.

Stato dotato di armi nucleari

Le immagini diffuse dai media statali hanno mostrato Kim, accompagnato dalla figlia Ju Ae, accolto con entusiasmo dal personale della marina in uniforme bianca davanti alla nuova nave da guerra, con coriandoli colorati sparsi sul terreno.

Ju Ae, considerata da molti esperti la probabile successore di Kim, è stata anche fotografata mentre sussurrava al padre, vestito con un abito nero formale, davanti alla nave.

A marzo Kim ha ispezionato un progetto per la costruzione di un sottomarino a propulsione nucleare, affermando che il potenziamento “radicale” della marina militare è una parte fondamentale della strategia difensiva di Pyongyang.

All’epoca, Kim aveva chiesto la modernizzazione delle forze navali di superficie e sottomarine del Paese, compreso lo sviluppo di navi da guerra.

Washington, alleato chiave di Seul in materia di sicurezza, ha intensificato negli ultimi anni le esercitazioni militari congiunte e aumentato la presenza di risorse strategiche statunitensi, come una portaerei e un sottomarino a propulsione nucleare, intorno alla penisola coreana per scoraggiare il Nord.

Pyongyang ha ripetutamente dichiarato di essere uno Stato nucleare “irreversibile” e denuncia regolarmente le esercitazioni congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud come prove generali per un’invasione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha incontrato Kim tre volte durante il suo primo mandato, ha dichiarato questo mese di essere in “comunicazione” con Kim e di voler “fare qualcosa a un certo punto”, secondo l’agenzia di stampa Yonhap di Seul.

Un vertice tra i due a Hanoi è fallito nel 2019 a causa dei negoziati sull’alleviamento delle sanzioni e su ciò che Pyongyang sarebbe disposta a concedere in cambio.

Il varo della nave sembra “contenere l’intenzione di ribadire la posizione secondo cui l’abbandono del nucleare non è possibile per Kim”, ha detto all’AFP Yang Moo-jin, presidente dell’Università di Studi Nordcoreani di Seul.

Kim sembra anche “presentare le condizioni preliminari per possibili futuri negoziati tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti”, ha aggiunto Yang.