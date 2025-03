Rivelato il Super Sommergibile Nucleare della Corea del Nord

La Corea del Nord ha rivelato il suo primo sottomarino nucleare: i media statali nordcoreani e quelli occidentali hanno riportato la notizia della visita di Kim Jung Un al cantiere navale che lo stava realizzando.

I media statali nord coreani hanno dichiarato che Kim “ha appreso della costruzione di un sottomarino strategico a propulsione nucleare con missili guidati, che viene portato avanti secondo le decisioni dell’ottavo congresso del WPK (Partito dei Lavoratori della Corea)”.

Anche se finora sono emerse solo due immagini, che mostrano solo una parte dello scafo inferiore, è chiaro che il sottomarino è molto più grande dei precedenti tipi nordcoreani.

Stime preliminari, basate sull’altezza nota del leader nordcoreano (1,71 m), suggeriscono che lo scafo abbia un diametro di circa 12,5 metri. In questa fase è necessaria cautela con tali stime, ma si tratta chiaramente di un sottomarino nucleare “a grandezza naturale”. Le dimensioni lo rendono simile ai sottomarini nucleari in servizio presso Stati Uniti, Gran Bretagna e Russia.

Questo lo rende almeno quattro volte più grande dell’attuale più grande sottomarino della Corea del Nord, l ‘“Hero Kim Gun-Ok”. Questo sottomarino modificato della classe ROMEO può trasportare 10 missili in una pronunciata vela, di grandi dimensioni, che lo rende sicuramente non

il sottomarino più silenzioso. Nessuno dei missili dell’Hero Kim Gun-Ok è un missile balistico a lungo raggio, ma si tratta invece di missili balistici a corto raggio KN-23 Hwasong-11S e di missili da crociera Pulhwasal-3-31. Ciò suggerisce che il nuovo scafo porterà effettivamente armi più grandi a pieno raggio “Pukguksong”.

La Corea del Nord stava lavorando a una versione del ROMEO Mod per trasportare missili Pukguksong a pieno raggio, ma quel sottomarino non è mai stato visto in acqua. Forse la conversione è stata abbandonata e questo nuovo battello sarà il primo vero sottomarino con missili balistici della Corea del Nord.

È significativo che la Corea del Nord stia costruendo un sottomarino a propulsione nucleare a grandezza naturale. La costruzione dello scafo sembra essere molto avanzata, con sezioni dello scafo unite tra loro. Anche se il varo del sottomarino potrebbe essere ancora lontano, la direzione di sviluppo sembra chiara.

Si può ipotizzare che la Russia stia assistendo la Corea del Nord nella costruzione del nuovo sottomarino e , soprattutto , del reattore nucleare. Sebbene la Corea del Nord disponga di capacità nucleari da alcuni anni, lo sviluppo di un reattore sottomarino rappresenterebbe una sfida significativa. La Russia, tuttavia, ha una vasta esperienza e potrebbe aver fornito un aiuto nell’ambito dell’acquisizione di armi e truppe per l’invasione dell’Ucraina.

La propaganda nordcoreana deve essere presa con le molle, soprattutto per quanto riguarda progetti così grandiosi. Ma il regime ha una comprovata esperienza nella costruzione di armi sofisticate, è una potenza nucleare e ha già parlato della costruzione di un sottomarino nucleare.

Quindi la costruzione di un’imbarcazione nucleare non è del tutto inaspettata e non dovrebbe essere scartata a priori, ma è una sfida notevole. COmunque ora i Sud Coreani hanno qualcosa di cui preoccupari, in più.