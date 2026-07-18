La Cina costretta ad aumentare i prezzi di Benzina e Gasolio dopo il boom dei prezzi del Petrolio

La crisi di Hormuz non si sente solo in Medio Oriente e in Europa, ma anche in Cina. A seguito dell’impennata dei prezzi internazionali del greggio registrata nell’ultima settimana, la Cina aumenterà i prezzi al dettaglio interni della benzina e del gasolio a partire dal 18 luglio, come ha dichiarato venerdì la Commissione statale per la pianificazione economica.

La Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme, che adegua regolarmente i limiti massimi dei prezzi al dettaglio in base al prezzo del petrolio sul mercato globale, ha annunciato oggi che il prezzo della benzina aumenterà di 300 yuan cinesi, pari a 44,29 dollari, per tonnellata, a partire da sabato.

Il prezzo al dettaglio del gasolio aumenterà di 290 yuan, pari a 42,82 dollari, per tonnellata, ha affermato il principale responsabile della pianificazione economica cinese. Anche se la cifra sembra significativa, sono meno di 5 centesimi al litro.

«L’ultimo ciclo di determinazione dei prezzi è stato caratterizzato da aumenti volatili dei prezzi internazionali del greggio, in un contesto di rinnovate tensioni in Medio Oriente, che hanno spinto il prezzo medio del greggio nei 10 giorni lavorativi precedenti l’adeguamento al di sopra di quello del ciclo di determinazione dei prezzi precedente», ha affermato Liu Bingjuan, capo analista energetico del fornitore di servizi informativi Oilchem, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa cinese Xinhua. Del resto il prezzo del Brent è tornato ad avvicinarsi ai 90 dollari al Barile:

Inoltre, la NDRC ha ordinato ai colossi statali della raffinazione CNPC, Sinopec e CNOOC «di mantenere la produzione e agevolare il trasporto per garantire forniture stabili».

Si prevede che i prezzi al dettaglio dei carburanti aumentino non solo nel mercato cinese a pianificazione centralizzata, ma in tutti i mercati, compresi gli Stati Uniti.

Venerdì mattina, i prezzi del greggio erano sulla buona strada per registrare un balzo settimanale del 12%, il più grande aumento settimanale da aprile, poiché la nuova escalation in Medio Oriente e l’improvvisa interruzione della ripresa dei flussi nello Stretto di Ormuz hanno spinto i prezzi dei futures sul greggio al livello più alto in oltre un mese.

Il prezzo medio della benzina negli Stati Uniti è a pochi centesimi dal raggiungere nuovamente i 4 dollari al gallone, mentre giovedì il prezzo medio nazionale del diesel ha toccato i 5 dollari al gallone, ha affermato giovedì in tarda serata Patrick De Haan, responsabile dell’analisi petrolifera presso GasBuddy.

Giovedì 16 luglio gli americani hanno speso 308 milioni di dollari in più per la benzina rispetto allo stesso giorno di un anno fa, ha aggiunto De Haan.

Purtroppo la crisi nel Medio Oriente sembra approfondirsi in questo weekend, invece che alleggerirsi, per cui la soluzione non è ancora in vista anche per i prezzi del carburante.