Petrolio uguale per tutti, tasse no: come il diesel a due velocità sta spaccando l’economia globale

La media mondiale del gasolio viaggia a 1,28 euro al litro, ma questa cifra è un’illusione. Dietro il dato statistico si nasconde un divario drammatico che penalizza l’Europa e l’Italia. Il costo del diesel non è solo un problema per chi fa il pieno. È il vero motore dell’inflazione interna: muove i camion, i trattori e le navi. Quando il carburante sale, i costi di trasporto colpiscono immediatamente ogni singolo bene, a partire da quelli alimentari freschi fino ai prodotti industriali. Un salasso che svuota le tasche dei consumatori e distrugge la competitività delle imprese.

Il mercato globale offre il petrolio greggio allo stesso prezzo a tutti, ma sono le scelte fiscali dei singoli Stati a fare la differenza tra la sopravvivenza economica e il declino. I paesi produttori e quelli a bassa tassazione mantengono i prezzi artificialmente vicini allo zero per sussidiare la produzione. Al contrario, l’Europa usa il carburante come un bancomat di Stato, applicando una pressione fiscale insostenibile.

Grazie al sito GlobalPetrolPrice Ecco la fotografia dei prezzi al litro (espressi in euro) al 6 luglio 2026, che mette a confronto la situazione dei colossi mondiali, delle economie emergenti e dei casi limite.

Paese Prezzo (Euro al litro) Impatto Economico Pratico Venezuela 0,004 € Prezzo simbolico, totale sussidio statale che azzera i costi logistici domestici. Uno dei maggiori problemi del paese. Iran 0,005 € Mercato ultra-sussidiato, isolato dalle dinamiche dei mercati occidentali. Causa di un vivo contrabbando. Libia 0,021 € Risorse interne abbondanti e tassazione azzerata sul consumo locale. Algeria 0,204 € Quarto paese più economico al mondo, forte controllo statale sui prezzi. Giappone 0,859 € Politica di stabilità fiscale per non affossare i consumi interni della popolazione. Cina 0,880 € Prezzo calmierato dallo Stato per sostenere la gigantesca macchina dell’export. India 0,903 € Sussidi mirati per contenere il costo del cibo e dei trasporti per le masse. Russia 0,925 € Ampia produzione interna usata come barriera contro l’inflazione russa. Ora il sistema di raffinerie è però in crisi Stati Uniti 1,210 € La grande eccezione occidentale: tasse basse per non frenare i consumi e i trasporti. Brasile 1,125 € Logistica interna quasi tutta su gomma, sensibilissima a ogni minima variazione. Polonia 1,397 € Hub logistico dell’Est, stringe i denti per rimanere competitiva rispetto a Berlino. Sudafrica 1,440 € Prezzo pesante che zavorra una struttura economica già in forte difficoltà. Spagna 1,518 € Tra i grandi europei è la meno cara, ma la pressione si fa sentire sulla filiera. Francia 1,814 € Tassazione verde e accise pesanti che gravano come un macigno sulle aziende. Germania 1,867 € Crisi industriale aggravata dal costo dell’energia e dei trasporti interni. Italia 1,892 € Record di accise. La logistica scarica l’aggravio direttamente sui banchi dei mercati. Singapore 2,385 € Costo altissimo, ma compensato da un’economia fortemente finanziaria e non stradale. Malawi 3,181 € Isolamento geografico e valuta debole creano un vero dramma di approvvigionamento. Hong Kong 3,768 € Il diesel più caro al mondo: spazio ridotto e tasse altissime come disincentivo.

Gli Stati Uniti rappresentano la vera anomalia tra i paesi avanzati. Pur essendo un’economia ricca, Washington applica tasse molto basse sul carburante. Questo permette alle merci americane di viaggiare a costi ridotti rispetto a quelle europee, regalando alle loro aziende un enorme vantaggio competitivo strutturale.

In Italia e nel resto d’Europa, la scelta politica è opposta e punitiva. Il gasolio viene spremuto fiscalmente. Il risultato è un’inflazione da costi che colpisce i redditi medio-bassi: ogni aumento del diesel si traduce in un aumento automatico del pane, della verdura e dei beni industriali. Non è una transizione ecologica, è una tassa sul movimento delle merci.