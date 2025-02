La Banca Centrale Tedesca realizza perdite per 19 miliardi di euro, ma i problemi sono altri

Oggi la Bundesbank ha presentato il proprio bilancio, e non è andata particolarmente bene. La Banca Centrale Tedesca ha registrato una perdita record nel 2024 a causa della politica sui tassi di interesse della Banca centrale europea (BCE)

Si tratta di 19,2 miliardi di euro, e sarebbe la prima perdita dell’istituzione in 40 anni. L’aumento dei tassi d’interesse della BCE ha portato a una svalutazione delle attività, costituite da titoli di stato che si sono svalutati, e quindi alla generazione delle perdite, Tutto questo è accaduto nonostante le riserve auree si siano rivalutate per un aumento dei prezzi dell’oro.

Ecco una tabella che mostra l’andamento degli utili nel tempo:

Il bilancio comunque è solido , perché le riserve di rivalutazione precedenti sono enormi:

In futuro, tuttavia, si prevede che le perdite annuali saranno nuovamente inferiori: “Il picco degli oneri annuali è stato probabilmente superato”, ha affermato il presidente della Bundesbank Joachim Nagel in occasione della presentazione del bilancio annuale.

In condizioni normali le perdite di una banca centrale non sono preoccupanti: una banca centrale non può fallire, perché ha la potestà monetaria e può emettere moneta per acquistare altri titoli che, normalmente, nel tempo, verranno a rivalutarsi. La Banca Centrale Svizzera, ad esempio, ha ricostituito il proprio capitale. Bisogna dire che le banche Centrali nazionali sono essere ibridi, d’incerta natura, perché hanno rinunciato alla propria funzione principale, l’emissione di moneta, a favore della BCE. Probabilmente dovrebbe essere la Banca Centrale Europea a intervenire, o la B.C. nazionale dovrebbe uscire dall’Eurosistema.

Il vero problema della Bundesbank è però un altro: il fatto che l’economia tedesca non funzioni, non cresca, anzi sia in recessione, confermata proprio oggi dal dato definitivo del PIL nel quarto trimestre 2024.

L’economia non cresce, anzi decresce. Normalmente una banca centrale inizierebbe una politica espansiva, immettendo liquidità nell’economia, ma la Bundesbank non lo fa, sia perché ha ceduto questa funzione alla BCE, sia perché, per deformazione ideologica, non ne è capace.

Quindi non le resta che registrare le perdite e stare a guardare.