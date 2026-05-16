Gli USA “consigliano” agli Emirati Arabi d’invadere un’isola iraniana, dopo gli attacchi massicci di Teheran

Il Medio Oriente sta cambiando pelle, e lo sta facendo sotto una pioggia di fuoco. Nelle ultime undici settimane, gli Emirati Arabi Uniti hanno subito un attacco senza precedenti: oltre 2.800 tra droni e missili lanciati dall’Iran si sono abbattuti sul Paese. Questo evento ha rappresentato un vero e proprio “momento 11 settembre” per Abu Dhabi, costringendo la leadership emiratina a rivedere drasticamente la propria posizione geopolitica, le proprie alleanze militari e, di conseguenza, la propria strategia economica e commerciale.

La novità più dirompente, emersa in questi giorni, è la forte pressione di Washington, come riportata dal quotidiano britannico The Telegraph. L’amministrazione Trump sta incoraggiando gli Emirati ad assumere un ruolo ancora più attivo e offensivo nel conflitto. Il suggerimento americano è chiaro: occupare militarmente una delle isole iraniane nel Golfo. Un ex alto funzionario della sicurezza degli Stati Uniti ha riassunto la strategia con un laconico “Andate a prenderli!”. L’obiettivo di Washington è evidente: utilizzare le truppe emiratine sul campo, evitando di impiegare direttamente i soldati americani in una nuova, complessa avventura militare in Medio Oriente, ma facendo occupare a un alleato un lembo di terra necessario per assicurare la sicurezza di Hormuz o mettere in difficoltà

I legami d’acciaio con Israele

In questo scenario ad altissima tensione, i vecchi amici del Golfo si sono rivelati improvvisamente distanti. La risposta di nazioni storicamente vicine come Arabia Saudita e Qatar è stata fredda, con Riyad che cerca di mantenere un delicato equilibrio per non compromettere del tutto i rapporti con Teheran. Al contrario, l’asse con Israele si è rafforzato in modo sorprendente, dimostrando che gli Accordi di Abramo del 2020 avevano una solida e pragmatica base strategica.

Israele ha fornito agli Emirati le avanzate batterie di difesa aerea Iron Dome, strumenti ormai vitali per contrastare il costante bombardamento iraniano. Inoltre, la diplomazia segreta lavora a pieno regime: il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe effettuato una visita non ufficiale ad Abu Dhabi nel mese di marzo, segnando un netto passo avanti nella cooperazione militare. Mentre gli altri Paesi arabi prendono le distanze per non essere associati alla campagna militare israeliana a Gaza, gli Emirati tirano dritto. Il calcolo è cinico ma razionale: la sopravvivenza e la sicurezza nazionale vengono prima della tradizionale solidarietà regionale.

Il nodo tattico: conquistare e mantenere le isole

Le opzioni militari sul tavolo presentano sfide tattiche molto complesse . Per quanto l’apparato militare iraniano possa essere degradato, comunque occupare un lembo di territorio. Quale isola dovrebbe essere presa di mira dalle forze di Abu Dhabi? Le opzioni si dividono in due scenari principali:

Il controllo marittimo: Isole come Hormuz, Lerak o Hengam, avamposti fondamentali per dominare il traffico mercantile nello Stretto di Hormuz. Si tratta di isole poco abitate, che permetterebbero di eliminare le batterie costiere locali iraniane e di controllare i lanci di missili e droni, ma che poi sarebbero complesse da tenere.

Isole come Hormuz, Lerak o Hengam, avamposti fondamentali per dominare il traffico mercantile nello Stretto di Hormuz. Si tratta di isole poco abitate, che permetterebbero di eliminare le batterie costiere locali iraniane e di controllare i lanci di missili e droni, ma che poi sarebbero complesse da tenere. Il colpo industriale: L’isola di Lavan, situata più a est. Ospita una gigantesca raffineria iraniana ed è già stata bersaglio di pesanti raid aerei emiratini in aprile. Il controllo di questa isola faciliterebbe il controllo di tutto l’export iraniano di petrolio, perché controllerebbe anche le navi diretta a Kharg.

Il vero problema per gli Emirati non è tanto l’occupazione iniziale. Le forze armate di Abu Dhabi sono agili e molto ben equipaggiate. Dispongono di un battaglione di marines addestrato e di brigate meccanizzate con una solida esperienza in combattimenti diretti e operazioni anfibie. L’occupazione dell’isola yemenita di Socotra, avvenuta nel 2018, ha fatto scuola. Inoltre, per un Paese con immense risorse finanziarie, ingaggiare militari professionisti e contractor privati è una pratica semplice, rapida e ampiamente collaudata.

Il vero ostacolo è il mantenimento della posizione. Difendere un’isola ostile a pochi chilometri dalla costa iraniana, sotto il tiro costante dell’artiglieria e dei veloci barchini d’assalto dei Pasdaran, è un incubo logistico. Sarebbe necessaria una catena di rifornimento navale e aerea continua e a prova di bomba. Questo sforzo è sostenibile per Abu Dhabi, ma solo ed esclusivamente con il supporto logistico, tecnologico e di intelligence diretto degli Stati Uniti.

Le ricadute economiche: l’uscita dall’OPEC e il dramma del Kuwait

Le conseguenze economiche di questo riallineamento sono enormi e stanno già ridisegnando le rotte commerciali globali. La decisione degli Emirati di uscire dall’OPEC a inizio maggio è il segnale di una rottura totale con le politiche petrolifere dell’Arabia Saudita. Abu Dhabi vuole avere le mani libere per gestire la propria produzione, stimolare la propria spesa e finanziare il proprio riarmo senza sottostare ai tetti produttivi voluti da Riyad.

A soffrire maggiormente l’impatto economico della crisi è, però, un altro attore.

Nazione Impatto Economico e Strategico nel Conflitto Emirati Arabi Uniti Uscita dall’OPEC, enorme spesa pubblica militare, rafforzamento asse commerciale con Israele. Kuwait Blocco quasi totale delle esportazioni di petrolio via mare; assenza di oleodotti alternativi sicuri. Arabia Saudita Danni al commercio locale, tentativi di mantenere i prezzi del greggio stabili nonostante i raid di marzo.

Con la chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz a causa delle ostilità, il Kuwait ha visto praticamente azzerate le proprie esportazioni di petrolio. Non avendo a disposizione vie terrestri o oleodotti alternativi sufficienti, l’intera economia del Paese rischia il soffocamento. Per questo motivo, il Kuwait potrebbe presto trasformarsi in un alleato chiave per gli Emirati, offrendo pieno supporto finanziario per riaprire con la forza le rotte marittime.

Abu Dhabi potrebbe decidere di non restare immobile a fare da “punching ball” per le forze iraniane. Con buona pace delle esitazioni saudite, gli Emirati stanno scommettendo l’intero loro futuro sul consolidamento dell’alleanza con Washington e Tel Aviv. L’obiettivo è chiaro: uscire da questa tempesta come la potenza militare ed economica dominante del nuovo Medio Oriente.